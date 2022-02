En 2008 Adanero reclamó a un diputado de UPN que entregara su acta tras saltarse la disciplina de voto

Hace 14 años, en 2008, Unión del Pueblo Navarro (UPN) vivió una crisis interna similar a la que ha estallado este jueves con motivo de la convalidación de la reforma laboral en el Congreso. En aquella ocasión, la disputa también la originó un diputado que se saltó la disciplina de voto, al que Carlos García Adanero reclamó que devolviera su acta por haber desobedecido la orden de la ejecutiva del partido para abstenerse en la votación de los Presupuestos Generales.

UPN y PP habían firmado en 1991 un pacto por el cual el PP desaparecía en Navarra y sus integrantes, entre los que se encontraba el impulsor del acuerdo, Jaime Ignacio del Burgo, se integraban en UPN como afiliados y pedían el voto para los regionalistas en las elecciones forales, mientras que en las generales, los diputados de UPN daban su apoyo al PP. El pacto saltó por los aires en 2008 cuando Miguel Sanz, en un intento de acercamiento al PSOE en busca de una mayoría más amplia en Navarra, pidió a sus dos diputados, Santiago Cervera y Carlos Salvador, que se abstuvieran en la votación de los Presupuestos Generales del Gobierno de Zapatero, para los que el PP había presentado una enmienda a la totalidad.

La decisión de Sanz, además de culminar en la ruptura del acuerdo con el PP, generó una crisis interna en UPN, después de que uno de sus dos diputados, Santiago Cervera, se negase a no ir de la mano con los populares y votara en contra de los Presupuestos. Tras la decisión, UPN, al igual que ha hecho ahora con los dos diputados rebeldes que se saltaron la disciplina de voto en la votación de la reforma laboral, exigió a Cervera que entregara su acta de diputado. Tal y como recuerda 'Diario de Navarra', fue el propio Adanero, miembro de la ejecutiva de UPN en la que todavía sigue a la espera de que la comisión de garantías decida la propuesta de expulsión del partido, quien recriminó a Cervera que el sentido del voto del partido lo deciden los órganos internos y no cada diputado. "El sentido del voto de los cargos de UPN en todas las instituciones lo deciden los órganos internos del partido”, le reprochó Adanero a Cervera, al que invitó a devolver su acta si no estaba de acuerdo con la decisión tomada por la presidencia del partido.

"Los cargos que han sido elegidos por ir en las listas de UPN están obligados por las decisiones que toman los órganos correspondientes”, argumentó entonces.

Días después de la votación en el Congreso, Santiago Cervera y Jaime Ignacio del Burgo -que defendió la postura del diputado- fueron expulsados de UPN por indisciplina. El PP rompió su pacto electoral con UPN y Mariano Rajoy terminó refundado el PP de Navarra reabriendo su sede en Pamplona.

Cervera dio el salto a las listas de PP, del que fue diputado hasta el año 2012. Aquel año dimitió tras haber sido detenido por la Guardia Civil en Pamplona por un presunto intento de extorsión al presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin, que denunció que alguien le había reclamado de forma anónima 25.000 euros a cambio de no hacer público que estaba facturando importantes cantidades de dinero a Caja Navarra desde su despacho de abogados.