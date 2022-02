La dirección de UPN asegura que la desobediencia de sus dos diputados “tendrá consecuencias”

El alcalde de Pamplona y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, se ha mostrado este jueves "tremendamente enfadado" porque los dos diputados de UPN en el Congreso no han acatado la decisión del partido de apoyar la reforma laboral y finalmente han votado en contra, rompiendo así la disciplina de grupo dictada por la dirección. El Gobierno de España y UPN habían pactado que los regionalistas apoyarían la reforma laboral en el Congreso lo que, a su vez, llevaba al PSN a adoptar el gesto de votar a favor de modificaciones presupuestarias del Gobierno municipal en Pamplona y a no reprobar al alcalde en el pleno que se celebraba este mismo jueves.

El Congreso aprueba por un escaño la reforma laboral tras el viraje de los diputados de UPN y el error de uno del PP

Saber más

A primera hora de la tarde, el PSN ha votado a favor de las modificaciones presupuestarias planteadas por el equipo de Gobierno local (Navarra Suma) por valor de 27 millones de euros, mientras simultáneamente tenía lugar el pleno del Congreso de los Diputados. Avanzada la tarde y tras conocerse el viraje de los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que han roto la disciplina de grupo dictada por la dirección del partido el día anterior, la portavoz socialista en el consistorio, Maite Esporrín, ha anunciado con duras críticas a los regionalistas que votaría a favor de reprobar a la alcalde en las declaraciones propuestas por EH Bildu y Geroa Bai.

Tal y como recoge Europa Press, Maya ha dicho a Esporrín que entiende "perfectamente bien su tremendo enfado". "Yo también estoy tremendamente enfadado", ha señalado, para añadir que "el compromiso político" con "la dirección del partido era apoyar esa reforma laboral" "Ha habido dos personas en el Parlamento que han desobedecido las instrucciones de la dirección, eso es lo que ha ocurrido, señora Esporrín, y tiene usted toda la razón en estar así, y se lo admito, admito todo lo que me quiera usted decir, pero ha sido en contra de las directrices de la dirección del partido y evidentemente eso tendrá consecuencias, no lo duden", ha indicado.

El PSN vota a favor de la reprobación del alcalde de Pamplona

Finalmente, el pleno del Ayuntamiento de la capital navarra ha aprobado a última hora con el voto de los socialistas sendas declaraciones de EH Bildu y de Geroa Bai en las que se reprueba a Enrique Maya por sus declaraciones "xenófobas" sobre los menores extranjeros no acompañados, a los que atribuyó un supuesto aumento de la inseguridad en la ciudad pese a los datos contrarios de la Delegación de Gobierno. Ambas iniciativas han salido adelante de esta manera tras haber retirado el PSN la suya propia, en lo que era un gesto con UPN por su apoyo a la reforma laboral.

En cuanto a la reprobación en sí, Maya ha querido remarcar que en sus mencionadas afirmaciones, lo que señalaba era que "frente a los menores que cometen delitos, los responsables son sus padres o tutores legales", pero que en el caso de los 'menas' "hay una realidad y es que, si bien no son los únicos, ellos también cometen delitos". "La verdad hay que decirla, no hay que rectificarla. Y lo que he dicho es verdad", ha insistido, tras negar, en respuesta al parlamentario Patxi Leuza, que sea una persona xenófoba.

Además, ha señalado que según datos "oficiales" de Policía Municipal de Pamplona, en el segundo semestre del pasado 2021 "las denuncias por delitos robo con violencia e intimidación han incrementado un 33% en relación al año 2019", con 57 personas implicadas, frente a las 26 de 2019. De ellas, 17 menores. De esos 17, 5 eran 'menas'. Y de las 57 totales, "10 son nacidas en España, y 47 nacidas fuera de España". "Si tomamos los datos agregados de todas las policías, ese incremento de este tipo de delitos es del 53% respecto a 2019 y 75% del año 2020", ha añadido. Estas cifras, no obstante, se contradicen con los datos de la Fiscalía de menores, que arrojan que solo un 1% de los delitos cometidos en la comunidad foral corresponden a menores extranjeros.

Por su parte, la socialista Maite Esporrín se ha mostrado "arrepentida" de haber creído en la palabra de los regionalistas, tras criticar que UPN haya dejado a los socialistas "en una situación vergonzosa y vergonzante". "Acabamos de retirar la declaración porque ese era el compromiso. No podemos hacer más señales de lealtad, pero ya basta de tomarnos el pelo. Se les tenía que caer la cara de vergüenza a todos ahora mismo", ha afirmado, tras conocer el rechazo de los diputados de UPN a la reforma laboral.

Respecto a la declaración en sí, Esporrín ha considerado que con el discurso "tan xenófobo" de Maya, "aparte de dar una imagen de Pamplona que no se corresponde con la realidad, lo único que ha hecho ha sido criminalizarlos y que la sociedad los mire con mala cara". "Eso, en una persona que es el mayor representante de Pamplona, no es de recibo", ha concluido.

El portavoz municipal de EH Bildu, Joseba Asiron, ha apuntado que el alcalde "decidió poner a esas personas en el ojo del huracán, y lo hizo por xenofobia", ya que "su discurso está absolutamente atravesado de racismo". "El discurso xenófobo que lleva a cabo para justificar el control social, el discurso interesado que exhibe para que no se hable de sus fracasos, ese discurso con el que pretende distraer a la gente de los verdaderos problemas, el que emplea por mero cálculo electoralista porque les aterroriza que Vox les adelante por la derecha, deriva luego en la sociedad, en la calle, en prejuicios, miedo y odio", ha afirmado, tras añadir que "todo ello se ve agravado por el hecho de que lo hiciera sin aportar ni un solo dato" y que cuando se vio "obligado" a hacerlo, aportó "datos falsos que nadie comparte".

En la misma línea se ha mostrado el portavoz de Geroa Bai, Patxi Leuza, que ha "lamentado" que el alcalde "se ponga al frente de una campaña de xenofobia y racismo". "No sé si usted es xenófobo, no le conozco lo suficiente. Quiero pensar que no lo es, pero sus declaraciones sí lo fueron y debería rectificar", ha manifestado, tras criticar que Maya "haya puesto en el centro de la diana a menores", y "a unos muy concretos" y pedirle que "no estigmatice" al colectivo.