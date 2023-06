Geroa Bai pide la intervención de Chivite para avanzar en la negociación del Gobierno de Navarra

Los tres socios que conformaron el Gobierno de Navarra la pasada legislatura, PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, han mantenido este lunes la primera reunión para avanzar en un acuerdo programático de legislatura después de que la coalición de PNV y Socialverdes se ausentara de las dos anteriores a las que habían sido convocados al exigir acordar el reparto institucional de cada formación antes de sentarse a negociar un acuerdo. Pese a haber acercado posturas, Geroa Bai sigue marcando distancias y pide ahora la intervención de la candidata socialista, María Chivite, para avanzar en la negociación.

“Les hemos trasladado nuestra preocupación y no salimos del asombro, que quieran dar carta de naturaleza a que la candidata a presidenta del Gobierno sea la negociadora ausente. No lo podemos entender, no lo comprendemos”, ha señalado la parlamentaria de Geroa Bai María Solana para posteriormente apostillar: “Queremos pensar que habrá algún momento en el que tenga la decencia de sentarse a comprometerse en primera persona. Pero si no lo hace, valoraremos oportunamente lo que quiera ser que suceda”.

Pese a ello, y dejando de lado la negociación de los cargos institucionales que reclama Geroa Bai, las tres formaciones se han intercambiado documentos con las prioridades de cada uno para que se incluyan en el programa. A este respecto, la coalición de Uxue Barkos les ha presentado a PSN y Contigo/Zurekin un un documento con más de 100 medidas en 17 áreas y ha solicitado al Partido Socialista que sea el encargado de, recabados los tres documentos de los partidos, “hacer un volcado y ya proponer un documento base donde estén las medidas de las tres formaciones y sobre el que podamos empezar a trabajar”.

Los partidos se han emplazado a nuevas reuniones para ir avanzando en las negociaciones con nuevas reuniones “para llegar a los acuerdos en el menor tiempo posible”, ha indicado el secretario de organización del PSN, Ramón Alzórriz. Los socialistas entienden que la experiencia de los últimos cuatro años gobernando en coalición servirán para acelerar los plazos si bien Geroa Bai ha pedido hacer reuniones sectoriales para ir avanzando en el contenido del programa por áreas.

“Ahora lo que toca es poner en común y avanzar en propuestas y en acuerdos que mejoran la vida de los ciudadanos. Si hay alguna cuestión que se enquista, que necesita de personas más duchas en la materia, con más conocimiento de cuestiones concretas, pues las traemos a las reuniones”, ha indicado Alzórriz.

La parlamentaria de Contigo/Zurekin Begoña Alfaro, por su parte, ha celebrado que haya llegado la reunión a tres que habían reclamado al inicio de los contactos entre socios tras las elecciones y ha señalado que tras el intercambio de documentación ahora tocará “seguir trabajando ya fuera del foco en estos documentos a efectos de unificar un acuerdo que más adelante, cuando esté debidamente trabajado y consensuado, podamos trasladar a la ciudadanía”.