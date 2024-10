Educación reducirá las ratios en Primaria para tratar de evitar una nueva huelga de la enseñanza pública en Navarra

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha anunciado este martes que el Departamento “va a aceptar algunas de las propuestas que las organizaciones sindicales han trasladado”, como una bajada lineal de ratios a 23 alumnos desde 1º de Educación Primaria a partir del próximo curso, y una rebaja en la formación institucional de 35 a 25 horas. Gimeno confía que los sindicatos de la enseñanza pública densconvoquen la jornada de huelga prevista para el 29 de octubre.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la mesa sectorial de Educación, Gimeno ha considerado que “no sería muy justificable que los sindicatos no atiendan a este acuerdo, un acuerdo que se puede seguir negociando, que se puede seguir trabajando”. “Entiendo que es un paquete de medidas suficiente como para llegar a un acuerdo, porque si no se firma un acuerdo, estas medidas no se pueden llevar a cabo”, ha subrayado.

Además de la bajada lineal de ratios en Primaria y de la rebaja en la formación, Gimeno ha señalado que se van a estudiar “casos singulares, casos individuales en la Educación Secundaria Obligatoria para el análisis de las ratios en esa etapa”. Así, el departamento se ha mostrado “dispuesto” a extender a Secundaria la reducción de ratios “analizando posibles casos en 1º de ESO de forma individualizada” y a “consolidar la bajada de ratios en los centros más vulnerables manteniendo la ratio de 20 alumnas y alumnos en el segundo ciclo de Educación Infantil en los centros que presenten índice negativo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE)”. El alumnado repetidor no computaría para el cálculo de dicha ratio.

“Con respecto al alumnado mayor de 55 años, siempre que se dé la permanencia en el centro, se aseguran las retribuciones de este profesorado, si bien las sesiones que se reducen para dar clases se vinculan a proyectos, a trabajos, a recursos que se puedan establecer en los centros, a programas”, ha apuntado.

Así, estas horas serán “de permanencia en el centro, manteniéndose íntegramente las retribuciones del personal docente afectado”. Estas horas de presencia en el centro estarán asociadas a los proyectos, tareas o programas que se acuerden. Se plantea que los mayores de 55, 56 y 57 años de edad “asuman las tareas acordadas en todas sus horas de presencia en el centro y que los mayores de 58 años asuman la mitad de sus horas de reducción lectiva en las tareas acordadas y la otra mitad en trabajo personal sin determinar, como vienen haciendo hasta la fecha”. La concesión de las reducciones por edad estaría supeditada a la previa cobertura de la sustitución resultante.

En concreto, al profesorado mayor de 58 años “se le reduce tres horas, es decir, tres horas para trabajo personal sin definir, como en el momento actual, y 3 horas que se incorporarán para proyectos y para trabajo, fundamentalmente por la sobrecarga que aluden las organizaciones sindicales”. “Porque sería organizarlas en función de la ley orgánica de educación y porque, obviamente, los contribuyentes tienen que conocer que se están empleando 15 millones de euros en 6.348 horas para más de 1.600 profesores y profesoras de esta comunidad”, ha dicho.

En respuesta a los periodistas sobre si espera que con esta propuesta los sindicatos desconvoquen la huelga prevista para el martes 29 de octubre, el consejero ha indicado que “el departamento de Educación, ni en la mesa sectorial anterior ni en esta, va a tratar esa cuestión”. Según ha asegurado, “esta es una cuestión que nosotros no estamos instrumentalizando” y que “es una responsabilidad del profesorado de la escuela pública” el “dejar a su alumnado sin clase, teniendo en cuenta que tiene a sus representantes negociando en la mesa sectorial”.

A su juicio, las dos principales medidas “que se aceptan claramente”, como son la reducción de ratios en Educación Primaria y la reducción de formación institucional, “son dos medidas importantes que se añaden al paquete de las 1.000 horas de refuerzo que se consolidan, de la reducción a 20 alumnos y alumnas en el segundo ciclo de Educación Infantil para centros vulnerables, más obviamente todo el trabajo de sobrecarga burocrática que ya se ha planificado con desarrollos informáticos que se están poniendo en marcha”.

En este sentido, el departamento “se compromete al adelanto de los desarrollos informáticos y la eliminación de duplicidades que permitan la reducción de tareas burocráticas, además de reafirmar su compromiso de consolidar el paquete de 1.000 horas de refuerzo pedagógico en centros de infantil y primaria que se ha comenzado a llevar a cabo en el presente curso escolar”.

Se mantiene la oferta de acuerdo para que, “si los desdobles necesarios por las medidas anteriores no caben por cuestiones de espacio en los centros”, se doten en horas de refuerzo (co-docencia o docencia compartida), “sin conllevar necesariamente que se exija la ampliación del centro en cuestión”.

“Por lo tanto, entiendo que es un paquete de medidas suficiente como para llegar a un acuerdo, porque si no se firma un acuerdo, estas medidas no se pueden llevar a cabo”, ha dicho. En este sentido, la aplicación de las medidas anteriores “está condicionada a la firma de un nuevo pacto”, que estaría vigente hasta el 31/8/2028 y a que las bajadas de ratios propuestas “reviertan necesariamente en la mejora del sistema”.

Además, el Departamento advierte de la necesidad de “revisar las ratios del sistema, de manera general, cuando se disponga de la herramienta de análisis que está desarrollando el Instituto de Estadística de Navarra (NASTAT) en colaboración con la UPNA, sobre el desarrollo demográfico de Navarra para los próximos años”.

Sobre la postura que espera que adopten las organizaciones sindicales ante esta propuesta, Gimeno ha afirmado que “no sería muy justificable que los sindicatos no atiendan a este acuerdo, un acuerdo que se puede seguir negociando, que se puede seguir trabajando, pero entiendo que son cuestiones que se aceptan por parte del departamento relevantes y significativas”.

Las cuestiones de retribuciones, ha dicho Gimeno, “son cuestiones que, de acuerdo al decreto foral legislativo que existe en materia de función pública en la Comunidad Foral de Navarra, se tratan en la mesa general”. “Más aún todavía cuando las noticias que yo tengo es que se está calendarizando un nuevo estatuto para el personal de las administraciones públicas de Navarra que se va a anunciar próximamente, por lo tanto el abordaje no será sectorial, sino será un abordaje para todo el personal de la función pública de Navarra en la mesa general en los próximos días”, ha añadido.

En relación a la demanda sindical de reducir las tareas burocráticas del profesorado, el Departamento “se compromete a realizar nuevos desarrollos informáticos en el portal Educa que estarían listos antes del próximo curso escolar 2025-2026 y que atenderían las exigencias derivadas de la evaluación por competencias LOMLOE, en este último caso para el curso 2026-2027”.