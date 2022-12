Multan por “mala fe y temeridad” a un cargo de Ciudadanos por una demanda falsa de acoso laboral contra Martínez Vidal

El Juzgado de lo Social número 1 de Cartagena ha sancionado por “temeridad y mala fe” a Jaime Garcí, extrabajador del Grupo Parlamentario Mixto de la Asamblea Regional, contratado por los diputados de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal y Juan José Molina. La sentencia considera que García imputó “graves e infundadas acusaciones […] de acoso, abuso de poder y vulneración de derechos fundamentales” contra Martínez Vidal, a quien le reclamaba 168.000 euros de indemnización por daños y perjuicios “sin el más mínimo indicio ni soporte probatorio”, motivo por el que se le ha impuesto una sanción de 500 euros.

“Presentar demandas falsas nunca puede salir gratis” ha señalado Martínez Vidal. García ostenta el cargo de Adjunto al Secretario de Organización de Ciudadanos en la Región de Murcia –el actual concejal de Cultura, Turismo y Deporte, Pedro Rex-. También forma parte de la directiva de jóvenes a nivel nacional. La diputada acusa al multado de hacer un uso “torticero de la justicia con fines puramente políticos, dirigidos por no se sabe qué personas”.

Martínez Vidal ha precisado que los dos últimos meses -momento en el que fueron demandados- han sido duros para los dos diputados de Ciudadanos. “Nunca entendimos cómo la dirección regional de nuestro partido no se posicionó a nuestro favor sin dudarlo y no suspendía cautelarmente en sus funciones a este extrabajador”, ha lamentado la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. La diputada ha apuntado que el partido liberal fue ascendiendo a García García, e incluso llegaron a postularlo como candidato a la Alcaldía de Archena: “En política, no todo vale”.

Pese a que el juez ha aceptado que el despido fue improcedente y le ha concedido a García 1.075,52 euros en concepto de indemnización, considera “con total rotundidad, que [el demandante] no ha aportado indicios de ningún tipo sobre los cuales poder sustentar su pretensión. […] No se ha presentado ningún elemento probatorio en el que poder fundar siquiera una mínima sospecha de que el demandante haya podido estar sometido a la situación de acoso que denuncia en la demanda”.

Jaime García trabajó para los diputados de Ciudadanos en el Parlamento murciano entre octubre de 2021 y mayo de 2022. El sancionado fue contratado desde octubre de 2021 para la prestación del servicio de “gestión jurídica legal […] durante la presente legislatura”. La relación laboral se realizó por medio de un contrato de trabajo de duración determinada en la modalidad para obra o servicio determinado. El motivo de la extinción de su contrato fue la finalización de dicho servicio, en mayo de 2022. Ese mismo día, Martínez Vidal le envió un mensaje al demandante en el que aseguraba que había decidido “darle un giro a la labor parlamentaria en este último año de legislatura”: “Tus ocupaciones (dirigir dos despachos de abogados y ser adjunto al Secretario de Organización del partido), son incompatibles con esta nueva etapa en la que necesitaré un asistente, una persona de mi máxima confianza dedicado exclusivamente a ello”.