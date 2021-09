Navarra vacuna a medio millar de estudiantes extranjeros que han llegado sus universidades este curso

Fátima aterrizó en Pamplona procedente de Filipinas, su país natal, hace escasas semanas para iniciar en la Universidad de Navarra (UNAV) un doble grado de Farmacia y Nutrición. Al poco de llegar vio en las noticias que el Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea) estaba ofreciendo vacunas a todas aquellas personas residentes en la comunidad foral, tuvieran o no la tarjeta sanitaria navarra. Solicitó una cita y a finales de agosto recibió su primer pinchazo.

Salud estima que la vacunación ha evitado 1.000 de muertes y 280 ingresos en UCI por COVID-19 en Navarra

Saber más

Como ella, casi 500 estudiantes extranjeros se han apuntado al registro que Salud ha activado a través de las dos universidades (la pública y la privada) para ser vacunados en Navarra. Un gran número de ellos, más de 200 ya han recibido la primera dosis y están a la espera de completar la pauta. Además, muchos han acudido a las instalaciones que Salud tiene en FOREM (Mutilva) que se han habilitado para vacunar y en las que se están inyectando dosis sin cita previa.

"Estamos en un escenario en el que estamos vacunando a todo aquel que nos lo pida, sea de Navarra, de otra comunidad o de otro país", explica a elDiario.es Ana Ariztegui, jefa de Servicio de Cuidados Asistenciales y Atención Domiciliaria y responsable de la gestión de la vacunación en Navarra. "Hemos tenido muchos casos de gente que ha venido a vacunarse y no tenía tarjeta sanitaria, les hemos vacunado, le hemos gestionado la tarjera y les hemos dado cita para la segunda dosis, añade".

Para la vacunación a través de las universidades Salud en un principio habilitó dos sismas, uno para la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y otro para la UNAV. En el caso de la pública, la dirección del centro debía pasar a Salud un listado con todos aquellos alumnos que quisieran vacunarse en Navarra y el personal de Osasunbidea sería el encargado de citarles y administrarles las dosis. En la privada fue distinto, Salud entregó las dosis a la Universidad, que a través del personal de su clínica fueron poniendo a los distintos alumnos que la solicitasen.

Este fue el caso de Ana Sofía, alumna de la UNAV procedente de México que el viernes 3 de septiembre recibió la primera vacuna. "Fue sencillo, la Universidad nos había mandado un correo preguntándonos si estábamos vacunados y en el caso de que no lo estuviéramos sí queríamos vacunarnos aquí. Yo dije que sí ya los pocos días me confirmaron mi cita por correo", cuenta.

Salud decidió cambiar este sistema al cabo de una semana "porque generaba algunos problemas con los alumnos que habían pasado la COVID-19 a la hora de incluirlos en el sistema de Salud", explica Ana Ariztegui, y ahora funciona igual que con la UPNA: es Salud la que se encarga de dar las citas y administrar las vacunas a partir del listado de estudiantes que les facilité la Universidad. "El grueso de estudiantes de la privada ya han sido vacunados allí, ahora a nosotros solo nos queda gestionar algunos flecos", apunta la responsable de la gestión de la vacunación en Navarra.

Luna, argentina estudiante de Humanidades en Pamplona, se apuntó a las listas de la Universidad y ahora está a la espera de que la citen desde Salud. El suyo es un caso curioso, podría haberse vacunado en Argentina, de hecho llegaron a citarla para administrarle el suero de Sinopharm, que tuvo que rechazar porque no llegaba a tiempo para la segunda dosis. "Es una vacuna que no hay en España y para cuando me tocase la segunda dosis ya estaría acá [en Pamplona]. Como me habían ofrecido vacunarme al llegar a la Universidad vi que era lo mejor", cuenta.

"Queremos llegar al máximo de población vacunada posible y en Pamplona hay un gran número de estudiantes universitarios", apunta Ana Ariztegui, que destaca el buen funcionamiento del sistema ideado por Salud que ha permitido en escasas dos semanas vacunar a un gran número de estudiantes. Este fin de semana la comunidad foral ha alcanzado el medio millón de personas con la pauta completa, de los 661.000 habitantes que tiene según el último censo de enero de 2021.