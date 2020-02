Policía Foral y Guardia Civil seguirán compartiendo Tráfico en Navarra durante "unos años"

A pesar de que el acuerdo firmado entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez recogía trasferir las competencias de Tráfico al completo en Navarra a la Policía Foral en un plazo de seis meses, el cuerpo policial autonómico seguirá compartiendo el control de las carreteras y la Seguridad Vial con la Guardia Civil "durante unos años", como ha indicado este miércoles el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, que además va a ser quién presida la delegación del Ejecutivo foral en la Junta de Transferencias en la que se formalizará con el Estado el traspaso de las competencias.

Esa junta se celebrará en el primer semestre del año, como recoge el acuerdo, y supondrá pactó político de la transferencia. A partir de ese momento será el Gobierno de Navarra quien tenga las competencias, pero ello no conllevará que los agentes de la Guardia Civil de Tráfico tengan que dejar sus funciones de inmediato. Como anunció la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, hace unos días la Policía Foral "no puede asumir la competencia al completo de forma inmediata por la falta de policías".

Este miércoles el vicepresidente Javier Remírez ha añadido que a partir de la celebración de la Junta de Transferencias "se irán implantando una serie de medidas de cara a la progresiva implantación de la asunción de Tráfico". Ha asegurado que todavía no se sabe cuánto tiempo durará esa "implantación progresiva" que se tendrá que acordar con el Estado, pero que "lógicamente habrá unos años de convivencia" entre agentes de la Policía Foral y Guardia Civil en Tráfico.

Esta convivencia de agentes de los dos cuerpos en las carreteras navarras es algo que ya se da actualmente y que viene recogido en la Ley de Policías de Navarra de 2018 en la disposición transitoria octava que seguirá siendo así en el tiempo que dure la transferencia. En concreto establece que "mientras dure el proceso de traspaso efectivo de las competencias a Policía Foral acordadas entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral, estas también podrán ser ejercidas por las unidades o miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, en los términos de los acuerdos de coordinación que se adopten en la Junta de Seguridad".

En la Junta de Transferencias además, el Gobierno de Navarra solicitará al Estado que guardias civiles de Tráfico que ya operan en Navarra lo sigan haciendo pero dentro del cuerpo de la Policía Foral merced a una pasarela que viene recogida en la misma Ley de Polícias de Navarra y que fue introducida a través de una enmienda presentada por UPN, que ahora dentro de Navarra Suma -UPN, PP y Ciudadanos- ha cambiado su discurso y rechaza que el instituto armado deje de ejercer las competencias de Tráfico en la Comunidad foral.

Tal y como anunció María Chivite, la Policía Foral necesita al menos de 150 agentes más para poder asumir al completo las competencias de Tráfico. La mejor fórmula que han encontrado es que agentes de la Guardia Civil que ya desarrollan esas labores lo sigan haciendo pero con el uniforme de la policía autonómica navarra. La solución tampoco desagrada a los propios agentes de la Benemérita, muchos de ellos instalados en Navarra desde hace décadas, que para poder quedarse en Navarra no verían con malos ojos pasar a ser policías forales.

Concentración contra el acuerdo de Tráfico apoyada por Vox

A los miembros de UPN no son los únicos a los que les ha sentado mal el acuerdo para el traspaso de Tráfico a Navarra, la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), que no tiene representación en el Consejo de la Guardia Civil, ha convocado este sábado una concentración en Pamplona en protesta al acuerdo de la transferencia. Una concentración a la que se ha sumado el partido político VOX, no así las ocho asociaciones de la Guardia Civil que tienen representación en el Consejo de la Guardia Civil.