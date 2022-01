Educación asegura que la gratuidad de las escuelas infantiles se ampliará a más familias de las inicialmente previstas

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha informado de que se va a ampliar la gratuidad de las escuelas infantiles a un mayor número de familias de lo que estaba previsto a partir del próximo curso.

Inicialmente, se había fijado la gratuidad para las rentas menores de 18.000 euros, pero este rango se va a ampliar, si bien no se ha concretado cuál será la renta que se fijará para la gratuidad, pues se está realizando un estudio económico, según ha explicado Gimeno en respuesta a una pregunta de Izquierda-Ezkerra en el pleno del Parlamento.

El consejero ha apuntado que cuando se finalice el estudio, se darán a conocer "todos los tramos de renta que tendrán gratuidad", pero ha insistido en que "va a afectar a tramos más altos" de los inicialmente previstos.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que su grupo ha defendido siempre que el ciclo 0-3 formara parte de todo el sistema educativo público y fuera el departamento de Educación quien lo gestionara y ha criticado que "el proceso de escolarización en el ciclo 0-3 en el curso pasado, en particular en Pamplona y Comarca, se produjo con un enorme desorden, y hace falta revertirlo". "El señor alcalde de Pamplona decidió hacer gratuitas las escuelas del Ayuntamiento sin contar con todo el sistema educativo en general. Hay niños que están donde no les corresponde porque es más barato y hay niños que dejaron de entrar porque tenían que pagar", ha criticado.

Por el contrario, Gimeno ha defendido que el departamento de Educación procedió a la admisión del alumnado el curso pasado "con total normalidad, no hubo ningún tipo de desorden y se procedió perfectamente".

Para el próximo curso, ha explicado que cuando las siete escuelas infantiles del departamento de Derechos Sociales pasen a Educación, el proceso de admisión se asimilará al ya existente en el departamento.

Además, Gimeno ha avanzado que se está haciendo un análisis de todos los centros de Infantil y Primaria para ver la posible inclusión de alumnado de dos años en la zona rural y metropolitana. "El departamento va a intentar incluir más plazas, pero ese trabajo no ha hecho sino comenzar. No tengo todos los criterios de ese estudio pero tendrán prioridad los municipios donde no haya escuela infantil", ha explicado.