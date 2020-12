Conesa deja su aforamiento para declarar en un caso de presunta prevaricación con una multa cuando era alcalde de Alhama

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha anunciado este viernes en rueda de prensa que renunciará a su privilegio como aforado para declarar "como cualquier ciudadano mas" ante la juez Marta Rodríguez en un caso de supuesta prevaricación que ha reabierto el sargento de la policía local cuando era alcalde por una infracción de tráfico al edil de IU Juan Romero que no llegó a finalizarse.

Conesa ha comparecido a las 17 horas, en la sede del PSOE murciano, para explicar que había recibido una notificación de la jueza que le plantea "de una manera que no suele ser usual y normal" si quería testificar a través del juzgado ordinario, el de Primera Instancia e Instrucción 3 de Totana, cuando le correspondería hacerlo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, por su condición de aforado como diputado regional.

El dirigente socialista está convencido que volverá a archivarse este caso como ya ocurrió en el año 2018 al no apreciar suficientes elementos delictivos, por lo que al ser preguntado por un periodista si tiene pensado dimitir por este asunto, respondió que ni siquiera se lo había planteado al creer que el asunto terminará de la misma manera que cuando se archivó.

"Ni me lo he planteado ni me lo planteo, ante una situación en la que estoy con la conciencia tan tranquila, con la certidumbre de lo que ya ha archivado la jueza", remarcó, y reiteró que "no me cabe otra cosa porque no hay nada, y cuando no hay nada y la conciencia está tranquila, no hay ningún planteamiento que me haga, ni me he hecho ni me hago en este momento".

"He sido informado apenas unas horas de que dicha jueza ha decidido pedir que comparezca en sede judicial para dar mi versión de los hechos y tal y como dije cuando se inició este asunto en el año 2017, y como reiteré el pasado mes de septiembre cuando se avanzó la reapertura del mismo, estoy absolutamente dispuesto a colaborar y a dar todas las explicaciones necesarias, con el convencimiento mas absoluto de que no hay caso, repito: No hay caso, y que hoy volvería a actuar de la misma manera que entonces, porque mi actuación en relación con esa tramitación de esa multa de tráfico, y de todas ellas, fue correcta y ajustada a la legalidad, y actuaría con la misma confianza y buena fe sobre el sargento de la policía local responsable de la correcta tramitación de ésta y de todas las multas de tráfico", agregó.

Recordó que cuando entró a dirigir el partido y dejar la alcaldía "lo hice desde el convencimiento absoluto de que otra forma de hacer política es posible lejos del oscurantismo, la mentira y el engaño y que, por lo tanto, haría de la transparencia, la forma habitual de mi comportamiento como responsable, y que había que cambiar la actitud de los responsables políticos que rigen los destinos de nuestra región y que haría de la honestidad y de la honradez mi bandera personal".

Por ello, y aún cuando su condición de diputado regional debería realizar esta declaración ante el TSJ de la Región, sin embargo, ha decidido renunciar a ese privilegio y solicitar su declaración voluntaria ante el juzgado de instrucción número 3 de Totana "como cualquier ciudadano mas" y "con la certeza de que no ha habido ninguna actuación irregular".

Reiteró que es una actuación "voluntaria y personal basada en el profundo convencimiento ético y moral de mi concepción personal de la política" porque, a su juicio, "no debe haber mas privilegios; debe existir total transparencia en la actuación de los responsables públicos y espero que este ejemplo sea seguido por otros que se vean en unas circunstancias similares, mientras se culminan las reformas legislativas oportunas que nos obliguen a todos a actuar de la misma manera".

En cuanto al sargento que presentó la denuncia, recordó que le solicitaba que abriera un expediente informativo y que llevara a pleno "un escarnio hacia el concejal por la actitud indebida e reprobable que había tenido", pero Conesa determinó entonces que no era una cuestión para llevarla a pleno municipal.