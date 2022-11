Asun Casasola, la madre de Nagore Laffage, joven asesinada en los Sanfermines de 2008, ha pedido al ministerio de Igualdad que “intente arreglar lo antes posible” la ley del 'solo sí es sí' para que los condenados por delitos sexuales “no salgan de la cárcel” y que sus penas “no sean menos” después de que varios tribunales territoriales hayan revisado a la baja condenas a agresores sexuales al interpretar la nueva norma.

¿Por qué pueden bajar algunas penas tras la reforma del 'solo sí es sí'? Claves de la nueva ley

Saber más

Casasola ha considerado que la ministra de Igualdad “pensaría hacer una ley que estaba bien porque era en favor de las mujeres, pero habrá habido alguna grieta o alguna cosa ahí que no es como lo que realmente querían, me imagino que querría hacer una ley en beneficio de las mujeres”.

En este sentido, ha manifestado que le parece “horrible” que los agresores salgan de prisión o tengan menos penas, “cuando encima las víctimas nunca estamos conformes con las penas que ponen”. “Pienso que ahí ha habido un fallo, no del Ministerio, sino de mucha gente, porque eso no es una cosa de una persona, es de mucha gente que lo tiene que haber revisado, porque una ley es para revisarla y mirarla. No sé por qué se han enterado después de haber salido. ¿Y todo el tiempo que la han estado haciendo?”, ha planteado.

En respuesta a los periodistas sobre las afirmaciones de la ministra Irene Montero acerca de que la rebaja de las penas se debe a una interpretación “machista” de los jueces, Casasola ha señalado que “en esta sociedad hay de todo, hay machistas y no machistas”. “Yo no meto en el grupo a todo el mundo, porque hay muchos hombres que no son machistas, y me imagino que jueces tampoco. Pero no entiendo lo de la interpretación, eso es igual que en el juicio de Nagore, cada uno interpreta una cosa. Pienso que tenían que ser las cosas más claras”, ha reivindicado.

La madre de Nagore Laffage, que ha afirmado que inicialmente estaba “encantada” con la ley por el “avance que suponía”, ha remarcado que las víctimas “estamos mal” porque las rebajas de penas a presos por estos delitos “no puede ser”. “No sé todas las cosas que hay dentro de esa ley, me parece que lo tienen que arreglar entre todos, no es culpa de uno y de otro. Y machistas hay en toda la sociedad, en todos los sitios, ni jueces ni nada, habrá de todo, como hay gente buena y gente mala”, ha dicho.