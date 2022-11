La Plataforma 0-3 de Navarra ha calificado de “parche” los apoyos para las escuelas infantiles, que ha considerado “insuficientes” y ha exigido una bajada de ratios. En declaraciones a los medios, Isabel Iriguibel, miembro de la plataforma, ha insistido en que “la bajada de ratio es fundamental para que se pueda funcionar de manera digna en las escuelas porque están desbordadas y no se puede atender a las criaturas como merecen”.

Ha lamentado: “Ahora mismo estamos igual, nos han desmovilizado con el acuerdo presupuestario que han hecho, que se supone que se va a cumplir pero todavía no hay nada claro”. “Se supone que han incluido 4,3 millones para poder llevar a cabo una mejora en las condiciones salariales e igualarnos con las educadoras del Gobierno de Navarra”, ha explicado Iriguibel quien, no obstante, ha precisado que “una vez que se aprueben tendrá que publicarse una resolución”. “Veremos si recogen todas las mejoras que exigimos y si van a ser de obligado cumplimiento para los ayuntamientos o no. Estamos siempre colgando y esperando a ver si llega la nómina de enero y ver si es real”, ha señalado, informa Europa Press.

Ha reconocido que esta medida “mejoraría las condiciones laborales” pero ha destacado que “el problema de la ratio y la situación en la que están los críos en las escuelas, que son muchos por educadora, no lo van a solucionar”. “Nos van a poner otra vez unos apoyos, que a algunas escuelas llegarán y a otras no, van a ser insuficientes y van a generar otra vez trabajo precario. Es otro parche más”, ha criticado. “Tampoco sabemos de qué manera va a llegar, cómo lo van a repartir y si tenemos alguna garantía de que se consolide, tampoco hay una previsión de calendarización de ir mejorando la ratio. Porque han dicho que van a poner este apoyo y que luego revisarán la ratio, pero no hay nada concretado de cuándo ni de qué manera”, ha subrayado.