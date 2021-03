Navarra retoma la vacunación con AstraZeneca: "Al principio te entran las dudas, pero nos han garantizado que es segura"

Profesores, sanitarios, policías, y otros profesionales declarados como esenciales han vuelto a acudir este miércoles a los puntos de vacunación habilitados por el Gobierno de Navarra para administrar las dosis de AstraZeneca, cuya administración se suspendió durante varios días, a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) elaborara un informe sobre los casos de trombos en personas que habían recibido esta vacuna. Este miércoles, tras el acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas después de la confirmación de la EMA confirmara que es segura. En la puerta de las instalaciones del recinto ferial de Navarra (Refena), en Pamplona, uno de los puntos habilitados en la comunidad foral, José esperaba a su mujer, directora de una guardería, a que saliera de recibir su vacuna. Dentro, con ella, estaban también Juanjo y Mercedes. Todos ellos han sido vacunados ya con la primera dosis de AstraZeneca pese a las dudas que suscitó en alguno de ellos las noticias que obligaron a detener el proceso la semana pasada.

Juanjo, trabajador social, reconoce que tuvo dudas cuando la semana pasada vio en las noticias que se cancelaba la vacunación con AstraZeneca. Todavía no le habían citado para administrarle el producto, pero sabía que la llamada para darle la cita no tardaría en llegar, y que a él, como al resto de sus compañeros de trabajo, le tocaría la vacuna que acababan de paralizar. "Ahora estoy tranquilo, ya me la han puesto y todo ha ido genial", asegura. Afirma sentirse "un privilegiado por ser una de las 100.000 personas que ya han recibido el suero en Navarra y confía en que la vacuna "es 100% segura". Si el Ministerio de Sanidad ha hecho suyas las palabras de la Agencia Europea del Medicamento, que ha afirmado que es segura, no hay de qué preocuparse", comenta.

También tuvo dudas Mercedes, trabajadora en Atención Primaria, a la que tampoco habían citado antes. Recibió la llamada del Servicio Navarro de Salud hace pocos días y reconoce que en un principio le generó cierta incertidumbre, pero que finalmente optó por acudir a la vacunación. "De los millones de personas que se han vacunado con AstraZeneca, muy pocas han tenido efectos secundarios graves, confío en no ser una de ellas", señala.

José todavía no se ha vacunado porque no le corresponde por profesión o grupo de edad, pero sí que lo ha hecho su mujer, a la que espera en la puerta de Refena. "Ella ha tenido miedo porque es una persona aprensiva, pero se ha vacunado porque sabe que es la forma de acabar con el virus", señala. "Se ha acreditado que es segura, y de hecho han ampliado el rango de edad hasta los 65 años, lo que es una señal de que es efectiva y segura", añade.

Las dudas y la incertidumbre han sido una constante con la que han tenido que lidiar los responsables de dar las citas, como cuenta, María, una de ellas. Asegura que han tenido que responder a muchas preguntas de la gente sobre la garantía de las dosis de AstraZeneca, "lo que es normal por todas las noticias que se han dado", comenta. Con todo, asegura que no han notado que ahora la gente rechace más vacunarse. "El que quería vacunarse antes, ahora también quiere, y el que antes la rechazaba, ahora igual", apunta.

Salud tuvo que cancelar unas 700 citas en Navarra la semana pasada, que se han ido reconvocando esta semana. El objetivo de la comunidad foral continúa siendo el de tener a final de verano a un 70% de la población inmunizada y terminar la vacunación a los mayores de 80 años al final de la Semana Santa.