Javier Esparza: "El PSN ha renunciado a defender sus valores, a su programa electoral y a su ideología con tal de tener el poder"

Javier Esparza recibe a elDiario.es en la sede de UPN, situada en pleno centro de Pamplona. En junio ha sido reelegido presidente del partido regionalista tras imponerse al otro candidato, el representante en el Congreso de los Diputados Sergio Sayas, con un 60% del apoyo de los afiliados. También es el portavoz en el Parlamento foral de Navarra Suma, la primera coalición de PP y Ciudadanos, que decidieron acudir en lista conjunta con UPN para intentar recuperar el Gobierno que les había arrebatado el cuatripartito de Uxue Barkos. No lo lograron pese a ganar las elecciones. La socialista María Chivite fue investida merced a una coalición con Geroa Bai (PNV y socialverdes) y Podemos apoyada desde fuera I-E (IU) y la abstención de EH Bildu. Lejos de verlo como una una derrota, Esparza considera un éxito que la presidenta no sea nacionalista, aunque haya "renunciado a sus valores con tal de tener el poder”, se resigna. Asegura que UPN quiere lo mejor para Navarra, entre lo que no se encuentra el Gobierno de María Chivite, al que ya ha empezado a desestabilizar con un acuerdo con su principal socio, Geroa Bai, en la escuela concertada, que ha generado tensiones internas en el Ejecutivo. Esparza vaticina nuevos acuerdos con Geroa Bai "si ayudan a Navarra".

Usted lideró la primera coalición de PP y Ciudadanos, en este caso, también con UPN. ¿Cree que una coalición así podría funcionar en Catalunya?

No tengo los datos, yo no me atrevo a realizar una afirmación de ese calibre. Cuando tomamos la decisión aquí en Navarra para conformar Navarra Suma, teníamos los datos, teníamos encuestas, una previsión de qué ocurría en diferentes escenarios y desde esa posición tomamos una postura. Yo no sé cuál es la realidad política desde el punto de vista numérico que se produce en Catalunya y, por tanto, sin saberlo, no me atrevo a dar una respuesta.

¿Y desde el punto de vista de las relaciones entre ambos partidos lo ve posible?

Yo entiendo que son dos formaciones políticas constitucionalistas, pero es una decisión de las dos formaciones, yo no voy a entrar.

¿Y en Navarra cree que ha funcionado? Ganó las elecciones, pero el principal objetivo era arrebatar el Gobierno al cuatripartito y no se logró.

En Navarra ya no hay una presidenta nacionalista, ya no hay un cuatripartito liderado por Geroa Bai y con consejeros de Bildu, con Bildu dentro del Gobierno de forma explícita. Tampoco hay un alcalde en Pamplona de Bildu, ni un alcalde en Tudela, que es la segunda ciudad de Navarra, de Izquierda-Ezkerra (IU), que ha terminado en el ámbito de Geroa Bai. Desde el punto de vista municipal más del 50% de los navarros tienen un alcalde o una alcaldesa de un UPN. Y desde el punto de vista de la realidad parlamentaria, en Navarra lo que ha ocurrido es que se han tenido que unir todas las formaciones que concurrieron a las elecciones para que no gobierne quien ha ganado. Por tanto, bueno, yo creo que el resultado ha sido positivo. Más allá de que el Partido Socialista de Navarra haya elegido como como socio a EH Bildu y haya cruzado una línea que nunca había cruzado.

¿Que la presidenta no sea nacionalista es un éxito para Navarra Suma?

Este primer año ha estado muy marcado por la situación sanitaria, pero en los primeros seis meses lo que hemos visto ha sido una presidenta socialista, haciendo políticas nacionalistas. Pero bueno, hemos sido capaces de acordar alguna cosa, como la ley de símbolos, que no hubiera sido posible con una presidenta nacionalista. Pero por el contrario el Partido Socialista de Navarra y la presidenta han aceptado y están haciendo todas las políticas que venía haciendo Uxue Barkos la pasada legislatura. El PSN ha renunciado a defender sus valores, a su programa electoral y su ideología con tal de tener el poder, de llegar a la presidencia del Gobierno. Eso le hace cómplice de las políticas nacionalistas en Navarra.

Decía que EH Bildu no está en el Gobierno de forma explícita. ¿Lo está de otra forma?

María Chivite es presidenta gracias a Bildu, Bildu ya ha dicho que eso no es gratis, todos sabemos que eso no es gratis. Los presupuestos los ha firmado con Bildu. No hay un acuerdo de formar parte del Gobierno, pero sin el apoyo de Bildu no hubiera sido presidenta y obviamente Navarra y el PSN no tendrían presupuestos sin el acuerdo con Bildu.

¿El hecho de que Ciudadanos haya llegado a acuerdos con el PSOE durante el estado de alarma y que se vayan a sentar para intentar lograr un acuerdo de presupuestos cree que puede afectar a las relaciones entre ambos partidos? ¿Ha afectado a Navarra Suma?

Aquí no ha afectado absolutamente nada. Nosotros de los estados de alarma hemos apoyado tres, nos hemos abstenido en dos y solo en el último hemos votado en contra. Cada formación política tiene capacidad para tomar sus decisiones, UPN tomas las suyas aquí y respeto las decisiones de otros partidos que son diferentes al mismo.

Pero Ciudadanos aquí está dentro de Navarra Suma, el principal enemigo del gobierno de María Chivite y ha acordado en Madrid por el PSOE.

Bueno, aquí en el Parlamento de Navarra hay algunas cuestiones muy concretas donde los 15 parlamentarios de UPN votan una cosa y PP y Ciudadanos votan otra. Tenemos libertad para votar en la línea que consideremos y, a partir de ahí, lo que hace falta es respetar.

¿Seguirá entonces la coalición en futuras elecciones?

Estamos aprendiendo a convivir, a trabajar juntos. Es evidente. Cuando lleguen futuras elecciones, veremos y haremos un análisis de la misma forma que hicimos con anterioridad para ver qué es lo que más nos interesa.

Sergio Sayas, su rival en las primarias, considera que UPN ha perdido peso dentro de la coalición.

UPN está liderando Navarra Suma, es algo evidente. UPN no ha renunciado a ninguno de sus principios, ni de sus valores o ideas. Esos discursos entran más en clave de una confrontación ante un congreso de UPN.

¿Cree que el hecho de ir con PP y Ciudadanos ha hecho que se perciba una línea ideológica diferente de UPN desde Madrid, más enfocada a la derecha que al regionalismo?

Es cierto que ha tenido una gran repercusión la conformación la coalición porque ha sido un modelo para el resto de España. Ha habido unas valoraciones muy positivas desde fuera de la Comunidad por haber sido capaces de hacer un ejercicio de generosidad, de pensar en primer lugar en los ciudadanos y no en nuestros partidos. Pero más allá de eso, UPN tiene muy claro sus porqués, y cuál va a ser la línea de actuación aquí en Navarra y en las Cortes Generales. Aquello que sea bueno para el conjunto de los navarros y españoles lo vamos a apoyar y vamos a criticar al Gobierno cuando se ceda ante el chantaje de los nacionalistas.

¿No cree que ahora se ve desde fuera a UPN más como un partido de derechas que como uno regionalista?

UPN llegará a lo largo de esta legislatura a acuerdos en los que el PP o Ciudadanos no estará. en esos acuerdos y o Ciudadanos no estará en esos acuerdos. Vamos a demostrar que tenemos identidad propia y que tenemos posiciones propias. Yo le ofrecí como presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma a Pedro Sánchez nuestros dos diputados en el Congreso para hacerlo presidente si con eso conseguíamos que España y Navarra no dependieran de los nacionalistas e independentistas. Esa decisión no la consulté con Pablo Casado ni con Albert Rivera, la toma UPN.

¿Eso era a cambio de que el PSN le invistiera a usted presidente en Navarra?

No entramos a hablar de eso, entramos en el concepto global de que es malo para España que la estabilidad de nuestro país esté en manos de quienes quieren romper España y de que es malo para Navarra que el gobierno esté en manos de aquellos que quieren que Navarra desaparezca como comunidad autónoma y que sea parte de Euskadi.

UPN ha defendido históricamente la transferencia de Tráfico a Navarra, de hecho, Miguel Sanz la llegó a pactar con José María Aznar en el 2000. ¿Por qué se ha criticado el acuerdo firmado ahora con Pedro Sánchez para formalizarla?

No, de crítica nada. Nosotros queremos la transferencia y queremos que la gestión de esa transferencia se haga de forma compartida entre la Guardia Civil y la Policía Foral.

¿Cómo está ahora, entonces?

Pero que la competencia la tenga Navarra. Es decir, que desde el punto vista de la gestión de la competencia y de la gestión de las multas cuando las haya, que esa gestión se haga desde Navarra. Pero que la hagan la Policía Foral y la Guardia Civil, como está ahora. Ahora, hay otra cosa que nos molestó mucho y que criticamos, y es que nos parece indecente que el PNV negocie transferencias para Navarra en nombre del Gobierno de Navarra y que el PSN mire para otro lado.

La transferencia de Tráfico ya había sido acordada por Uxue Barkos y Pedro Sánchez.

El PNV hizo un anunció de forma pública marcando la fecha y el cómo se iba a hacer, cuando ya estaba María Chivite como presidenta de Navarra. Y ante eso, el Partido Socialista de Navarra no hizo nada. ¿El PNV tiene que decir que se va a hacer en seis meses y que la gestión va a ser exclusiva de la Policía Foral? ¿O lo tiene que decir el Gobierno de Navarra? El Gobierno de Navarra es el que tiene la competencia. Lo que no puede ser es que porque tú tengas la necesidad en Madrid de que el PNV te apoye y aquí en Navarra tengas la necesidad para ser presidenta de que Geroa Bai te apoye, no estés defendiendo la realidad de Navarra.

El PNV hizo un anuncio de algo que ya estaba pactado entre Uxue Barkos y Pedro Sánchez.

Lo pactaron, pero luego se paralizó todo y siguió así hasta que en uno de esos acuerdos del PNV para apoyar a Sánchez la condición fue esta y lo hicieron público.

Dice que quiere que la Policía Foral y la Guardia Civil sigan compartiendo Tráfico en Navarra, pero sin embargo en 2018 UPN incluyó una enmienda en la ley de Policías para crear una pasarela para que guardias civiles pudieran integrarse en el cuerpo autonómico. ¿Por qué?

Porque si hay agentes que se quieren integrar por qué no se van a poder integrar.

Pero es una enmienda que se añade para cuando se formalizara la transferencia.

Lo que viene a decir es que pueda haber varias vías, pero nosotros queremos que se haga de forma conjunta.

Entonces, ¿qué sentido tiene la pasarela?

Estábamos en un momento en el que en Navarra había un gobierno nacionalista con Bildu en la consejería de Interior. Si la trasferencia seguía adelante, pues posiblemente la gestión iba a ser única y no iba a haber la posibilidad de un traspaso. Era la opción menos mala. La que nosotros defendemos de verdad es que el servicio se realice de forma conjunta.

¿Si esa ley de Policía en vez de votarse en 2018 se votara ahora no incluirían esa pasarela, entonces?

No lo sé. Tendríamos que analizar cuál es el momento político y cuál es la previsión de lo que puede ocurrir.

Desde el Gobierno, desde el PSN se le critica a Navarra Suma que no defienden los intereses de Navarra con este tipo de críticas a los acuerdos logrados con el Estado.

Niego la mayor, nosotros partimos de la máxima de que lo que es bueno para Navarra es bueno para UPN. Y lo estamos demostrando con las propuestas que estamos haciendo. Hemos hecho propuestas desde el punto de vista de lo social, de lo sanitario, y de lo económico. Eso es defender el interés de Navarra. En algunas hemos sido capaces de recoger apoyos de otros han prosperado. Y no estamos en el Gobierno, pero es nuestra labor.

Hace unos días decía que María Chivite no sabe liderar, pero Navarra Suma ha votado a favor de todos los Decretos forales presentados por el Gobierno durante estos meses de pandemia.

Sí, porque menos es nada. Para nosotros los decretos que se están han presentado por parte del Gobierno, mejoran. Las cuestiones más relevantes seguramente han tenido que ver con los autónomos o con los ayuntamientos, desde el punto de vista de ayudas a una situación excepcional como ésta. En esas en esas, hemos coincidido todos. De hecho, la iniciativa en algún caso ha sido nuestra. No estamos para poner piedras en el camino, si se mejora algo, nosotros lo apoyamos. Eso no quiere decir que avalemos la gestión sanitaria del Gobierno. Somos muy críticos y hemos perdido la confianza porque creemos que está llegando tarde de forma permanente.

¿Qué habría que haber hecho mejor?

No es normal que con el sistema sanitario que tiene Navarra, con los profesionales que tenemos, que se están dejando el alma, con las infraestructuras sanitarias que tenemos, que son de primer nivel, estemos a la cola en el número de fallecidos y en el grado de incidencia del coronavirus con respecto a otras comunidades y a otras regiones europeas, eso es lo que no encaja. No encaja que tú tienes un Ferrari y vas el cuarto o el quinto por la cola. Nosotros les dijimos que había que hacer test antes. Navarra tenía la posibilidad de hacer 6.000 test al día y estuvimos durante la pandemia haciendo 300 y 400, y el Gobierno empeñado en que no había que hacer más. Ahora ya estamos en 1800. Fenomenal, van reconociendo las cosas. Pero ¿qué ocurre? Que como esas decisiones se toman tarde, se han producido más contagios.

Navarra está todas las semanas entre las tres comunidades con más test por cada 1.000 habitantes.

Lo que no cuentan es que el nivel de incidencia del virus en Navarra es mucho más alto aquí que en otras comunidades. Aquí hay más virus en la calle, por decirlo de otra forma. Por ejemplo, en Navarra hay más virus por la calle en Asturias, pero sin embargo estamos haciendo las mismas PCR que Asturias. Tendríamos que estar haciendo muchas más, 5.000 o 6.000.

¿Cree que un gobierno de Navarra Suma lo hubiera gestionado mejor?

Sin duda. Reconozco que esto hubiera puesto algo a cualquier gobierno contra las cuerdas, pero esto no va de ideologías, va de capacidad de gestión, de tomar decisiones, de liderazgo y de tener equipos solventes. Creo que nosotros hubiéramos hecho mejor las cosas porque hubiéramos tenido mejores equipos.

Usted que ha sido profesor, si siguiera ejerciendo, ¿volvería seguro a las aulas?

Exigiría al Gobierno una vuelta lo más segura posible. Entiendo que aquí la seguridad absoluta no existe, pero creo que hay que hacer pruebas diagnósticas a los profesores y a todas las personas que están trabajando en los centros. También a cuantos más alumnos, mejor. Nosotros lo planteamos en el Parlamento en una enmienda que se aprobó, que el Gobierno haga un plan de cribado entre los profesores, los no docentes y los alumnos.

Las autoridades sanitarias dicen que eso no es eficaz.

Es la respuesta que nos da el Gobierno que Gobierno. Que es una foto fija en un momento determinado. Sí, pero ¿por qué se hacen en Mendillorri o en Uvesa? También son fotos fijas.

Pero ahí se habían identificado unos brotes.

Ya, pero en cualquier colegio de Navarra hay gente que se asintomática. Con el grado de incidencia que tenemos del virus en la Comunidad foral, en los colegios de Navarra a haber gente asintomática, profesores y alumnos, sin ningún tipo de duda. Vamos a intentar detectarlos. En otras comunidades se van a hacer, ¿por qué nosotros no?

Recientemente han llegado a un acuerdo con el principal socio del Gobierno, Geroa Bai, que reduce la jornada a los profesores de la escuela pública y la concertada mayores de 57 años. ¿Cómo cree que puede afectar eso a las relaciones entre socios? ¿Puede ser el inicio de una fractura dentro del Ejecutivo?

No lo sé yo. Yo creo es un mensaje claro para que el Partido Socialista de Navarra entienda que tiene 11 de 50 parlamentarios y que está en minoría. Que son un gobierno en minoría cuando se podía haber conformado en Navarra un gobierno con mayoría estable de 31 escaños. Ellos han elegido un gobierno en minoría y creo que Navarra, como cualquier otra comunidad o como cualquier país, estaría mejor, con mejores resultados desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico con una mayoría parlamentaria que diese mayor estabilidad.

¿Navarra Suma busca generar tensiones dentro del Gobierno?

Nosotros buscamos lo que sea bueno y justo para Navarra. No estamos pensando en clave electoral. ¿Estamos en la oposición? Sí, pero si puedo presentar iniciativas que de verdad ayuden, lo voy a hacer. El PSN nos achaca que hayamos llegado a un acuerdo con Geroa Bai, pero si mañana nos sentamos en una mesa y planteamos una bajada de impuestos a la clase media trabajadora, yo lo firmo con Geroa Bai, y volvemos a tener otro acuerdo. Lo que es bueno, lo vamos a apoyar, y con el PSN estamos aprobando cosas también si son buenas para Navarra. No estamos como dicen en el ‘no’ permanente, lo estamos demostrando.

Dice que actúan en función de lo que es bueno para Navarra. ¿Que el Gobierno se fracturara lo sería?

El principal problema que tiene Navarra es este Gobierno. No está generando confianza, no hay un liderazgo, hay un seguidismo absoluto de lo que hace el Gobierno en Madrid y está ofreciendo unos resultados desde el punto de vista sanitario y económico que Navarra no merece.

Lo mencionaba antes, también han llegado a acuerdos con el PSN, como por ejemplo la ley de símbolos. ¿Considera que se ha quedado descafeinada al no incluir el régimen sancionador apetición del PSN a cambio de su apoyo?

Nosotros creíamos que era positivo tener un régimen sancionador. En cualquiera de los casos creo que cuando no hay que llegar a acuerdos, hay que ceder y cedimos. Creo que el PSN se equivoca en su posición, pero más allá de eso, hay que celebrar que Navarra vuelva a tener una ley de símbolos que fue derogada por el nacionalismo vasco.

Cuando usted fue alcalde de Aoiz había una ikurriña en el Ayuntamiento.

Yo pasé a la historia del Ayuntamiento de Aoiz como el alcalde que quitó la ikurriña.

Hace unos días la presidenta María Chivite señaló en una entrevista a elDiario.es que de cara a los presupuestos de 2021 volverán a sentarse con todas las formaciones políticas, lo que les incluye a ustedes. El año pasado no fueron muy bien las negociaciones, ¿intentará llegar a un acuerdo este año, especialmente difícil por la pandemia?

Cuando nos llame la presidenta nos sentaremos y analizaremos cuál es la propuesta y en función de cuál sea la propuesta, veremos si somos capaces de llegar a un acuerdo o no. Para nosotros es muy importante que no se suban impuestos. Las empresas navarras, que son las que generan el empleo, son las empresas que más impuestos pagan de toda España. En el presupuesto a dos partes, los ingresos y los gastos, entonces veremos de dónde vendrán los ingresos y dónde se quiere gastar.

El año pasado las negociaciones fueron casi inexistentes, el Gobierno le achacó que no presentaran ninguna propuesta. Este año, teniendo en cuenta la importancia del presupuesto, ¿intentarán lograr un acuerdo?

Al inicio de la legislatura le planteé a María Chivite llegar a un gran acuerdo en 9 o 10 cuestiones que eran fundamentales, y ella dijo que no. Después se nos llama a una reunión para los presupuestos, pero que era básicamente para justificar la que tenían después con EH Bildu. El PSN había decidido que iba a acordar con Bildu y pactó con Bildu los presupuestos. La voluntad del PSN ha sido la de excluirnos, aunque sí que es verdad que ha cambiado con la llegada de la crisis sanitaria, cuando se ha empezado a hablar con nosotros.

¿Las informaciones que han salido durante las últimas semanas sobre la figura de Juan Carlos I cree que han perjudicado a la imagen de la corona?

Sin duda, desde luego no favorece absolutamente nada. Para nosotros, la figura del jefe del Estado representa la unidad de España y es fundamental. Creemos que a lo largo de todos estos años la figura del jefe del Estado ha sido importantísima para que se consolide la democracia, los derechos de todos, las libertades y el desarrollo en esta tierra y hacemos una valoración muy positiva de eso. ¿Esta otra cuestión? Bueno, vamos a ver qué pasos se van dando y cómo va.

¿Cree que debería ser juzgado?

Yo creo que debe ser tratado como cualquier otro español. Pero vamos a ver qué dicen los jueces. D.esde luego nosotros no vamos a apoyar ningún ataque a algo que a una institución que pensamos que es fundamental para nuestro país.

Acaba de ser reelegido presidente de UPN, pero más del 40% de los afiliados eligieron a Sergio Sayas.

Yo estoy muy orgulloso de ser el presidente de UPN que más votos ha tenido para ser presidente. Creo que es un respaldo importantísimo a la gestión de estos cuatro años. Obviamente se abre otro período de gestión de cuatro años donde tenemos que seguir trabajando para fortalecer a UPN y para eso habrá que tomar decisiones.

¿Sergio Sayas seguirá siendo portavoz en el Congreso?

No tenemos portavoz en el Congreso, se reparten las intervenciones entre los dos y seguirá siendo de la misma manera.