Los trabajadores de Gamesa de Aoiz aprueban el acuerdo para el cierre de la planta

Los trabajadores de Siemens Gamesa de Aoiz han aprobado de forma "mayoritaria" el acuerdo alcanzado para el cierre de la planta, un acuerdo que, a juicio de la compañía, "permite limitar el impacto sobre los empleados en línea con el compromiso adquirido por la empresa al inicio de las negociaciones". En concreto, según ha informado Siemens Gamesa en un comunicado que recoge Europa Press, el acuerdo incluye un plan de prejubilaciones para los empleados que tienen 55 años o más. También se ha acordado una indemnización por despido de 45 días por año trabajado (superior a los 20 días que establece la ley) con un mínimo de indemnización de 30.000 euros.

Además, la empresa ha presentado un plan de recolocaciones en la compañía con 88 puestos de trabajo. Si se cubren todas las vacantes, el número total de empleados afectados por el procedimiento de despido se reducirá a 150 (desde los 238 iniciales). Asimismo, Siemens Gamesa ha contratado a una empresa de recolocaciones externas que ya ha identificado vacantes en otras empresas a las que podrán optar los empleados de Aoiz.

La compañía se ha mostrado "satisfecha" de haber llegado a un acuerdo que, según ha expuesto, "limita el impacto del ERE presentado hace un mes", si bien ha afirmado ser "consciente" del "impacto negativo que el cierre de la planta tiene para los empleados finalmente afectados". Ha asegurado que ha examinado "cuidadosamente" todas las opciones disponibles antes de tomar esta decisión, pero ha llegado a la conclusión de que" no hay alternativa". "La decisión de cerrar la planta de Aoiz se debe a sus mayores costes y su posición geográfica, que la hacen poco competitiva para los mercados mundiales", han señalado desde la compañía.

El sindicato ELA ha considerado "cruel, inhumana y chantajista" la actitud de Siemens Gamesa respecto al cierre de la planta de Aoiz y también ha criticado la "incapacidad" del Gobierno de Navarra para "buscar alternativas". Así se ha pronunciado el sindicato después de que la plantilla de trabajadores de Siemens Gamesa Aoiz haya decidido tras una votación suscribir el expediente con 148 votos a favor, 37 en contra y dos votos en blanco.

En la asamblea realizada este sábado ELA ha defendido "no firmar el expediente y judicializarlo porque cree que las causas no estaban justificadas al tratarse de un claro caso de deslocalización". "Cabe recordar que Siemens ha obtenido en los últimos nueve meses del año fiscal un beneficio neto de 2.272 millones de euros", ha remarcado el sindicato. Además, en opinión del sindicato, "estos despidos también son responsabilidad de unos partidos que no promueven la derogación de las últimas reformas laborales, y que, en caso de no acometerla, suya también será la responsabilidad de los siguientes despidos colectivos que puedan producirse".

Según ha indicado Siemens Gamesa, se enfrenta a un entorno "muy difícil que está teniendo un impacto negativo en sus resultados, con unas pérdidas de 805 millones de euros en los nueve primeros meses del año fiscal 2020 (de octubre de 2019 a junio de 2020)". En este sentido, el cierre de Aoiz "forma parte de las medidas necesarias para asegurar la sostenibilidad de la compañía a largo plazo y los puestos de trabajo de los más de 25.000 empleados que la compañía tiene en todo el mundo, entre los que se incluyen cerca de 5.000 en España, de los cuales 1.500 están en Navarra, donde Siemens Gamesa tiene su mayor centro de I+D, con más de 360 empleados".