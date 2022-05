Las becas comedor llegan solo al 2 por ciento del alumnado murciano

La Región de Murcia es la comunidad autónoma donde menos niños tienen acceso a becas comedor, un 2 por ciento, según el informe presentado este martes por Save The Children. Junto a Ceuta, Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura y Canarias, Murcia se encuentra entre las seis comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza infantil.

Según esta ONG, en nueve comunidades, entre ellas la Región, Comunidad Valenciana y Aragón, estas ayudas no se consiguen por concesión directa, sino por concurrencia competitiva. Esto significa que, si no queda presupuesto en esa partida de becas, aunque las familias reúnan los requisitos, se pueden quedar sin esa ayuda. Y en el caso de Murcia, se añade que los niveles de renta establecidos para acceder son muy bajos –ingresos por debajo de 616 euros al mes para un hogar de cuatro personas-, por lo que “resulta casi imposible conseguir una beca comedor”, denuncian desde Save the Children. De acuerdo con la organización, esta desigualdad entre regiones se debe a que, al haber renunciado el Ministerio a regularlo, cada comunidad autónoma decide qué requisitos valora para que las familias accedan a las becas comedor.

“Cuando hablamos de malnutrición, no se trata solo de comer poco, sino de comer mal. Si los niños y niñas de bajos recursos no van al comedor escolar, lo más probable es que se alimenten mal en sus casas por la dificultad económica de sus familias de comprar alimentos de calidad, por la falta de conciliación, por nivel cultural, etc.”, explica Álvaro Ferrer, especialista de educación en Save the Children. Para el experto, el comedor escolar es un aliado para luchar contra la pobreza y, por tanto, contra el problema del exceso de peso infantil en España. “Suponen para los hijos e hijas de las familias más empobrecidas la única posibilidad de recibir una dieta equilibrada y saludable”.

La pobreza es uno de los factores de riesgo que explica los elevados niveles de obesidad y sobrepeso en la infancia en España: la obesidad casi se duplica en las familias de renta baja frente a la de hogares acomodados, según el informe “Adiós a la dieta Mediterránea” que Save the Children presentó en el pasado mes de abril.