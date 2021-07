Emilio Ivars, expulsado definitivamente del PSOE

Expulsado. El PSOE ha dado carpetazo al expediente abierto a Emilio Ivars, acusado desde la ejecutiva regional del partido de presuntamente acceder al correo interno del PSRM y entregar documentos confidenciales a medios de comunicación, según indicaron en su día fuentes socialistas. El partido llegó a pedir la suspensión de su militancia.

La Comisión de Ética federal del PSOE fue la que tomó la decisión de echar de la formación política a Ivars. Un extermo del que el propio afectado se enteró a través de la prensa antes que por los cauces internos del partido, debido a que se encuentra de viaje y está fuera de su domicilio.

No obstante, Ivars publicó en su perfil personal de Twitter que no fue la Comisión de Ética quien firma su expulsión, sino "Santos Cerdán, que tiene delegadas competencias para ello por parte de la Comisión Ejecutiva Federal. La Comisión de Ética y Garantías todavía no ha entrado a valorar nada". El exdirigente quiso quitar hierro a la situación y acusó al PSOE regional de querer "retorcer el procedimiento para darle mayor importancia a la cosa, pero no la tiene. El procedimiento sigue su curso y va como siempre habíamos planificado que iría el equipo jurídico y yo mismo".

Maestro de profesión, Ivars expresó el pasado junio de 2020 en un vídeo su intención de dejar su acta de diputado en la Asamblea Regional y retornar a las aulas: "He perdido completamente la ilusión por esta tarea política, me siento en estos momentos absolutamente inútil. He pasado de ser una persona proactiva a una persona reactiva, vivo resignado a lo que hay y todo se resiente". El exdiputado había llegado al Parlamento murciano en 2015. En el momento de dejar su acta también era secretario segundo.

Entonces agradeció sus ocho años dedicados a la política: desde 2012, cuando entró a formar parte de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE con Rafael González Tovar y era parte de su núcleo duro. En las últimas primarias del PSRM Ivars apoyó a María Gonzáles Veracruz frente al actual secretario general, Diego Conesa.