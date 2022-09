Las organizaciones agrarias navarras reclaman que el tope al precio de los alimentos no se haga a costa de los productores

Las organizaciones agrarias UAGN y EHNE han advertido este lunes del riesgo de que la propuesta de la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, de limitar el precio de determinados productos básicos de la cesta de la compra se haga a costa de los agricultores y ganaderos y no de las grandes superficies. En una entrevista con este periódico la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo adelantó su intención de tomar el precio a una serie de alimentos básicos como el pan, la leche o los huevos, aclarando que la medida afectaría al margen de beneficio de las distribuidoras y no a los productores locales.

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha afirmado que el sobrecoste de precios que está afrontando el sector primario “supone cierre y abandono” de muchos productores. “Estamos hablando de que los precios son los que son, no se cumple la ley de la cadena, no se quiere hacer cumplir por parte de los estamentos, y lógicamente no se pueden repercutir los precios”, ha lamentado. “Obviamente, si tenemos alguna idea de estas peregrina de la ministra como limitar el precio de los productos básicos de la cesta de la compra, lógicamente eso todo sabemos qué sucede, no se va a poner el foco en la gran distribución, que va a presionar a la baja los precios de los productores y volveremos a lo de antes, a que el productor asuma todas las pérdidas de la cadena alimentaria”, ha criticado.

Bariáin ha afirmado que “la ley de la cadena se cumple a nivel autonómico y se tiene que velar por el cumplimiento de la ley de la cadena” desde el departamento de Desarrollo Rural y Medo Ambiente del Gobierno de Navarra.

Por su parte, Patxiku Irisarri, secretario general de EHNE Nafarroa, ha pedido que la intervención propuesta por Yolanda Día “no sea a costa de los ganaderos y agricultores y si van a hacer esta intervención, que sea cumpliendo la ley de la cadena alimentaria, que eso es lo que nos va a salvar de esta situación”.

“Yolanda Díaz está hablando con las grandes superficies y ahora mismo las grandes superficies son las que más aprietan al ganadero y al consumidor. Yolanda Díaz dice que las grandes superficies tienen margen de beneficio grande como para poder actuar, pero sabemos cómo trabajan las grandes superficies y al final lo que van a hacer es apretarnos a los que estamos debajo, y nosotros somos el primer eslabón de la cadena”, ha asegurado. Irisarri ha señalado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, “ya ha dicho que si se van a tomar estas medidas, que se cuente con el sector”.