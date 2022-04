Comisiones Obreras exige más recursos para mejorar la prevención dentro del entorno laboral en la Región

El secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO de la Región de Murcia, Juan Blázquez, ha pedido que se sitúe la prevención de los riesgos laborales “en el centro de la recuperación económica” y ha alertado de que la siniestralidad laboral en España no solo no está mejorando, sino que está estancada, en parte, por muchas de las medidas heredadas de la anterior crisis. Denuncia además que Murcia es la 8ª CCAA por incidencia de accidentes mortales con un índice de 4,9 frente al 3.09 de media nacional.

Los datos de siniestralidad del primer trimestre de 2022 en la Región de Murcia muestran 12 personas fallecidas durante el desarrollo de su actividad laboral. Este dato supone un incremento del 50 por ciento respecto a los 8 fallecidos en el mismo periodo de 2021. Durante todo el pasado los datos facilitados recientemente por el Ministerio de Trabajo elevan la cifra a 31 personas fallecidas.

Desde el sindicato consideran que se debe prestar especial atención a la evolución de las enfermedades profesionales, que “sistemáticamente” se sub-registran. “Se trata de una circunstancia acrecentada durante la pandemia y que a la vuelta a la normalidad nos vuelve a situar en los datos previos a la crisis sanitaria”, denuncian. “El sistema de notificación y registro es inoperante y tiene un impacto negativo sobre la prevención porque lo que no se registra no existe y no podemos actuar”, abundan desde CCOO. Ejemplo a destacar en este sentido el número de casos comunicados como cánceres con origen profesional: 51 para toda España en 2021 y 3 en 2020 para la Región de Murcia, o la salud mental, que aún no se reconoce en el cuadro de enfermedades profesionales.

Para CCOO el próximo 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, es un día para homenajear a las víctimas de los accidentes de trabajo, pero también para reivindicar la mejora de las condiciones de trabajo. En palabras de Blázquez, “la CARM, no destina todos los recursos necesarios para mejorar la prevención dentro del entorno laboral y, además, boicotea la labor de los agentes sociales ya que practica la opacidad al no facilitar datos para que estos puedan desarrollar un análisis crítico de la concurrencia de los diversos factores que influyen en los accidentes de trabajo, realizando una interpretación muy restrictiva de la LOPD se nos impide conocer el cómo, cuándo, dónde o porqué se produce un siniestro.”

El secretario de Salud Laboral, considera esperanzadora la puesta en marcha de la Reforma Laboral para la mejora de los indicadores de salud, ya que las condiciones precarias de trabajo conllevan mayor siniestralidad laboral. Por ejemplo, las estadísticas demuestran que un trabajador temporal tiene un 75 por ciento más de probabilidades de accidentarse que uno indefinido. Sin embargo, advierte, “la oportunidad de mejora que propone la reforma laboral puede verse comprometida por una falta de impulso en las políticas públicas de salud y seguridad en trabajo”.

Desde CCOO se está trabajando, a nivel estatal, en la negociación de la futura Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027 en la que CCOO tendrá como prioridad que se garanticen entornos laborales seguros y libres de riesgos. Para el sindicato son necesarios cambios legislativos que fortalezcan la prevención en las empresas, incorporar la perspectiva de género y abordar los riesgos derivados de las nuevas formas de trabajo, así como los riesgos psicosociales y los efectos que el cambio climático están teniendo sobre la salud laboral.

CCOO de la Región de Murcia es el único agente social en la citada comunidad autónoma que tiene un Gabinete de prevención establecido. Blázquez indica: “En el siglo XXI no puede consentirse la muerte o la enfermedad en el trabajo. El trabajo es un derecho, la salud también”.

En el año 2021 se han atendido en el gabinete de CCOO un total de 946 consultas, de las cuales 150 han requerido intervención de la Inspección de Trabajo. Los principales temas son disconformidad con altas médicas de la seguridad social, Riesgos Psicosociales, ergonómicos o higiénicos, COVID19, Derechos de las personas delegadas de prevención y vigilancia de la salud. Y sobre todo se centran en los ámbitos de la hostelería y la construcción. En el aspecto formativo del gabinete se han realizado 3 seminarios para personas delegadas de PRL de CCOO con el fin de mejorar sus conocimientos, derechos y deberes en materia de PRL.