El incremento del inglés en las aulas fractura al Gobierno de Navarra

El Programa de Aprendizaje de Idiomas (PAI) que la expresidenta de Navarra Yolanda Barcina impulsó durante su mandato para ofrecer al alumnado la posibilidad de desarrollar los contenidos curriculares de áreas no lingüísticas en una lengua extranjera, especialmente el inglés, ha fracturado al Gobierno de María Chivite y generado una crisis entre sus dos principales socios, PSN y Geroa Bai, con cruce de reproches e incluso acusaciones de incumplir la ley de Gobierno por hacer públicas deliberaciones internas del consejo de Gobierno. El detonante de la crisis interna del Ejecutivo se encuentra en la proposición del ley presentada por los socialistas que este jueves se va a votar en el Parlamento foral por procedimiento de urgencia, es decir, sin que se puedan presentar enmiendas a la norma, para estabilizar 350 plazas de docentes de este programa, una iniciativa de la que el resto de grupos, salvo Navarra Suma, rechazan poniendo en duda su legalidad.

El consejero de Educación Carlos Gimeno, ha defendido la iniciativa este martes en una comisión parlamentaria señalando que sirve para estabilizar a un profesorado que cuenta con un 70% de interinidad y ha defendido que “es la única posibilidad que queda a fin de cumplir la ley” de 2021 para la estabilización en las Administraciones públicas, la conocida como 'ley Iceta'. Dado que la ley estatal no permite que se exija el conocimiento de una lengua extranjera para el acceso a un puesto de la administración pública, Gimeno ha señalado que ha sido necesario “ejercer las competencias en materia de educación y función pública de Navarra” para regular el acceso a la función pública de profesores sin necesidad de crear un cuerpo docente.

De esta forma, el Gobierno foral convocará ofertas públicas de empleo para profesores con perfil de lengua extranjera sin que estén integrados en cuerpos estatales ni cuerpos forales. El consejero ha asegurado que esta es “la única posibilidad” de estabilizar a este personal docente que ha encontrado su departamento después de haber negociado con el Ministerio y comprobar que no se podía lograr mediante la norma estatal. “Esta vía no es la elegida por el Gobierno foral, que ha tratado de modificar la normativa estatal durante dos años, manteniendo las mismas condiciones para todo el personal, sin embargo en este momento es la única vía posible para alcanzar los objetivos previstos de dar estabilidad a las plazas estructurales docentes cualquiera que sea el modelo o programa”, ha dicho.

Gimeno ha defendido la necesidad de tramitar la ley por el procedimiento de urgencia explicando que la 'ley Iceta' establece un calendario “exhaustivo” para dar cumplimiento al proceso de estabilización y que implica que las ofertas de empleo para este programa que se imparte en 116 centros educativos de la comunidad foral deben estar publicadas antes del 1 de junio.

Dudas de su legalidad

Esta proposición de ley, que todavía no cuenta con los apoyos necesarios para su aprobación en el pleno de este jueves, ha generado un cisma dentro del Gobierno de María Chivite con su principal socio, Geroa Bai. Su portavoz, María Solana, quien fuera consejera de Educación en la pasada legislatura con Uxue Barkos de presidenta, ha reprochado al PSN que con la ley se dé “estatus de lengua oficial o propia” a una lengua extranjera y ha asegurado que “no es la solución” para acabar con la temporalidad del profesorado de este programa. El lunes la portavoz de Geroa Bai recordó en el Parlamento que el Ministerio de Educación rechazó en la pasada legislatura la propuesta del Ejecutivo de Barkos de estabilizar a este profesorado argumentando que no se podía exigir el conocimiento de una lengua extranjera por no ser oficial.

No solo Geroa Bai tiene dudas de la legalidad de la proposición de ley presentada por el PSN, y por ello junto con Podemos, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra han solicitado un informe jurídico al Consejo de Navarra para conocer si de verdad se cuenta con la garantía suficiente para aprobar la norma, que sin embargo no llegará a tiempo para el pleno del jueves, por lo que la ley se votará sin conocer el contenido del informe.

“Se está hurtando la posibilidad de un debate sosegado, de que los sindicatos puedan exponer su visión”, ha denunciado la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, quien ha manifestado que a su grupo no le convence que “la única solución sea sortear la normativa estatal. ”Es un absoluto despropósito lo que se está planteando“, ha aseverado.

Con esta crisis dentro de su Gobierno con su principal socio y con el rechazo de su socio presupuestario, EH Bildu, el PSN busca ahora el apoyo de Navarra Suma que garantizaría la aprobación de la ley. El lunes Javier Esparza descartó que exista un acuerdo cerrado con los socialistas, a los que emplazó a dar pasos “sin complejos ni dudas” para convertir el PAI en un modelo educativo.