Barkos pide "consenso" en la defensa del autogobierno navarro y "firmeza" en la negociación del Convenio Económico

La portavoz de Geroa Bai -la coalición conformada por PNV y Geora Soacialverdes y que es socia del Gobierno foral-, Uxue Barkos, ha defendido este sábado el diálogo y la búsqueda del "consenso con ambición" para "acabar" con las políticas que, a su entender, provocan "enfrenamientos" que "discriminan a los euskaldunes y dividen nuestra sociedad". Así se ha pronunciado en el marco de un acto celebrado en el Auditorio Baluarte de la capital navarra con motivo del décimo aniversario de la coalición, coincidiendo con la obtención del escaño de Uxue Barkos en el Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Así, la máxima representante de la formación ha apelado al consenso también en la "defensa del autogobierno" para pedir "firmeza" en la negociación del Convenio Económico que fija la aportación de Navarra al Estado, así como "empeño" en la gestión de los fondos europeos.

"Vamos a por los próximos diez años para hacer más sólida nuestra coalición entre PNV y Geroa Socialverdes", ha destacado durante su intervención. Aunque ha reconocido que diez años "no son muchos en la historia de una formación política", ha asegurado que "muy pocas pueden demostrar la fuerza y la capacidad de influencia de manera democrática en la historia de nuestra tierra como lo ha hecho Geroa Bai". Así, ha destacado que en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, la representación que los navarros enviaron a Madrid "fue más plural de lo que había sido nunca". Cuatro años después, ha remarcado, se conformó "un gobierno realmente progresista y plural", que "ha sentado las bases de un cambio que hoy continua" con "algunos sinsabores y con retos que apuntalar".

La portavoz de Geroa Bai ha reconocido la dificultad para alcanzar aquel "acuerdo entre diferentes" y ha señalado que eran "muchos" los que pensaban que aquello "no iba a llegar a buen puerto" pero, sin embargo, supieron "mantenerlo". En este sentido, ha tenido un recuerdo con las personas "valientes" que en 2015 "dieron el paso de asumir la gestión del Gobierno del cambio" que supusieron cuatro años "intensos, gratificantes y en algunos casos duros". A este respecto, se ha referido al ex consejero Manu Ayerdi, quien dimitió como consecuencia de las diligencias abiertas por el Tribunal Supremo para investigar los préstamos concedidos la legislatura pasada a la compañía Davalor Salud. Uxue Barkos ha criticado a quienes "no saben aceptar el resultado de las urnas y sólo saben hacer daño judicializando la política y buscan resquicios en las leyes para tratar de romper aquello que otros hemos decidido trabajar con honradez, capacidad y resultados".

Barkos ha resaltado la "fuerza de la resistencia con el trabajo, las propuestas y el entendimiento entre diferentes" y ha expresado su "empeño por seguir trabajando en la política práctica". En este sentido, ha puesto en valor las políticas de vivienda "vanguardista" del departamento de José Mª Aierdi, las respuestas en la transición ecológica de la consejera Itziar Gómez o la transición digital con el consejero Mikel Irujo al frente. Igualmente, ha reconocido el trabajo "inestimable de estos seis años" de la consejera Ana Ollo y ha censurado a quienes "utilizan" el euskera para "dividirnos, enfrentarnos". A pesar de lo cual, ha aseverado, "nuestra sociedad avanza euskaldun" a pesar de "quienes han intentado lastrarla". Barkos ha lamentado el "rechazo" al euskera de parte de la sociedad en base a afirmaciones "falsas". "Es falso que se hayan impuesto el euskera y que se haya utilizado para discriminar y dividir", ha manifestado la portavoz de Geroa Bai, que ha recalcado que la coalición seguirá valiéndose de su "capacidad de influir en las instituciones" para "acabar" con las políticas "de enfrenamiento", que "discriminan a los euskaldunes y que dividen a nuestra sociedad".

Políticas, ha dicho, cuya "única ambición es recuperar lo que las urnas les quitaron en 2015". "Eso es manosear la política con intereses partidistas", ha censurado Barkos, que ha subrayado que "mientras Geroa Bai tenga responsabilidad institucional, esto no lo vamos a permitir, lo vamos a parar con hechos".

Geroa Bai consiguió "dinamitar la Navarra de los quesitos"

También ha intervenido en el acto el senador autonómico por Navarra, Koldo Martínez, quien ha recordado cuando, hace diez años, Barkos consiguió el escaño en el Congreso, en un momento "difícil" en el que Manu Ayerdi y Patxi Leuza fueron "expulsados" del grupo parlamentario de Nafarroa Bai porque "querían silenciarlos". Martínez ha destacado que en 2015 Geroa Bai facilitó que "el ansiado sueño de tantos navarros de cambio se haga realidad" y construyó un "cambio tranquilo e integrador" con un Gobierno "de diferentes que consigue desde el acuerdo dinamitar la Navarra de los quesitos que alimentaron durante demasiados años al corralito foral". Y que hoy continua, ha destacado, "con lo mejor que tenemos" en referencia a los parlamentarios de Geroa Bai, los consejeros de la coalición en el Ejecutivo foral y todos los militantes de la formación.

Ha afirmado, además, que su formación ha "colaborado a la desaparición de ETA, la mayor lacra en nuestro país que parecía que no iba a dejarnos nunca" y ha recordado la Declaración de Bertiz firmada entre el la entonces presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari Íñigo Urkullu, y que ha calificado como un "hito". "Frente a quienes siguen deseando y pronostican nuestra desaparición", Martínez ha contestado: "Preparémonos y que se preparen porque somos, existimos, seremos y existiremos y esto no ha hecho más que empezar".

Por su parte, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha destacado la "historia épica" de Geroa Bai con "momentos emocionantes y milagrosos". Ha destacado que, en 2011, el espacio político conformado por Nafarroa Bai "corría el riesgo de desaparecer y ahí estuvo la apuesta de quienes tuvimos claro que había que mantener vivo un proyecto político de suma entre diferentes, con visión plural y progresista" y con el objetivo de "cambiar una Navarra de bloques y extremos". "Geroa Bai representamos el cambio firme, ordenado, desde el acuerdo, sin precipitaciones ni improvisaciones y, por lo tanto, duradero", ha destacado Hualde, que ha resaltado que el "ultimo gran logro fue traer al espacio progresista y de entendimiento entre diferentes al PSN". Si bien ha señalado que hay que estar "permanentemente mirando de reojo al PSN" para que "no se desvíen de la senda y vuelvan al antiguo régimen". Y ha reafirmado la apuesta del PNV con Geroa Bai que, ha remarcado, es "imprescindible" para la "Navarra del futuro".