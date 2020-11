María Marín (Podemos): “El Gobierno regional no ha hecho los deberes y ahora lo paga la hostelería”

Ante el anuncio del Gobierno regional del cierre de la hostelería en todo el territorio, la portavoz de Podemos en la Asamblea regional, María Marín, ha mostrado su solidaridad con el sector y el apoyo de su formación a “todos los trabajadores y trabajadoras que van a pagar la factura de la mala gestión de López Miras”. La diputada autonómica ha asegurado que “estamos ante una situación que todos sabíamos desde hace meses que iba a llegar, con una segunda ola que esta vez sí podríamos haber previsto”, pero que sin embargo “el Gobierno regional no ha hecho los deberes y no ha adoptado las medidas sanitarias necesarias para frenar la expansión del virus, por una parte, ni las medidas sociales para proteger a quienes queden en una situación vulnerable en la Región de Murcia”. Marín ha recordado que “si no se cuida la salud, se resiente la economía” algo que ella misma ha considerado “una obviedad que parece que a veces se les olvida a algunos”.

Para la portavoz de Podemos, la situación a la que se ha llegado en la Región de Murcia es consecuencia directa de la gestión de López Miras, que ha estado más centrado en aprovechar la pandemia para aprobar decretos que permiten nuevos pelotazos urbanísticos que en establecer auténticos protocolos ante la COVID”. Además, Marín ha mostrado su convicción de que “si los 98 millones de euros que el Gobierno de España destinó para Sanidad hubiesen ido a contratar rastreadores y ampliar el personal sanitario en los centros de salud y hospitales, hoy estaríamos ante unos datos que serían bastante menos dramáticos que los que nos estamos encontrando”.

Para Marín, López Miras debería haber movilizado recursos para construir un escudo social regional que permita combatir la pandemia sin dejar a nadie atrás”, igual que hizo el Gobierno de España durante la primera oleada mediante la implantación de ayudas a autónomos y la puesta en marcha de medidas extraordinarias como los ERTE”. Nos encontramos con que una vez más este Gobierno regional vuelve a mostrar su absoluta incompetencia y su pésima gestión ante esta pandemia”, ha concluido la portavoz de Podemos.