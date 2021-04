Podemos pide “más herramientas y menos censura” en las aulas para “prevenir las agresiones sexuales y el acoso LGTBIfóbico”

La Asamblea Regional ha vuelto a vivir en su pleno de este miércoles un "acalorado" debate a costa del veto parental. Frente "a la imposición del pin parental", la portavoz de Podemos en la cámara autonómica, María Marín, ha lamentado que ésta sea la prioridad del Gobierno regional en este momento, “un problema artificial generado para azuzar el odio y tapar otros problemas que sí que necesitan respuestas urgentes”, ha considerado. Marín ha recordado que, con la cuarta ola llamando a la puerta, “urge reforzar nuestro sistema sanitario”, y se ha quejado de que mientras tantos sectores económicos necesitan ayuda, y cuando la comunidad educativa viene reclamando desde hace meses el fin de la semipresencialidad, “lo urgente para el Gobierno de López Miras y su consejera ultra es la censura en las aulas”.

La portavoz de Podemos ha reprochado a López Miras que, “a pesar de lo mucho que habla de hostelería, de turismo y de las víctimas de la COVID, a la hora de la verdad las prioridades del PP y Vox son seguir alimentando el discurso del odio contra el colectivo LGTBI, seguir recortando derechos, censurar la educación para la igualdad y enquistar los prejuicios y el odio de los que se alimentan la derecha y la ultraderecha”. “Sin odio, la derecha se queda en nada”, ha resumido Marín.

En cuanto al veto parental, la diputada morada ha recordado que existen muchos datos que inciden en la necesidad de reforzar la formación en el respeto a la igualdad y la diversidad en las aulas y de abordar la educación sexual sin censuras. Así, Marín ha señalado que en 2018 y 2019 “el número de condenados por delitos sexuales en la Región aumentó en un 27,2%, una subida 18 puntos superior a la media estatal”. Lo más preocupante para la portavoz de Podemos es que la cifra de menores culpables de cometer delitos sexuales creciese un 155% en ese periodo. Por otro lado se han multiplicado las conductas y agresiones LGTBIfóbicas, como la paliza sufrida por un menor de 11 años en Cartagena hace apenas 6 meses, recuerda la formación morada en un comunicado. La diputada ha apuntado que “no existe el derecho de educar en el odio, en la discriminación y en los prejucios” y ha apostado por “una educación integral en valores democráticos y de respeto a los derechos humanos” como “único camino para acabar con la LGTBIfobia, el machismo y el racismo en las aulas”.

Además, Marín ha incidido en que “los contenidos que se exponen en las aulas no son extracurriculares, ni están decididos arbitrariamente por cada profesor, sino que se trata de actividades recogidas en la Programación General Anual, de la que se informa a los padres al inicio de curso y que es pública”. Estas actividades desarrollan además contenidos que aparecen en la ley de educación, por lo que “no es cierto que cualquiera pueda organizar una charla sobre cualquier tema, sino que las actividades se refieren a un temario que es obligatorio y evaluable”, ha explicado Marín.

Frente a esta realidad mediante la que algunos “quieren dejar a la escuela sin herramientas para enfrentarse al odio, imponiendo la censura”, Marín ha acusado a los diputados de Vox de ejercer “como la nueva inquisición” y a López Miras de “ser su patrocinador”. “Hoy se lanza desde aquí un mensaje de odio hacia todas las personas LGTBI que están en etapa escolar. Hoy les dicen que respetarlos es algo opcional, que no es obligatorio, y que reconocer su existencia es algo que corresponde al ámbito de la moral. No es así. No están solos, igual que no lo están los hijos de maltratadores, las víctimas del machismo o quienes padecen el racismo en las aulas. No permitiremos que se vulnere su derecho a recibir una educación en libertad, que les respete y que fomente la igualdad, por mucho que se empeñe la ultraderecha”, ha concluido Marín.