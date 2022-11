El Gobierno de Chivite supera el primer trámite para los presupuestos con el apoyo de sus socios

Los cuartos y últimos presupuestos de Navarra de la legislatura ha solventado este jueves con facilidad el primer trámite parlamentario. El Parlamento ha rechazado por mayoría absoluta la enmienda a la totalidad presentada por el principal grupo de la oposición, Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos. Los socios del Ejecutivo de María Chivite, PSN, Geroa Bai y Podemos, han sumado sus noes a los de EH Bildu, socio presupuestario, e Izquierda-Ezkerra, que firmó el acuerdo de gobierno de coalición pero que no forma parte de él.

El rechazo de la enmienda a la totalidad estaba ya acordado desde hace semanas. En el documento que firmaron los socios del Gobierno de Navarra con EH Bildu el pasado 4 de noviembre se recogió la obligatoriedad de que los partidos firmantes votasen en contra de cualquier enmienda a la totalidad que pudiera presentarse contra las cuentas, así como el compromiso de votar a favor del proyecto final de presupuestos que previsiblemente se firmará en el Parlamento el próximo 22 de diciembre. Así, a cambio de 15 millones de euros distribuidos en distintas enmiendas, EH Bildu se comprometió entonces a tumbar la enmienda a la totalidad de Navarra Suma.

La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha defendido que el proyecto de presupuestos cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y que el escenario macroeconómico que se ha manejado “tiene en cuenta el contexto de incertidumbre”. Ha destacado que son unas cuentas que destinan más de la mitad de la inversión al denominado “gasto social” (Salud, Educación de Derechos Sociales). Saiz ha empleado buena parte de su intervención para criticar enmienda a la totalidad de Navarra Suma. “Siguen diciendo 'no' a todo lo que se encuentran, ni siquiera han querido sentarse con el Gobierno a negociar”, le ha espetado la portavoz del Ejecutivo foral al principal grupo de la oposición.

La portavoz de la coalición de derechas María Jesús Valdemoros ha señalado que la base de os presupuestos “no es realista” por no tener en cuenta las previsiones macroeconómicas y el contexto de incertidumbre por el periodo inflacionista. También ha acusado al Gobierno de “mentir” por afirmar que Navarra Suma “dice no” a todas las propuestas del Ejecutivo. “Nuestra propuesta era que no nos sentaríamos con ustedes si se sentaban con [EH] Bildu. Pactan con [EH] Bildu porque quieren, solo falta que la culpa de no querer negociar la tengamos nosotros”, ha apuntado. “El proyecto tiene tono electoralista”, ha sentenciado.

Por parte de Geroa Bai, principal socio del PSN en el Gobierno, Uxue Barkos ha afirmado que en la elaboración de los presupuestos “existe un espacio para el diálogo y para la propuesta, que es muy anterior a la presentación de una enmienda a la totalidad, y en este espacio de diálogo Navarra Suma ha brillado un año más por su ausencia”. “Lo que se nos está proponiendo es que no haya presupuesto para Navarra en 2023. Quieren castigar a la sociedad navarra con la inestabilidad política, con su incapacidad para sentarse a negociar, para sentarse a acordar con los grupos de esta cámara. No han arrimado el hombro con el resto de representantes”, ha censurado. Además, ha reprochado a Navarra Suma que diga que las cuenta son electoralistas. “Lo hace quien hoy más que nunca en este pleno manifiesta de manera indisimulada su afán electoralista”, ha dicho.

La parlamentaria de EH Bildu Laura Aznal ha afirmado que Navarra Suma “no ha sido ni siquiera capaz de sentarse a hablar con el Gobierno para poder llevar adelante su proyecto, suponiendo que tengan proyecto, que es algo que ponemos en duda”. Aznal ha aprovechado su intervención para mandar un recado al Gobierno: “Con estos presupuestos nos volvemos a quedar cortos, vuelve a faltar la ambición necesaria, faltan las medidas de carácter estructural que son indispensables para hacer frente a esta situación, pero queremos valorar el acuerdo presupuestario alcanzado, porque hemos vuelto a demostrar nuestra capacidad de acordar”.

Desde Podemos, Mikel Buil ha señalado que el Presupuesto está “bien dotado de diferentes acuerdos, no acuerdos partidistas, sino acuerdos para la sociedad”. “El proyecto es positivo en el esfuerzo que han hecho los cinco grupos en llegar a acuerdos. ¿Echamos cosas de menos? Sí. ¿Son los de Podemos? No. Son los de cinco formaciones. Echamos en falta el despliegue de la tercera fase de la renta garantizada, contener los precios alquiler, más ambición para crear una empresas pública de energía, pero de todo esto ya hablaremos en la próxima legislatura”, ha dicho.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha expresado su rechazo a “una enmienda a la totalidad que no propone otra alternativa que la prórroga de los Presupuestos del año anterior”. “Nuestra política económica, nuestra política social, medioambiental, está muy lejos de la de Navarra Suma”, ha afirmado. De Simón ha reconocido, al igual que Podemos, que “este no es el Presupuesto que habría diseñado Izquierda-Ezkerra si hubiésemos tenido la posibilidad de tener una intervención más amplia pero si que tienen un importante componente social, ya que el 55,49% del Presupuesto va a gasto social”.