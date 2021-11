Hallada sin vida una mujer de 84 años desaparecida en el municipio navarro de Lantz

Los equipos de rastreo han hallado en la mañana de este domingo el cuerpo sin vida de una vecina de Lantz de 84 años, que se encontraba desaparecida desde las 15:00 horas de pasado jueves, según ha informado la Policía Foral. Las rastreos para localizar a esta mujer se han extendido desde entonces en un dispositivo que ha contado con el apoyo de un helicóptero y drones que han sobrevolado la zona. Según ha informado el Gobierno foral y recoge Europa Press, la mujer, sin problemas de salud, salió sola a pasear aunque acostumbra a hacerlo con su hija que el jueves no se encontraba en la localidad, por lo que "al regresar fue a encontrarse con ella en el camino que realizan habitualmente". Al no dar con su paradero avisó a otros familiares y vecinos de Lantz que iniciaron la búsqueda por los alrededores del casco urbano. La desaparecida no llevaba consigo un teléfono móvil.

Tras anochecer y sin ser aún localizada, su familia contactó con el teléfono 112 de SOS Navarra para solicitar ayuda. A las 19:00 horas quedó conformado un dispositivo de búsqueda integrado por bomberos de los parques de Cordovilla, Oronoz y Pamplona (Trinitarios), con sus respectivos de vehículos todo terreno, y del Gupo de Rescate Técnico (GRT); patrullas de Policía Foral, personal del Guarderío Forestal de Navarra, el Grupo de Perros de Salvamento, y medio centenar de familiares y vecinos de Lantz.

Después de una noche de "intenso frío" en la que los exhaustivos rastreos no dieron resultados, el equipo fue relevado por efectivos del turno que se incorporaron en la mañana del viernes al trabajo, a los que se sumaron voluntarios de la Asociación DYA, que aportaron una ambulancia y el vehículo de rescate, y de Cruz Roja, que suministraron alimentos y bebida a los integrantes del dispositivo y desplazaron psicólogos que atendieron a los familiares de la desaparecida.

También han participado en los rastreos el helicóptero del GRT y la Unidad de Drones de la Policía Foral, así como voluntarios de la Asociación EBYS (Equipo de Búsqueda y Salvamento) y unidades de Guardia Civil. En total, casi 120 personas, entre profesionales, voluntarios y vecinos de Lantz y localidades próximas, han participado en la búsqueda que se extendió a lo largo del sábado y este domingo y que ha concluido con la localización del cadáver de la mujer desaparecida.