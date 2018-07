Los trabajadores del servicio de basuras visibilizan su labor

Los trabajadores del servicio de recogida de basuras de Murcia han realizado una campaña a través de las redes sociales para visibilizar su labor. La fórmula elegida ha sido la de publicar fotografías en las que se muestra "el antes y el después" de los trabajadores tras finalizar una jornada laboral: "Creemos que teníamos mala imagen o que la gente no nos conocía lo suficiente. Es verdad que nuestro trabajo y horario no es el ideal para ello", declara Paco Guirao, uno de los trabajadores de Cespa, la empresa adjudicataria del servicio.

Las fotografías muestran el desgaste que produce una jornada laboral en estos empleados tras una larga noche recorriendo las calles de la ciudad de Murcia y sus pedanías: "nuestro trabajo no es de fatiga física sino de concentración. Tenemos que estar atentos a la pantalla del ordenador, al joystick y procurar que no se queden buzones y plataformas de los soterrados abiertos para evitar accidentes, intentando además no molestar a los vecinos”, comenta uno de los conductores del servicio de recogida de basuras de Cepsa.

Paco Guirao comenta a eldiario.es que la inspiración les vino cuando vieron que el Servicio de Urgencias publicó una serie de fotos en las se reflejaba el cansancio de los sanitarios tras una intensa jornada de guardia: "Tantos los servicios médicos como nosotros tenemos horarios nocturnos e intensos. Creímos que era una buena idea visibilizar también nuestra labor, tan invisible como necesaria".