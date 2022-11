Más de setenta mujeres participan en una performance contra la violencia machista en el paseo Alfonso X de Murcia

El colectivo Fuste ha denunciado la violencia machista el 25N con una performance en la que más de 70 de mujeres vestidas de negro y con una máscara blanca se han tumbado sobre las siluetas de las mujeres asesinadas este año en el paseo Alfonso X de Murcia. La asociación denuncia que el feminicidio es el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género, que ocurre “tanto en el ámbito privado como público” y comprende aquellas muertes de mujeres a “manos de sus parejas o exparejas o familiares, las asesinadas por sus acosadores, agresores sexuales o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción feminicida”.

“Hacemos esta performance contabilizando a las mujeres que no se registran en los cómputos oficiales porque consideramos que la violencia machista va más allá de esa enumeración”, apunta Teresa Fuentes, integrante del colectivo. “También queremos que las mujeres asesinadas dejen de ser números y se considere que son personas con identidad propia”, añade. La cifra oficial de mujeres asesinadas por violencia machista en 2022 asciende a 38.

El colectivo ha recogido los diferentes “tipos de feminicidios que existen” aunque no se reconozcan en las cifras oficiales, como son los feminicidios íntimos, a manos de parejas o exparejas -40 mujeres han sido asesinadas este año-; los familiares, a manos de hombres con algún tipo de parentesco -20 mujeres han sido asesinadas este año-; los no íntimos, a manos de hombres que no tenían ninguna relación sentimental o de parentesco con la víctima -7 mujeres han sido asesinadas este año- o la violencia vicaria, a menores asesinadas a manos de un hombre que utiliza este tipo de violencia para castigar a la mujer. Este año han sido asesinados 3 menores y en 2021, 7 menores fueron asesinados.

Desde Fuste se manifiestan “hartas de ser números, de que esta sociedad tolere y normalice esta lacra como algo natural y que no se pongan todas las medidas necesarias para erradicar esta violencia”. También denuncian “la persistencia de múltiples obstáculos para la protección e identificación de las víctimas”.

El colectivo reclama recursos humanos y materiales para “poner en práctica y evaluar” –con la participación de víctimas, familiares y expertas en género– las medidas legales, el funcionamiento de los juzgados especializados en violencia de género y la aplicación de los mecanismos de protección. También la formación a todos los niveles para prevenir el maltrato institucional de las víctimas en ámbitos policiales y judiciales. “No es posible que las víctimas de violencia machista tardan ocho años y ocho meses de media en expresar su situación, ya sea en los servicios de apoyo y asesoramiento jurídico, ya sea interponiendo denuncia contra su agresor”, apunta el colectivo en su manifiesto.

Desde Fuste también afirman que “ninguna ley o normativa será suficiente si no va acompañada de un verdadero compromiso de las autoridades para ponerla en práctica”. Para ello, exigen al Gobierno hacer una “evaluación” de todas las medidas establecidas en la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, asegurar que en dicha evaluación hay “una participación activa de las víctimas supervivientes y sus familiares” para conocer los obstáculos a los que se enfrentan y adoptar medidas adecuadas para atender sus necesidades, “garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual, ya sea cometida por pareja o expareja o por terceros, tienen todos sus derechos garantizados” y recursos disponibles para su protección y “garantizar el derecho a una verdadera reparación de las víctimas, que evite la repetición de los abusos y que no se produzcan procesos de revictimización”.

“Estas 70 mujeres tenían que estar vivas y disfrutando de su libertad. Es hora de acabar con la violencia machista”, reclaman.