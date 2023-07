Idoia Villanueva, candidata de Sumar por Navarra: “Somos necesarios para que el PSOE haga políticas valientes”

Idoia Villanueva (Pamplona, 1980) recibe a elDiario.es en el mirador del Caballo Blanco de la capital navarra un 14 de julio, último día de las fiestas de San Fermín, que han dejado la campaña política de las generales en un segundo plano. Lo hace vestida de blanco y pañuelico rojo y convencida de que el escenario todavía está abierto para lo conformación de un nuevo gobierno progresista. En Navarra asegura que el voto a Sumar, formación cuya lista encabeza en Navarra, evitará que Sergio Sayas obtenga representación en el Congreso con el PP.

Eurodiputada por Podemos, asegura que la formación liderada por Ione Belarra tuvo claro desde el comienzo la necesidad de concurrir en una única lista si bien, considera que fue un error no contar con Irene Montero.

Usted es una de las pocas cabezas de lista de Sumar que es de Podemos. ¿Cómo vivió la negociación?

Nos encontramos en un momento muy importante en nuestro país, en un momento en el que la ciudadanía de todo el Estado, y los navarros y navarras, vamos a tener que elegir un gobierno cuyo programa es revertir todas las leyes que ha hecho el gobierno de coalición, privatizar los servicios públicos y recortar en derechos y libertades o, si vamos a seguir apostando por un gobierno de coalición que amplíe derechos y garantice libertades. En ese sentido, yo creo que ha sido una decisión compleja, difícil, no es fácil llegar a una coalición con tantos partidos diferentes, pero creo que era un momento de responsabilidad también en el que tocaba ir en una candidatura única. Nosotros siempre vamos a estar en aquel lugar que evite que lleguen gobiernos que su objetivo sea recortar derechos y libertades.

¿Por qué Ione Belarra es número cinco por Madrid cuando en 2019 se presentó por Navarra?

Ione en la anterior legislatura ha sido un orgullo para todos los navarros y navarras. Ha llegado a ser ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 sacando adelante leyes muy importantes. Ahora Ione va a continuar ese trabajo yendo por Madrid y ha dado el paso a otra navarra que ya lleva tiempo trabajando, ya he sido senadora autonómica por Navarra, y creo que está bien que existan esos relevos. Me presento con todo el orgullo por mi tierra.

¿En la negociación se vetó a Irene Montero?

Hemos sido muy claras al respecto, Ione Belarra lo dijo, creemos que no es una buena decisión no contar con Irene Montero en esta coalición electoral, pero ahora mismo tenemos claro que estamos en un momento en que necesitamos ir unidas, que necesitamos una candidatura única, porque el mayor objetivo que tenemos es frenar a aquellos que quieren acabar con los derechos y libertades de nuestro pueblo.

¿Qué opinión tiene de Yolanda Díaz? ¿Cree que llevó bien todo el proceso de negociación?

Creo que Yolanda Díaz ha sido una muy buena ministra de Trabajo. Lo ha visto todo el mundo y le avalan los datos, en Navarra más de 20.000 personas pudieron acogerse a los ERTE evitando muchos despidos y estamos viendo cómo las cifras de paro descienden y tenemos el mayor número de afiliación ahora mismo a la Seguridad Social. Pensamos que es una buena candidata para trabajar por esa presidencia del Gobierno uniendo todas las fuerzas de izquierda que hay ahora mismo en el país.

¿Podemos cedió en exceso para llegar a un acuerdo de lista conjunta?

Podemos siempre ha tenido claro en trabajar en tres ejes fundamentales: ampliar y garantizar derechos; profundizar democráticamente en nuestro país; y el reconocimiento también de la pluralidad, diversidad, plurinacionalidad de nuestro país. En ese sentido, Podemos se estudiará como una gran irrupción con la que se han empezado a hacer cosas que durante muchos años hemos escuchado decir que eran imposibles, como decir que la subida de un salario mínimo interprofesional iba a destruir la economía o que era imposible poner precios de tope al gas. Pensamos que todavía podíamos haber sido mucho más ambiciosos para que la gente notase mucho más esos beneficios del escudo social, pero creo que es indiscutible que Podemos ha sido una fuerza esencial en esta transformación. Vinimos para transformar este país y siempre vamos a estar en ese lugar donde tengamos más capacidad de ejecutarlo y, sobre todo, defendiendo los derechos de todas las personas y evitando que lleguen gobiernos de ultraderecha al Estado. Por tanto, creo que era donde nos tocaba estar ahora.

Las encuestas en Navarra le otorgan a Sumar el escaño que en 2019 obtuvo Podemos, pero a nivel nacional sí que pronostican una victoria de la derecha. ¿Qué análisis hace?

Creo estamos ante un escenario todavía muy abierto, hay una gran parte de indecisos y estoy convencida que todavía se puede ganar, que todavía está en nuestra mano formar un gobierno de coalición. Lo que sí creo que es muy importante es que Sumar necesita tener la fuerza necesaria, por un lado, para, si hay ese gobierno, ser capaces de arrastrar al Partido Socialista a que haga políticas valientes, por otro, porque puede ocurrir que el voto al Partido Socialista termine siendo un voto al Partido Popular porque pueda tener mucha presión para abstenerse y darle un gobierno al Partido Popular en solitario. Por tanto, yo hago un llamamiento a todos los navarros y navarras, a aquellas que se consideran progresistas, que creen que es necesario seguir avanzando en derechos, que creen que es necesario que Navarra tenga esa voz orgullosa, valiente y plural en el Congreso para apoyar a Sumar y optimizar el voto de las fuerzas progresistas.

¿Cómo cree que se ha legado a este escenario en el que la derecha es favorita en las encuestas para gobernar?

Creo que hay dos elementos fundamentales. El primero es que este Gobierno de coalición ha tenido que enfrentarse a una pandemia, a una guerra en las puertas de Europa que ha golpeado fuertemente nuestra economía y que ha tenido consecuencias muy fuertes en la subida de precios de la energía y de los alimentos y, sin embargo, el Gobierno, en unas circunstancias muy adversas, ha demostrado que se puede gobernar de otra manera, que puede desplegar un escudo social que puede desplegar medidas como los ERTE para salvar el trabajo. También es verdad que la ciudadanía sigue viendo cómo suben los precios de la compra, las hipotecas… y creo que, en ese sentido, todavía queda mucho recorrido por hacer, arrastrando al Partido Socialista para que sea valiente. Es importante reconocer que hay mucha gente que lo sigue pasando mal y que esas medidas no están llegando y que hay que profundizar.

Y en segundo lugar, creo que en España estamos viviendo una tendencia que es mundial, que es la de las mentiras y la de las fake news. El otro día lo pudimos comprobar en el debate entre Sánchez y Feijóo, como la única manera que tienen de presentarse un debate es esparciendo mentiras, esparciendo bulos que han tenido también unas consecuencias muy adversas frente al actual Gobierno. Navarra es un territorio progresista, plural, diverso y que siempre va a apoyar que sigamos ampliando esos derechos para todos y todas.

¿Teme una desmovilización en el electorado de izquierdas?

Estamos viendo estos días cómo el PP está asumiendo el programa de la ultraderecha de Vox en aquellas comunidades en las que están negociando gobiernos. Está asumiendo un proyecto de país que quiere llevarnos años atrás derogando leyes que han supuesto un avance en nuestro país: la ley de vivienda, la de eutanasia, los topes al gas, etc. No sabemos qué es lo que proponen, sabemos que lo que quieren es ir para atrás. Estamos viendo esos recortes de derechos y de libertades que ya no son una teoría, sino que están encima de la mesa en nuestro país. Por tanto, yo creo que la ciudadanía es consciente de que este 23 de julio nos jugamos mucho, nos jugamos como van a ser las próximas décadas y yo estoy segura de que esa movilización se va a dar para ir a las urnas y llenarlo de votos progresistas.

En Navarra sabemos que va a haber una representación de UPN, sabemos que va a haber una representación del Partido Socialista de Navarra y sabemos también que habrá una representación de EH Bildu. Lo que falta por decidir es si va a haber una representación del Partido Popular con Sergio Sayas a la cabeza o una representante de Sumar que defienda esa ampliación de derechos y libertades.

Navarra fue el primer territorio en el que las fuerzas situadas e la izquierda del PSOE concurrieron, en este caso para las elecciones forales y municipales bajo la marca Contigo/Zurekin. ¿Por qué fue más fácil aquí?

Creo que la experiencia nos avala también. Navarra fue uno de los pocos territorios en los que en 2019 Podemos e Izquierda Unida no se presentaron juntos y en Podemos siempre hemos apostado por llegar a esos acuerdos y tener un espacio lo más amplio posible. Navarra es un territorio pequeño donde nos conocemos todos y donde sabemos que es necesario maximizar el trabajo que hacemos para lograr los máximos resultados posibles y así cambiar la vida de la gente.

¿Cómo se lleva una campaña política en Sanfermines?

Es una locura. Es una campaña que nadie esperaba y que se da en unas circunstancias diferentes en nuestro país, en verano y recién celebradas unas elecciones autonómicas. En Navarra es todavía más especial porque ha coincidido con una fiesta que marca la agenda y la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Estamos intentando ser muy respetuosos con esas fiestas y tratando de compartir un poco cuál es nuestro proyecto de país, cuáles son las medidas que proponemos desde el respeto.

En paralelo a la campaña está la negociación para el Gobierno de Navarra con PSN y Geroa Bai. ¿Cómo están yendo?

Esas negociaciones las lidera Contigo/Zurekin con Begoña Alfaro a la cabeza y creo que siempre ha dejado claro que van a hacer todo lo posible por tener un gobierno progresista en Navarra. Podemos marcó la diferencia del cambio en Navarra en 2015, abrió la oportunidad de llegar a gobiernos plurales, diversos, con distintas fuerzas. Yo creo que esto es algo que es muy sano, muy necesario saber que hay distintas opciones políticas y que se pueden poner de acuerdo y que representan a una gran mayoría social en Navarra. Y yo estoy convencida de que contigo Zurekin trabajará para llegar a ese acuerdo de gobierno.

¿Cree que habrá acuerdo tras el 23 J?

Creo que todos los navarros y navarras confiamos en ello.

¿Cree que el PSN ha prolongado estas negociaciones para evitar una investidura de María Chivite con la abstención de EH Bildu antes de unas generales?

Estamos viendo al Partido Socialista haciendo una enmienda sobre la correlación de fuerzas que nos ha permitido aprobar muchas de las medidas progresistas durante toda esta legislatura. Creo que no reniega de esas medidas, sino que las intenta apropiar y se le olvida que esas medidas han sido precisamente aprobadas con una correlación de fuerzas plurales y diversas. Y estoy convencida de que la próxima legislatura, si Sumar tiene la fuerza suficiente, esos acuerdos y esa correlación de fuerzas se seguirá dando. Yo creo que cada territorio lleva sus distintos tiempos de negociación y en Navarra todavía hay tiempo.

El PSOE siempre marca esa línea roja con Bildu. ¿Sumar, aquí Contigo/Navarra estaría cómodo en un gobierno con EH Bildu?

Hemos defendido siempre la pluralidad y la diversidad de nuestra tierra y es muy sano ser capaces de tener un debate abierto y saber que existen diferencias pero que también se pueden llegar a acuerdos.