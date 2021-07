Murcia ordena un toque de queda suavizado: prohibidas las reuniones de no convivientes entre las 2 y las 6 de la mañana

La Región de Murcia restringirá las reuniones y encuentros sociales a partir de las 2 y hasta las 6 horas entre no convivientes, y tanto en espacios públicos como privados, interiores o exteriores. También solicitarán al Tribunal Superior de Justicia de Murcia aumentar el plazo concedido de la limitación del derecho de reunión a un máximo de diez personas no convivientes más allá del día 3 de agosto, fecha en la que acaba dicha autorización. También mantendrán vigente el horario de cierre de 2 a 6 horas para toda actividad no esencial, y la prohibición de venta de alcohol entre las 22 y las 6 horas.

La Región de Murcia ha registrado, a la par que el resto de España, una subida en la incidencia de contagios por COVID-19, motivo por el que ha decidido implanta la prohibición de reunión entre no convivientes, una medida que se hará efectiva el próximo miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Una medida destinada, según Pedreño, a "disminuir la interacción y evitar aglomeraciones de personas que al final terminar realizando botellones y eventos que lo que hacen es fomentar el contagio". La incidencia de contagios ha crecido un 30 por ciento en la última semana, llegando a los 237 contagios por cada 100.000 personas en 7 días y a 424 en 14 días.

El 30 por ciento de las 103 personas ingresadas por COVID-19 en los hospitales murcianos están vacunados con la pauta completa, una cifra que baja al 20 por ciento de los 14 alojados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El consejero de Salud regional, Juan José Pedreño, ha arrojado el dato en una rueda de prensa, en la que ha insistido en la efectividad de la vacunación, y ha señalado que la mayoría de los ingresados no tienen dosis inyectadas.

Respecto al nivel de incidencia en las diferentes localidades murcianas, Abanilla, Cehegín, Calasparra y Aledo son las únicas que se encuentran en alerta dos medios. En un nivel de alerta tres alto se sitúan los 41 municipios restantes. Pedreño ha recordado que en el nivel tres, la hostelería debe reducir su aforo interior al 30 por ciento de su capacidad, mientras que en el ocio nocturno queda suspendida la actividad interior y se limitan los aforos de las celebraciones a un máximo del 30 por ciento del local, sin sobrepasar las 30 personas si el acto es en el interior, o las 60 si es en el exterior. Los actos multitudinario ya autorizados no quedan afectados aunque deberán presentar una declaración complementaria de las personas asistentes, además de usar de forma obligatoria mascarilla.

En las últimas 24 horas, el Gobierno regional ha registrado 225 nuevos positivos por COVID-19, de los que 52 corresponden al municipio de Murcia, 42 a Cartagena, 18 a Archena, 18 a Lorca, 9 a San Javier, 7 a Caravaca de la Cruz, 7 a San Pedro del Pinatar, 7 a Santomera, 6 a Los Alcázares, 5 a La Unión. El resto están repartidos por los demás municipios. La Región registró un fallecimiento a causa del coronavirus en la jornada de ayer. Se trata de un varón de 81 años del Area de Salud VIII (Mar Menor).