López Miras y Mazón firman en Murcia un manifiesto para impulsar un pacto hídrico nacional: “Somos hermanos de agua”

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha recibido este jueves en el Palacio de San Esteban a su homólogo de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en un acto en el que ambos han reivindicado “la necesidad de articular un pacto nacional del agua”.

Antes de la firma de un manifiesto conjunto, ambos mandatarios se han desplazado a Alhama de Murcia, en el Noroeste de la Región, para visitar las infraestructuras del Trasvase Tajo- Segura, “o lo que es lo mismo, hemos estado en parte de las arterias de la sangre de España, que riega de vida a un mismo cuerpo que es España”, ha dicho Mazón, quien ha asegurado que “la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia caminan con estrategias comunes, pero pensando en España y con altura de miras”.

“Hemos demostrado que sabemos proteger ese recurso por regular, no se trata de presentar credenciales de investigación en eficiencia, o poner en valor el conocimiento acreditado de nuestros expertos y universidades -que lo podemos hacer-; no es cuestión de demostrar más o menos autoridad, sino de resolver de una vez por todas una necesidad que es de todos”, ha continuado el presidente de la Generalitat en su intervención. El “consenso político no puede seguir siendo el que tenemos, estamos apostando por una visión general”, ha dicho.

Desde “La Mancha a Alicante”, como de “Sagunto a Barcelona”

“La política hídrica debe volver a una visión de estado, eso es lo que refrendamos en la declaración conjunta que firmamos hoy aquí”, ha afirmado Mazón al tiempo que añadía que “la conversación en torno al agua solo puede tener un todo: el rigor, y solo puede tener un fondo: la solidaridad. Y eso vale desde La Mancha hasta Alicante o de Sagunto a Barcelona”, ha continuado el jefe del Ejecutivo valenciano.

López Miras se ha referido a Mazón como “su hermano de agua”. “Si hay un lugar en el mundo donde sabemos un poco más del agua es en el Levante español, porque se aprovecha hasta la última gota y se produce con una calidad difícil de igualar, tenemos la tierra y el sol y la cultura del agua generada a lo largo de los siglos”, ha destacado López Miras.

“Somos un ejemplo a nivel mundial en gestión del agua”, ha continuado el presidente murciano y ha repetido en varias ocasiones que “el acceso al agua es derecho de todos y es obligación del Estado el garantizarlo; no se puede limitar porque alguien en un momento dado decida poner barreras”. López Miras se ha referido también a las “guerras del agua”, que “solo refuerzan los objetivos de los enemigos de España”.

“Desembalsar agua” en Castilla y León

“No es lógico -ha considerado el murciano- que haya comunidades como Cataluña o Andalucía que se disponen a tomar decisiones de restricción, mientras en Castilla y León hay que desembalsar porque no tienen más capacidad de almacenar ese agua”, ha criticado López Miras.

Según el presidente murciano, la Región va a trabajar “codo con codo” con la Comunidad Valenciana en la defensa de los recursos hídricos de ambos territorios. Ambos han considerado que es “fundamental” un pacto nacional del agua porque “alejaría la desigualdad y la discriminación” y se centraría “en el interés general, es decir, en que todos los españoles tengamos acceso al agua en las mismas condiciones, porque el agua es de todos”.

El acto, que ha coincidido con la víspera del Día Mundial del Agua, se ha convertido en una defensa de “la infraestructura más eficaz y más útil y que tanto progreso, oportunidades y prosperidad ha traído a España durante las últimas décadas: el trasvase Tajo-Segura”.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido a Mazón y López Miras de que, “si siguen tirando de la cuerda” en sus posiciones de defensa del Trasvase Tajo-Segura, Castilla-La Mancha “irá a exigir el cien por cien” de las cinco sentencias del Tribunal Supremo ganadas por la Comunidad Autónoma en defensa del río Tajo.