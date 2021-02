Rafael Esteban: “López Miras solo busca ganar tiempo y enterrar el escándalo con artimañas”

El Gobierno regional no ha resuelto ninguna de las solicitudes de información de los diputados desde finales de octubre. Así lo ha denunciado Rafael Esteban, diputado autonómico de Podemos, quien ha invitado a cualquier ciudadano o ciudadana a comprobar en la web de la Asamblea Regional “qué información solicitan los diputados y cuánto están tardando en resolverse”. Esteban ha ejemplificado esta opacidad con una solicitud de información que Podemos registró el pasado 16 de octubre en la cámara autonómica sobre un contrato “de baja cuantía” y que, por el momento, no ha sido respondida por el órgano competente, como ninguna de las presentadas por los diputados y diputadas desde esa fecha.

El representante de Podemos ha advertido que si para acceder al expediente de un contrato “se ponen todas las trabas y se obstaculiza la acción de fiscalización que tenemos que ejercer los grupos parlamentarios”, su formación “duda razonablemente que exista la más mínima intención de facilitar la lista de altos cargos vacunados, cuando detrás hay un gran escándalo que probablemente vaya a tener consecuencias judiciales para los responsables de este despropósito”.

La denuncia que realiza Podemos “no es simplemente una queja ante la desconsideración del Gobierno regional a los representantes elegidos por el pueblo, algo que ya de por sí supone una grave muestra de lo poco que valora López Miras los mecanismos democráticos”, sino que se trata, tal y como denuncia Esteban, de un “incumplimiento sistemático de los plazos legales de este derecho de información”. El diputado ha recordado que el reglamento fija 15 días desde que la administración recibe la solicitud, prorrogables como máximo 5 días, y ha asegurado que la vulneración de estos plazos no es más que otra muestra de la forma de gobernar de López Miras, que ha llevado a la Región de Murcia del imperio de la ley a la ley del más pillo”.

Para Esteban, la insistencia de López Miras en que la documentación está “a disposición de todos los diputados” y la invitación a que presenten esa solicitud de información en la Asamblea se debe a que “sabe que es un laberinto y que va para largo”. De esta forma, el presidente autonómico “sólo busca ganar tiempo y enterrar el escándalo con artimañas”.

Además, Esteban ha reprochado esta actitud de López Miras ante un escándalo que va más allá de lo político o lo económico, porque entra en el ámbito de lo que es moralmente aceptable o no para una sociedad”. Una sociedad que, según advierte la diputada, “asiste estupefacta a una ciénaga de cargos políticos que han aprovechado su cargo para adelantar a sanitarios, enfermos u octogenarios en la vacunación”, y que necesita urgentemente “muestras claras de que no valen excusas y que no se va a permitir un comportamiento como el que hemos visto”. Un caso “de manual” es el de Felipe Coello, concejal de Salud de Murcia cuya “repentina vocación de vacunador parece sólo una tapadera para justificar su propia vacunación y seguir agarrándose al sillón”. El diputado de Podemos ha exigido al alcalde de Murcia, José Ballesta, que destituya “de inmediato” a su edil y renuncie a convertirse en “cómplice y en corresponsable de alguien que claramente ha perdido cualquier tipo de autoridad”.

Por último, Esteban ha acusado a Ciudadanos y Vox de estar permitiendo que ocurra esta situación, ya que “mientras delante de las cámaras exigen la lista de vacunados, en los despachos “siguen con sus negocios como si nada hubiera pasado”. “El presidente sigue poniendo excusas para no publicar la lista y Ciudadanos y Vox no hacen absolutamente nada”, ha asegurado el diputado.