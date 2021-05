Errejón visita la Región de Murcia para extender la "ola verde" de Más País

El diputado de Más País Íñigo Errejón ha iniciado este lunes en Murcia una ronda de visitas para extender la "ola verde" de su formación, basada en una "gran alianza" entre la gente que está preocupada por el "fin del planeta" y la que lo está "por no llegar a final de mes".

En declaraciones a los medios antes de reunirse con los secretarios generales de CCOO y UGT en la Región de Murcia, Santiago Navarro y Antonio Jiménez, respectivamente, Errejón ha estado acompañado de los coordinadores de Más Región, María Giménez y Óscar Urralburu, quien ha sido nombrado coportavoz de Más País junto a su homóloga andaluza, Esperanza Gómez.

El dirigente de esta formación ha aclarado que, a pesar de los buenos resultados de Más Madrid en las últimas elecciones autonómicas, no son extrapolables a otras comunidades autónomas, donde apuesta por construir un espacio basado en el "extremo respeto" a las decisiones de cada organización adoptadas "sin prisas y con buena letra".

Sin embargo, ha apuntado que los comicios madrileños sí han mostrado que se puede obtener un buen resultado sin "ruido, odio e insultos" y hablando de la vacunación contra la COVID, la sanidad, los servicios públicos, la conciliación y la creación de empleos con industria verde.

"Hay hueco para una política que no insulta, no hace ruido y que se ocupa de los problemas importantes", ha declarado Errejón, quien ha subrayado la necesidad de hacer que la política española "no sea solo la madrileña", poniendo como ejemplo que los dos portavoces de Más País sean los dirigentes de Murcia y Andalucía.

El diputado de Más País ha abogado por hablar a la sociedad de cuestiones "centrales en el siglo XXI", como la "gran alianza entre la gente que está preocupada por el fin del planeta y la que está preocupada por no llegar a final de mes", entre la necesidad de justicia social y prosperidad y la de combatir el cambio climático.

"Para que sea viable, debemos tomarnos en serio la transición ecológica con justicia social para crear miles de empleos verdes", ha apostillado Errejón, quien ha valorado que las encuestas, aunque son "secundarias", reflejan el crecimiento de una "ola verde al alza".

Por ello, ha emplazado a los gobiernos central y autonómicos a que "dejen de mirar" los sondeos y lo hagan "a los números de las familias, que no están bien".

Increpado por la calle

Errejón, que ha sido increpado por un hombre cuando realizaba las declaraciones, ha advertido de que hay una situación actual muy dura para la sociedad, que provoca "mucha inseguridad e incertidumbre", frente al cual se puede apostar por la "guerra del todos contra todos" o "ganar un futuro juntos".

Finalmente, y coincidiendo con la protesta de los regantes en Madrid, el dirigente de Más País ha abogado por compatibilizar las "legítimas y necesarias" demandas de agua con un modelo que sea "sostenible" y se plantee el futuro "no solo a un año sino a más años vista".

Por ello, ha añadido que debe iniciarse una "discusión" sobre el riego y cómo producir más recursos hídricos, para lo cual ha apostado por "avanzar en tecnologías de desalación".

Por su parte, Urralburu ha concretado que los buenos resultados de Más Madrid el 4M, cuando quedó como segundo partido más votado, se ha incrementado la afiliación a Más Región en un 20 por ciento.

Durante su visita a Murcia, Errejón tiene previsto participar en el Consejo Regional de Más Región, formado tras el congreso celebrado el pasado mes de marzo, y en una mesa redonda titulada “La Ola Verde. Un futuro para lo que de verdad importa. Una Región de Murcia con futuro”.

En este acto estarán expertos en cambio de modelo productivo, sindicatos, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica en la Región de Murcia (Anpier) representantes en defensa del Mar Menor y de la Plataforma Pro Soterramiento de las líneas férreas a su paso por Murcia.