Un joven denuncia “discriminación” por su peso en Terra Natura Murcia: “Me acaban de humillar”

El zoo y parque de atracciones Terra Natura Murcia se enfrenta a acusaciones de “trato vejatorio” por parte de un joven al que le impidieron acceder a los toboganes del recinto por su peso. El afectado, Francisco José Marín, ha denunciado a través de la plataforma Tik Tok que le impidieron acceder a esta zona de manera “vejatoria”: “No se lo deseo ni a mi peor enemigo”, ha compartido.

Desde el exterior de las instalaciones, Marín ha reprochado que el parque no le había advertido sobre la normativa de peso máximo, que no le hace apto para parte de las instalaciones. “He pagado mi entrada como una persona normal”, explica. Según cuenta el usuario, una empleada del parque lo ha “ofendido muchísimo” con su forma de mirarle y hablarle “por pesar diez kilos más de lo establecido”. Tras lo ocurrido Marín ha sufrido un ataque de ansiedad, y asegura que solo quiere que le devuelvan el importe de la entrada: “Lo único que pido es que me devuelvan mi dinero que tanto me gusta ganar, ya que no pude usar las instalaciones por no decir las faltas de respeto que ayer aguanté”, ha insistido.

@franciscomariinnn #discriminscion #saludmental #verano #obesidad Es una verguenza que a dia de hoy pase esto una verguenza voy a tomar todas las medidas necesarias para que nadie vuelva a pasar por esto los obesos no se merecen esta vegacion por parte de nadie ni de empresas ni empeñeados ni nadie. ♬ sonido original - Francisco jose

A través de un comunicado oficial Terra Natura asegura estar investigando el incidente “para depurar posibles responsabilidades” y han mostrado “solidaridad con el cliente afectado”. “Queremos determinar si se actuado con el respeto que cualquier persona se merece, y, en caso contrario, tomar medidas pertinentes para que un suceso de estas características no vuelva a ocurrir”, han subrayado desde el parque de atracciones.

Si bien es cierto que Marín no conocía las normas del parque y asegura que no se las anunciaron de antemano, sí que se encuentran publicadas tanto en la página web de Terra Natura como a lo largo de las instalaciones: “Por motivos de seguridad, la altura mínima para el uso de toboganes es de 1,20 mts. En todas las atracciones existe un medidor que le servirá de referencia. Igualmente, el peso para el uso de los toboganes está limitado a 110 Kgs”.