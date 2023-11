Escaños en Blanco se cuela en la repetición de las municipales en Navarra y deja en el aire una docena de ayuntamientos

Los habitantes de 38 municipios navarros acudirán el próximo domingo 26 de noviembre por tercera vez a las urnas este año. Lo harán para votar a su nuevo alcalde o alcaldesa en una especie de segunda vuelta de las elecciones municipales del 28 de mayo en las que en estas localidades no hubo candidaturas. Esta circunstancia ha sido aprovechada por Escaños en Blanco, un partido que buscar dar representación en las instituciones a la abstención como forma de castigo a los políticos, y que deja en el aire el futuro de una docena de ayuntamientos.

Esta formación ha presentado candidatura en 13 de las 38 localidades en las que se volverán a celebrar las elecciones municipales. Además, en cuatro de ellas son la única lista, por lo que sus opciones de hacerse con alguna de estas alcaldías son reales. Se trata de Areso, Atez, Muruzal y Urroz, municipios de la navarra vaciada que no superan los 300 habitantes y en los que Escaños en Blanco ha “aterrizado” con una lista en la que no hay ningún habitante del pueblo y, en muchos casos, ni siquiera de Navarra.

No es la primera vez que sucede algo así en la comunidad foral. En 2011 en Garinoain a los seis meses de quedar desiertas las elecciones, el partido ultracatólico y de extrema derecha Derecha Navarra y Española se presentó para encabezar el Ayuntamiento con una lista en la que no había ningún vecino. Todos los habitantes del pueblo se unieron para tratar de que la lista no llegara al 5% de los votos (la barrera electoral para conseguir representación en un Consistorio) votando en blanco, pero fue en vano, 18 votos fueron suficientes para que este partido se hiciera con el poder.

En estas cuatro localidades temen que un gobierno municipal de Escaños en Blanco conlleve cuatro años de desgobierno y bloqueo municipal por el vació de poder que promueve esta formación. Es el caso de Urroz, donde los vecinos se muestran preocupados por el escenario que se abrirá en el municipio tras las elecciones. “Muchos nos preguntan ahora qué tienen que votar el 26 de noviembre para que el Ayuntamiento no se quede sin nadie que lo gestione”, señala a este periódico un miembro del equipo municipal saliente.

Desde esta formación, sin embargo, niegan que se vaya a dar eses escenario. “En aquellos municipios en los que tengamos representación no vamos a tomar posesión”, explica a elDiario.es Luis María Ormaetxea, responsable de comunicación de Escaños en Blanco y cabeza de lista por este partido en Arantza. En el caso de los pueblos es los que son la única lista que se presenta, al no tomar posesión no se podrá constituir el pleno del Ayuntamiento y, por tanto sucederá lo mismo que si no se hubiera presentando nadie. Según informan desde la Confederación de Municipios y Concejos de Navarra, ante este escenario le corresponde al Gobierno de Navarra nombra una comisión gestora que se encargue de liderar el Consistorio los próximos cuatro años y que suele estar formada por integrantes del equipo municipal anterior.

“Nuestra única voluntad es dar la opción a la gente que está descontenta con la clase política de que su voto en blanco o su abstención tenga de verdad valor, no queremos bloquear nada y así se lo hemos hecho saber a vecinos que se han puesto en contacto con nosotros preocupados tras ver que somos los únicos que nos hemos presentado”, aseguran desde Escaños en Blanco, que reconocen estar “sorprendidos” por la situación que se ha generado. “No esperábamos encontrarnos este escenario de ser los únicos candidatos, eso también dice mucho del interés que tienen el resto de partidos que se presentan en Navarra por estos pueblos”, apuntan.

Más allá de estos cuatro pueblos en los que este partido ha sido el único que ha presentado lista, en el resto se han conseguido elaborar listas de candidatos independientes que han dado un paso al frente para gestionar su municipio. En otros también ha presentado candidatura EH Bildu, la formación que más ayuntamientos lidera en la comunidad foral.