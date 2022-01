El alcalde de Pamplona señala sin datos a menores migrantes como responsables de la subida de delitos

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma), ha alentado en las últimas horas un supuesto problema de seguridad en la capital navarra, al achacar la existencia de "casos" de agresiones y delitos cometidos en las últimas semanas por menores migrantes tutelados por el Gobierno de Navarra, a los que se ha referido con el término de ‘menas’ –Menores Extranjeros No Acompañados–. La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha salido al paso negando en un comunicado la existencia de ninguna denuncia a este respecto. A la vez, el delegado de Gobierno, José Luis Arasti, ha llamado este jueves a no estigmatizar a este colectivo al señalar que "no hay estadística que evidencie" que las últimas agresiones registradas representen "un problema mayor de lo que es la delincuencia en general".

El primer edil ha hecho estas declaraciones a raíz de varios robos cometidos en la capital navarra y de la agresión que dos jóvenes sufrieron el 24 y 31 de diciembre. Estos hechos, que están siendo investigados por la Policía, Maya los ha calificado como "una evidencia de que están bajando los parámetros de seguridad" como "está ocurriendo en todas las ciudades". "Es un hecho que existen casos de este tipo de delitos perpetrados por MENAS", ha manifestado, para intentar aclarar más luego que no quiso decir "que fueran los menas los que mayoritariamente lo hicieran o no". "En eso no voy a entrar, pero también hay casos en los cuales, cuando son menores, la tutela es de los padres o del propio Gobierno", ha manifestado después de haber hablado con la consejera Maeztu para concertar un próximo encuentro en el que abordar este asunto, y a la que ha pedido que se "garantice la tutela" de estos niños.

Discursos estigmatizantes

Por su parte, el departamento de Derechos Sociales ha reiterado que no existe ningún presunto delito cometido por los cerca de 200 menores de origen extranjero que se encuentren bajo su tutela, y ha asegurado que a la subdirección de menores "no se ha trasladado una sola denuncia en las últimas semanas de ningún delito". En este sentido, la titular del ramo ha defendido que el deber de los responsables institucionales es mantener "un compromiso expreso de no recurrir a discursos estigmatizantes y criminalizadores". "Los delitos los comenten las personas concretas, no los colectivos o grupos sociales. Nadie entendería que se diga que las y los navarros cometemos delitos por el hecho de que algún navarro lo haga", ha afeado en un comunicado en el que además ha instado al primer edil a "seguir trabajando conjuntamente como se viene haciendo" y "desde la lealtad institucional y el bien común".

A este respecto, Enrique Maya ha planteado a la consejera Maeztu una mejora en la "coordinación" entre instituciones. Si "dice que no tiene información sobre la relación que pueda haber entre los menas y la comisión de delitos, vamos a analizar esa información que tenemos, ponerla en común y avanzar", ha expresado. Además, ha pedido la constitución de una comisión a la Audiencia de Navarra "para trabajar coordinadamente entre el ámbito judicial y policial" al respecto.

A esta cuestión se ha referido también este jueves el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, quien ha negado que exista "estadística que evidencie" que las últimas agresiones registradas en Pamplona "supongan un problema mayor de lo que es la delincuencia en general". Arasti, que también ha llamado a no estigmatizar a los menores migrantes, ha asegurado que "desde ningún ámbito parece ser que se confirme que esto pudiera ser única y exclusivamente de ese colectivo".

El delegado de Gobierno ha reconocido con todo una "preocupación evidente" por estas agresiones que están siendo investigadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en coordinación con Policía Municipal y Policía Foral. "Es evidente que hay casos que se tienen que investigar más, ver cuáles son las causas, si son hechos puntuales o que se repiten más habitualmente para poder atajarlos", ha resaltado, para añadir que las fuerzas policiales trabajan "para vigilar esas zonas que se vislumbran como más problemáticas a la hora de la seguridad de los ciudadanos".