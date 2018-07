"Vecinos para siempre": celebración en las vías por la llegada del AVE soterrado a Murcia

Carmen cantaba a viva voz anoche en la fiesta convocada por la Plataforma ProSoterramiento en el paso a nivel de Santiago el Mayor la letra adaptada de `Amigos para siempre´, el último hit de Los Viakingos: "Vecinos para siempre, yo nunca olvidaré de nuestro apoyo, nuestra lucha, nuestra fe". Alrededor de 3.000 personas acudieron a la celebración por la llegada del AVE soterrado en lo que ya se conoce popularmente como`la plaza del soterramiento´.

Los Viakingos, ataviados con sus cuernos de plástico, celebraban con sus canciones adaptadas -la primera que cundió en la protesta vecinal fue una versión de `The Wall´de Pink Floyd- el reciente anuncio del delegado del Gobierno, Diego Conesa, de que el AVE llegará soterrado a la estación del barrio del Carmen en el segundo semestre de 2020.

El propio Conesa se dio un baño de masas cuando acudió a las vías sobre las diez de la noche. El delegado de Gobierno abrazó en primer lugar a Ana Jiménez, conocida como la abuela de las vías, cuya figura con el pelo canoso y sentada en todas las concentraciones en una silla plegable se ha convertido en el símbolo de la lucha vecinal contra la llegada del AVE en superficie, tal y como había establecido el Gobierno del PP.

Fiesta en las vías convocada por la Plataforma ProSoterramiento / CARLOS TRENOR

"Los vecinos hacen bien en apelar a la prudencia", dijo Conesa a este periódico al ser preguntado por el ambiente expectante que los vecinos mantenían durante la celebración, en la que corrieron platos de jamón, tomate y explotaron algunos petardos. De hecho, no se conocerán los detalles de la llegada del AVE y otros aspectos ferroviarios de la Región hasta septiembre cuando el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ofrezca una rueda de prensa.

"La clave está en que antes de diciembre se abra la variante de Camarillas y empiecen a circular los trenes híbridos de mercancías y pasajeros ya que ahí tendremos un billete barato", señaló el diputado de Podemos en la Asamblea Regional, Andrés Pedreño. El líder de la formación morada en la Región, Óscar Urralburu, también acudió a la celebración.

A las siete de la tarde el Gobierno Regional y la patronal murciana, por su parte, han programado un acto en el Auditorio Víctor Villegas para protestar contra el retraso de la llegada del AVE a Murcia. Los populares habían planeado la llegada del tren de alta velocidad en superficie para la primavera de 2019 -tras anunciar diferente retrasos una y otra vez-, para lo cual se estaba erigiendo un muro de metacrilato cinco metros de alto y nueve kilómetros de largo que partiría en dos el municipio, una catenaria y una pasarela a siete metros de altura en el paso a nivel de Santiago el Mayor. Ya se soterraría después, circunstancia que había sido muy cuestionada por los vecinos del sur de Murcia que llevan luchando 29 años por el soterramiento del tren en la estación del Carmen.

El delegado del Gobierno, Diego Conesa, el portavoz de la Plataforma ProSoterramiento, Joaquín Contreras y el cura Joaquín / CARLOS TRENOR

El delegado del Gobierno no está invitado al acto del Auditorio en la tarde del miércoles. "Desde que llegué a la delegación del Gobierno he defendido que adoptaría una postura transparente y abierta. Así que si el Gobierno regional me invitá, acudiré al acto", dijo Conesa a eldiario.es.

"El acto del Auditorio no es más que una pataleta de niño pequeño que no tiene lo que quiere. Es completamente ridículo", apuntó Juan, un vecino del barrio.

Fin de la "criminalización"

El portavoz de la Plataforma ProSoterramiento, Joaquín Contreras, celebró en su discurso a mitad de la fiesta la paralización "de la criminalización de los vecinos". "Lo que más llama la atención al llegar aquí es no ver a los policías por todas partes", dice Julia. El anterior delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, adoptó una política represiva para controlar las concentraciones diarias que se han sucedido durante 309 noches seguidas en el paso a nivel de Santiago el Mayor.

No solamente decenas de furgones policiales se apostaban a ambos lados del cruce cuando estaba convocada alguna manifestación importante, con algún episodio violento entre ellas, sino que todos los días unos seis ú ocho policías vigilaban la construcción de la pasarela.

Pancartas de Soterramiento Ya en el paso a nivel de Santiago el Mayor 7 / CARLOS TRENOR

"Estoy contenta porque ya estaba harta de esa actitud de mofa de los policías. Una vez me dijeron que no podía pasar por la acera del IES Mariano Vaquero y como me fui haciendo zigzag un policía me empujó en el pecho", apuntó Lola. También se pusieron decenas de multas a los manifestantes que se concentraban en las vías diarimente de forma pacífica.

"Y aquí estamos esta tarde para celebrarlo, esperanzados, pero expectantes. Porque tenemos que esperar a septiembre a que estas bonitas palabras se transformen en hechos", añadió Contreras, quien demandó la licitación urgente de los proyectos de la Estación-Barriomar-Nonduermas y que se ponga en marcha la variante por Camarillas, que es la distancia más corta para llegar a Madrid, en lugar del desvío por Alicante.

El portavoz de la Plataforma ProSoterramiento también demandó "la electrificación de Murcia-Chinchilla-Albacete y la duplicación –como en el resto de España- de esa vía histórica" para evitar accidentes como el de hace 15 años en Chinchilla en el que murieron 19 personas. La abuela de las vías, Ana Jiménez, leyendo la letra adaptada de una canción / CARLOS TRENOR

Contreras también se declaró ansioso "por ver desmontar las catenarias amenazantes que han sido instaladas dilapidando dinero público para una llegada del AVE en superficie ilegal, ilegítima y arbitraria, pasándose por el forro la opinión de la Asamblea Regional, el Ayuntamiento de Murcia, la Comisión Europea".

Ana, quien lleva acudiendo casi todos los días a las concentraciones en Santiago el Mayor, apuntó que seguirá viniendo. "Esto hay que celebrarlo, pero hay que seguir vigilantes", señaló la vecina de San Pío.

Los vecinos, entre quienes se encontraban mayores, niños, parejas con carritos, jóvenes, abucheaban a los trenes que pasaron durante la celebración, como es tradición en el paso a nivel. "Aquí ha coincidido una larga lucha de los vecinos con una coyuntura política. Nos lo merecemos", apuntó el director de teatro Antonio Saura, quien también se encontraba celebrando el anuncio del delegado de Gobierno el martes por la noche.