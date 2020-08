María Chivite: "No puedo compartir que la máxima representación institucional de España tenga carácter hereditario"

La socialista María Chivite recibe a elDiario.es en el palacio real de Navarra, ahora sede de las instituciones autonómicas. Es presidenta de la comunidad foral merced a una coalición con Geroa Bai (PNV y socialverdes) y Podemos que apoya desde fuera I-E (IU) y que tiene en EH Bildu el socio presupuestario. La política navarra es "entretenida", se resigna Chivite sobre los juegos de mayorías. En la sala de espera antes de pasar a su despacho, entre tapices, jarrones, lámparas de araña y relojes sobresale un Goya del rey Fernando III -Fernando VII-, por el que se pagaron 2.000 reales de vellón en 1812. En realidad, hay una galería completa de monarcas que acaba en quien debería ser Felipe VIII del viejo reino, Felipe VI de España. También tiene su retrato Juan Carlos I. Chivite, que luce mascarilla morada contra las agresiones sexistas, se dice republicana pero al tiempo respetuosa con la Constitución y con todas las instituciones del Estado, también con la Casa Real. Recuerda haber asistido a la coronación de Felipe VI y sus mensajes sobre la regeneración. Pero defiende que, llegado el momento, su padre responda ante la Justicia y se siente en el banquillo por corrupción. También asegura que no votaría a favor de un régimen político hereditario si se produjera un referéndum.

Hace justo un año en una entrevista con elDiario.es señaló que se consideraba republicana, "pero muy respetuosa con las instituciones que están reflejadas en la Constitución española". Un año después, con todas las informaciones que se están conociendo, ¿esa sigue siendo la postura?

Efectivamente, me reafirmo en mi posición. Desde luego, como presidenta, como institución a la que represento, que representa a todos los navarros y navarras, es mi deber respetar a todas las instituciones amparadas y contenidas en la actual Constitución. Y así lo ejerzo. Creo que así es como debo actuar, más allá de cuáles sean mis posicionamientos políticos personales.

¿Qué valoración le merece todo lo que se está conociendo de Juan Carlos I, las presuntas comisiones o su marcha del país?

Yo tuve la oportunidad de estar en la toma de posesión del actual rey, en julio de 2014. Y recuerdo el discurso del actual rey que hablaba de la ética, de la representación institucional, de la transparencia... Creo que eso aporta valor a la institución y lo contrario debilita las instituciones. Por tanto, creo que el comportamiento del rey emérito cuando era rey haciendo lo que se ha sabido que presuntamente hacía no ha aportado valor a la institución, sino todo lo contrario. Ha cuestionado la propia institución con su actuación personal. Esa falta de ética y de transparencia en el ejercicio de sus funciones creo que ha debilitado sin duda la institución de la Corona.

¿Tiene que pedir perdón por lo que ha hecho?

Bueno, tiene que ser juzgado.

¿Y eso es compatible con marcharse de España?

Puede ser juzgado independientemente de dónde esté, porque si las autoridades judiciales lo requieren, tendrá que venir. Entiendo que lo tendrá que hacer. Por lo tanto, yo lo que pido es que realmente esas cuestiones se aclaren.

¿Juan Carlos I tendría que sentarse en un banquillo entonces?

Si los jueces así lo estiman, sí, no seré yo quien tenga que decir si se tiene que sentar en un banquillo, no es mi competencia, lo tendrán que hacer los jueces y tendrá que estar a disposición de lo que los jueces le requieran.

¿Por qué le cuesta tanto al PSOE expresar su republicanismo políticamente? ¿Cuál sería el problema para España si fuera una república?

Hay distintos modelos de organización del Estado que funcionan bien en distintos países... ¿Problema? No creo que al Partido Socialista le cueste. Cada uno dentro del Partido Socialista tiene su propia opinión. Ahora bien, el presidente del Gobierno, como presidente del Gobierno, tiene que ser respetuoso con todas las instituciones contempladas en la Constitución. Así está ejerciendo Pedro Sánchez como presidente del Gobierno más allá de lo que personalmente pueda opinar con respecto al modelo de organización del Estado.

Si se celebrara un referéndum, ¿votaría 'sí' a la República?

Yo no puedo compartir que una máxima representación institucional tenga carácter hereditario.

¿Eso es un sí?

Esa es mi respuesta.

¿Qué le parecen todas las iniciativas de Podemos en torno a la Corona y a abrir el debate sobre la forma de Estado?

Más allá de que el debate se pueda o no abrir en las instituciones, está en la calle y cada uno sabe cuál es su posicionamiento. Ahora bien, eso se tiene que hacer, entiendo yo, en el marco de una reforma constitucional, que creo que no es el momento de hacerla. Puede ser importante, pero desde luego ahora no es lo urgente. Ahora estamos inmersos en otras cuestiones más importantes, más preocupantes y más urgentes.

¿Y cuándo sería el momento?

Esto no tiene que ver con un carácter puntual de un comportamiento puntual. Esto tiene que ver con lo que cada uno pensamos de cuál tiene que ser el modelo de organización del Estado. Evidentemente, el comportamiento de Juan Carlos I le ha hecho flaco favor a la institución, pero creo que el debate de Monarquía o República tiene mucho más que ver con un modelo de organización del Estado que con un comportamiento personal de alguien que está al frente de la institución.

Hace unos meses, el PSN que usted preside votó a favor de retirar del Parlamento de Navarra el cuadro de Juan Carlos I, sin embargo, lo hizo en contra de promover la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre las actividades del monarca emérito. ¿Por qué?

Porque no tenemos competencias para poder hacer esa investigación. Más allá del anuncio mediático al respecto de la comisión de investigación, no se tiene competencias para poder hacerlo. ¿Qué queremos? ¿Hacer acciones de verdad que sirvan o simplemente anuncios mediáticos? En todo caso, yo respeto lo que el Parlamento decida en sus órganos de decisión.

En el Palacio de Navarra sigue teniendo un cuadro Juan Carlos I.

Aquí no ha habido un cuestionamiento.

¿Se ha ido de vacaciones en el año de la pandemia?

No, pero procuraré cogerme. Procuraré tener unos días.

Están creciendo los casos y se pide prudencia. ¿Usted recomendaría a la gente que se quede en casa y que no acuda a la hostelería?

No. No lo he hecho. Cumpliendo con las normas de movernos en pequeños grupos, de lavado de manos, las distancias o el uso de la mascarilla, con el estricto cumplimiento de esas recomendaciones, seguramente tendríamos menos casos de los que tenemos. Se está produciendo cierto relajamiento en el ámbito familiar, que es donde se están produciendo la mayoría de los casos. O en el ámbito de las cuadrillas: parece que si estás con tus amigos no te vas a contagiar. Hay un relajamiento en el cumplimiento del uso de las mascarillas. Si fuéramos quizás más estrictos en eso, tendríamos seguramente menos casos de los que tenemos.

¿Cuántos rastreadores tiene Navarra?

Tenemos 38 fijos más 100 formados que están de refuerzo y se pueden incorporar en función de las necesidades. Pero en unos días se van a incorporar 16 nuevos rastreadores fijos, por lo que tendremos 54 más 100 de refuerzo.

Poblacionalmente es una ratio pequeña en comparación con otras comunidades autónomas.

No lo creo. De hecho, somos de las comunidades que más pruebas hacemos.

Una cosa son las pruebas y otra los rastreadores.

Yo creo que porcentualmente estamos muy bien posicionados. No estamos escatimando recursos en incorporar a este tipo de personal.

¿Está dando suficiente información y datos diariamente el Gobierno de Navarra sobre la pandemia?

Todos los datos los estamos colgando en el portal de Transparencia aparte de hacerlos públicos cada día con nota de prensa. Otra cosa es que no sé hasta qué punto hemos conseguido explicar bien algunos de los datos. Toda la información de la que podamos disponer y ponerla encima de la mesa desde luego que es positivo. ¿Hemos hecho una labor en el portal de Transparencia? Sin duda, ¿Que se podrían publicar más cosas? Igual también.

¿Cómo se podría saber, por ejemplo, el R0?

Eso lo veníamos publicando en el período del estado de alarma, pero en estos momentos creo que no lo estamos publicando. No lo sé, pero no es una cuestión de ocultación de datos. Pero se puede calcular. No es complicado de calcular. No hay ningún problema en publicar esos datos.

"El uso de mascarillas no está indicado para la población general". ¿Se arrepiente de estas palabras?

Hemos ido tomando decisiones en función de cómo hemos ido conociendo cuál es el proceso de contagio. Evidentemente, miradas desde ahora, esas declaraciones no fueron oportunas. Pero en el momento en el que las dije, en el contexto en el que las dije, con el conocimiento que teníamos, evidentemente en ese momento no era obligado el uso de mascarilla. Ahora sí lo es.

Menos aplausos a los sanitarios y más cumplir con lo que tenemos que hacer para que ellos no vuelvan a estar en la misma situación María Chivite

Aragón es un foco muy importante y en Euskadi los datos también son malos. Navarra está entre las dos. ¿Cuál es la situación real? ¿Puede venir una segunda oleada que genere una presión asistencial importante en la red sanitaria?

Los datos que tenemos en Navarra son como para estar en alerta. Estamos diagnosticando muchos casos positivos, aunque es verdad que estamos haciendo una labor muy proactiva, igual que también el Gobierno vasco, en la detección de casos. Somos las dos comunidades que más pruebas estamos recibiendo desde la finalización del estado de alarma y, por lo tanto, somos capaces de detectar muchísimo. De hecho, más del 50% de los casos son asintomáticos, cuestión que no tienen otras comunidades. Vamos tomando medidas en función de la evolución epidemiológica. Decir si estamos en una segunda oleada o no... eso es más una cuestión técnica. No sé si tengo que ser yo la que lo diga. Obedece estrictamente a una cuestión más técnica. En todo caso estamos viendo en las últimas semanas un continuo goteo de ingresos hospitalarios que nos hacen estar muy alerta. No estamos en la situación en que estuvimos hace unos meses, en la que llegamos a tener más de 700 ingresos hospitalarios y más de 90 personas en UCI, pero ya están empezando a llegar los ingresos. Por lo tanto, menos aplausos a los sanitarios y más cumplir con lo que tenemos que hacer para que ellos no vuelvan a estar en la misma situación.

¿Se puede garantizar ahora mismo que el otoño no va a volver a tener un confinamiento?

Creo que no podemos garantizar nada. Pero esa decisión no la puede tomar el Gobierno de Navarra porque no tiene competencias para hacerlo. Un confinamiento tiene que estar dentro del marco de un estado de alarma y eso solo lo puede decretar España. Hemos visto cómo otras comunidades han tomado medidas restrictivas que han sido tumbadas por los tribunales y hay cuestiones que no podemos hacer. No tenemos competencias para hacerlas. Por lo tanto, ¿habrá o no habrá confinamiento? No te puedo asegurar que no lo vaya a haber, pero te puedo asegurar que esa decisión excede las competencias de la comunidad, porque fuera del estado de alarma no podemos tomar esa decisión.

¿Se van a tomar nuevas medidas restrictivas en Navarra?

Vamos a hacer testeos masivos o PCR masivas en aquellos sitios donde haya brotes. Es lo que estamos haciendo, lo hicimos en Mendillorri. Quizá allí fue más público, pero lo hemos hecho en el ámbito laboral en varias empresas en las que han salido algunos casos y lo estamos haciendo con los temporeros. ¿Medidas más restrictivas? No digo que no las vayamos a tomar, pero tendremos que ver la evolución para acertar en las medidas que tomamos, que tienen que estar garantizadas jurídicamente. Soy de la opinión de que hay que ir a diseccionar exactamente de dónde viene un foco para tomar la decisión concreta en ese espacio concreto. Cerramos las piscinas de Sangüesa por un brote en esa comunidad, y creo que eso es mucho más efectivo que cerrar las piscinas de toda la comunidad. ¿Por qué vas a privar a otros municipios si no se tienen los mismos problemas? Pero si tenemos que tomar medidas en el ámbito autonómico, las tomaremos también.

Tras la conferencia de presidentes autonómicos con Sánchez sobre el reparto de fondos de la Unión Europea, usted aseguró que salía contenta porque Navarra estará a la cabeza de la participación de dichos fondos. ¿Eso cómo se traduce en millones?

Creo que es muy precipitado hacer esa valoración. Lo primero, porque se tiene que aprobar en el Consejo de Europa. Luego se tiene que aprobar en cada uno de los países miembros. Y, después, se tiene que normativizar. Creo que hasta enero del año que viene no lo vamos a tener. En todo caso, lo que nosotros tenemos claro es que hemos creado el plan Reactivar Navarra y que los fondos van a ir por proyectos y van a ir en torno a dos pilares fundamentales, la digitalización y el pacto verde. Y nuestro plan Reactivar Navarra lo hemos fundamentado básicamente en esos dos mismos pilares. Somos la única comunidad que ha reorientado en ese sentido las políticas y ahora tendremos que ver cómo se materializa eso de la presentación de proyectos, porque ya tenemos algunos listos para sacar adelante. Tengo varias reuniones en septiembre con la ministra Calviño para ir concretando estas cuestiones.

Se estima una caída de la recaudación en Navarra de unos 800 millones de euros, a lo hay que sumar el incremento del gasto sanitario y en ayudas a raíz de la pandemia. ¿Las ayudas del fondo del Gobierno central, las europeas y el acuerdo para fijar el objetivo de déficit en el 2,3% serán suficientes para hacer frente a esa caída de la recaudación?

Tenemos varios instrumentos para ello. El mejor instrumento que tenemos es el propio presupuesto aprobado. Ahí teníamos un margen de remanente importante y hay partidas presupuestarias que estamos reorientando para hacer frente a estas cuestiones. Además, dispondremos de unos 160 millones de euros de las ayudas y también del margen de deuda, que el primer paso ha sido el 2,3%, pero es revisable al alza. Lo revisaremos en septiembre. Y de cara al año que viene tendremos lo que podamos captar de fondos europeos. En estos momentos el Gobierno de Navarra no se está planteando hacer recortes, aunque tendremos ciertas inejecuciones de partidas presupuestarias que no se han llevado a cabo por el parón. Creemos que con eso podremos salvar el ejercicio de este año. De cara al año que viene, veremos cómo sacamos el presupuesto. Tenemos todos los proyectos preparados para poder captar fondos y creo que estamos en un punto de partida potencialmente bueno.

Desde la oposición se critica que eso de "reorientar partidas" es en realidad un eufemismo de recortes.

Para nada. Les voy a poner un ejemplo práctico: hay convocatorias en el Departamento de Cultura y Deporte que no se han podido ejecutar porque no se han podido hacer actividades y eso se ha reorientando en ayudas al sector. ¿Eso es un recorte? No.

Unos de los primeros afectados por la crisis provocada por la pandemia son los trabajadores de Gamesa en Aoiz, que finalmente han llegado a un acuerdo con la compañía para el cierre de la planta. ¿Era irreversible? ¿Se le va a pedir que devuelva ayudas que el Gobierno de Navarra dio en su día?

El cierre de Gamesa no tiene nada que ver con la COVID-19, tiene que ver con un proceso de deslocalización clarísimo que ya despertó alguna alarma con la compra de la planta de Portugal. El Gobierno Navarra va a reclamar a Gamesa en torno a unos dos millones de euros y la empresa ya lo sabe. Se le ha comunicado verbalmente porque no cumple los requisitos. Eran ayudas a cambio de estar al menos 10 años desde que las recibieran.

¿Hay empresarios insolidarios que aprovechan la pandemia para aplicar recortes, deslocalizaciones y despidos?

Es evidente que hay empresas que están sufriendo la crisis y que han tenido que hacer ajustes de plantillas, pero el caso de Gamesa no tiene nada que ver con esto. Era una decisión que la empresa ya tenía tomada antes de esto.

¿Temen que un constipado en Volkswagen contagie a toda la economía navarra?

Volkswagen acaba de anunciar que levanta todo el ERTE. Yo tengo contacto con el director de la planta de Volkswagen en Navarra y siguen manteniendo las previsiones de inversión para el año que viene con dos modelos nuevos. Me dan mucha tranquilidad las previsiones que tienen.

Se cumple un año desde que fuera investida como presidenta de Navarra. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción?

El haber sacado el presupuesto adelante fue un logro más que importante porque no fue fácil. Lo malo es que la alegría duró poco porque se aprobó a finales de febrero y el confinamiento vino dos semanas después. El ser Gobierno de coalición en minoría y haber conseguido sacar esos presupuestos es importante, pero también haber logrado sacar los siete decretos forales durante la pandemia sin ningún voto en contra -y cinco de ellos aprobados por unanimidad-. Eso también ha sido un logro muy importante. Me quedo con esa parte positiva dentro de todo lo negativo que está suponiendo esta crisis.

Según Javier Esparza, ganador de las elecciones de 2019 y líder de la oposición, usted no sabe liderar.

¿Por qué? ¿En qué basa esa opinión? María Chivite lo que no hace son demasiados anuncios mediáticos, se dedica a trabajar y no a lucirse. Los 20 proyectos de ley que el Gobierno ha llevado al Parlamento más los siete decretos forales que hemos conseguido sacar adelante, eso es liderar. ¿Desde la discreción? Puede ser, porque no soy de anuncios. Pero lo hemos conseguido sacar adelante. Por lo tanto, no sé a qué se refiere cuando dice que no sé liderar. Yo tengo otro modelo de liderazgo que no es unipersonal, soy más de decisiones compartidas y de trabajar de manera más discreta. A los hechos me remito.

¿Qué le parece que el Gobierno de Sánchez esté acordando con Ciudadanos en sucesivas fases del estado de alarma y que también parece que haya un acercamiento de cara a los presupuestos del año que viene? Aquí Ciudadanos está integrado dentro de Navarra Suma, que es el enemigo público número uno de este Gobierno.

Tengo claro que los presupuestos tienen que salir y eso es lo importante. Lo importante son los presupuestos, no el con quién salgan adelante.

¿Cómo está la relación con los socios? Se han visto algunas discrepancias con Geroa Bai en materia de Educación, por ejemplo. ¿Son salvables? ¿Cómo afectarán a lo que queda de legislatura?

En el acuerdo de Gobierno está recogido en las últimas páginas cómo se resuelven los desacuerdos de las distintas formaciones políticas que formamos parte de él. Cuando no se consigue llegar a un acuerdo de manera interna, se va al Parlamento a buscar otras mayorías. Geroa Bai y Navarra Suma se han puesto de acuerdo para sacar adelante las reivindicaciones de la escuela concertada. Si hay mayorías para sacarlo adelante, como Partido Socialista podré estar más o menos de acuerdo, pero eso está establecido así en el acuerdo de Gobierno.

¿Pero eso no afecta a la relación interna entre socios?

No. La relación del Gobierno es muy buena.

Hace unos días Uxue Barkos anunciaba la creación de un nuevo partido "socialverde" que seguirá integrado en Geroa Bai, donde ahora pierde peso el PNV. ¿Cómo afecta esto a los equilibrios en el Gobierno?

No me voy a meter en cómo se organiza internamente cada coalición política. Las decisiones que tomen internamente he de respetarlas. En todo caso, el compromiso de Geroa Bai para con este Gobierno, para con este acuerdo de Gobierno, como para con este proyecto de legislatura, es claro y es firme.

Los presupuestos de este ejercicio se aprobaron gracias a un acuerdo con EH Bildu. Usted prometió que no pactaría con ellos.

Dije que no pactaría un Gobierno con ellos, y lo mantengo. Otra cosa es que podamos llegar a acuerdos puntuales con EH Bildu para otras cosas, como también Navarra Suma llegó a un acuerdo con EH Bildu para sacar la ayuda de los autónomos. Aquí todos hemos buscado acuerdos con unos y con otros para sacar nuestras reivindicaciones adelante. Me parece que el acuerdo de los presupuestos con EH Bildu es un muy buen acuerdo. Hubo ganas de negociar por las dos partes. El Gobierno quería dialogar porque quiere sacar sus cuestiones adelante y vimos receptividad por parte de EH Bildu, que quería aportar y sumar. No la vimos en Navarra Suma, que no puso ni una sola propuesta encima de la mesa. Mayorías parlamentarias hay muchas, hay un juego político muy interesante en Navarra en estos momentos, Navarra Suma y EH Bildu llegaron a un acuerdo para sacar adelante el tema de los autónomos, ahora Navarra Suma y Geroa Bai se han puesto de acuerdo también por el tema de la concertada… La política en Navarra es muy entretenida.

¿Es un buen acuerdo el logrado con EH Bildu como para repetirlo en sucesivos ejercicios?

Cuando elaboremos el presupuesto de cara al año 2021 nos volveremos a juntar con el resto de formaciones políticas para sacar un presupuesto adelante y veremos cuál es la voluntad de todas las formaciones políticas. No vimos ninguna voluntad por parte de Navarra Suma porque no puso ninguna propuesta encima de la mesa y en cambio sí lo vimos en el EH Bildu. La responsabilidad del Gobierno es sacar unos presupuestos adelante.

Pero en cambio no fue muy bien recibido ese tuit de enviar un abrazo a Josu Ternera.

Pues no, porque no lo puedo compartir. Con EH Bildu podré coincidir en algunas cosas pero no evidentemente en el tema del terrorismo. Creo que tenemos posiciones antagónicas.

¿Cómo están las transferencias de Tráfico y Sanidad de prisiones pactadas con el Estado? El acuerdo establecía de plazo para su formalización el primer semestre del año y estamos en agosto.

Tuvimos una reunión el 28 de julio en Madrid con la ministra Carolina Darias y se acordó que la transferencia de sanidad penitenciaria, Tráfico y la gestión del ingreso mínimo vital se materializarán en octubre.

Respecto a la competencia de Tráfico, ¿vendrá acompañada de pedagogía para explicar que esto no supone expulsar a la Guardia Civil de Navarra, que es lo que desde algunos sectores de la derecha se ha venido denunciando?

Se ha planteado, pero basado en una mentira absoluta. Todas las formaciones políticas en Navarra hemos reclamado esa competencia, independientemente de quién haya gobernado esta comunidad. Yo les invito a escuchar a alguien muy lejos de planteamientos socialistas y nacionalistas como es Jaime Ignacio del Burgo, que defiende que la competencia de Tráfico se haga para Navarra como competencia propia y exclusiva, como se venía haciendo anteriormente. La derecha está empeñada en hacer daño y en ensuciar a este Gobierno. Está empeñada en atacar a base de mentiras. Que se asuma la competencia de Tráfico no tiene nada que ver con que la Guardia Civil se vaya de Navarra, porque no se va a ir. Tienen alrededor de 1.800 efectivos, y unos 300 se dedican a Tráfico.

¿Va a haber pasarela para pasar de la Guardia Civil a la Policía Foral?

Eso es lo que queremos articular, está contemplado en la ley de Policía. Ésa es otra incoherencia de UPN. Ellos introdujeron una enmienda en la ley de Policía con la pasarela para cuando la competencia de Tráfico se asumiera por parte de Navarra. Lo introdujo Sergio Sayas, concretamente. Y ahora dice que no. Normativamente existe la posibilidad de la pasarela y la vamos a ofrecer.

¿Están cuantificadas las cantidades económicas o el volumen de personal necesario?

Tendríamos que hacer una ampliación de plantilla de la Policía foral más que importante. Ya venimos arrastrando un déficit de plantilla con las funciones que en estos momentos tenemos. Por lo tanto, nada más con Tráfico habría que añadir entre 100 y 150 efectivos más. La transferencia tendrá que venir acompañada de ofertas públicas de empleo..

¿Y cuándo asumirá Navarra la competencia de Tráfico al completo?

No les sabría decir. Dependemos de las ofertas públicas de empleo para incorporar a esos 150 agentes más en la Policía Foral. No se hace de la noche a la mañana. Tiene que ser en un medio plazo, al menos de cinco años.

La transferencia del ingreso mínimo vital, ¿cuánto va a suponer de ahorro al complementarse con la Renta Garantizada que ya tiene Navarra?

No lo hemos hecho tanto por una cuestión de ahorro, sino por una cuestión de conocimiento. La Renta Garantizada en Navarra es, en términos económicos, mejor que el ingreso mínimo vital. Queremos asumir esta competencia porque mejora la gestión y tenemos el conocimiento de la materia. En términos económicos no sabría decir: está Hacienda realizando los cálculos.

Se ha criticado mucho desde UPN que estas transferencias las ha logrado el PNV y que suponen una intromisión de este partido en Navarra.

Navarra Suma pierde demasiados esfuerzos criticando a este Gobierno. El acuerdo de la transferencia de Tráfico lo hizo la anterior presidenta con el presidente del Gobierno. Lo hizo Uxue Barkos y ahí están los documentos que así lo afirman, le guste más o menos a Navarra Suma. Con el tema del ingreso mínimo vital, el Departamento de Hacienda ha hablado con el Ministerio de Hacienda, el departamento de Derechos Sociales, con el ministro Escrivá y con Pablo Iglesias. Y yo misma he hablado con la vicepresidenta Carmen Calvo. Nos hemos compartido textos de cómo quedaba el texto normativo del ingreso mínimo vital para que Navarra y el País Vasco, como haciendas propias, asumiéramos esa competencia. ¿Que el PNV sabe vender mejor que yo? Pues vale, lo sabrá hacer mejor. Yo soy más del trabajo discreto. Yo ya había llegado a un acuerdo con la ministra Calvo y a los quince días lo contó el PNV, entiendo que condicionados por la precampaña. En todo caso fue una relación directa entre Gobierno y Gobierno.

Señalaba hace un año al ser investida que uno de los objetivos del Gobierno era que el plan de coeducación Skolae llegara a todos los centros sostenidos con fondos públicos. ¿Cómo afecta la sentencia del TSJN a esto? ¿Seguirá adelante el plan?

El plan sigue adelante. Hemos incorporado más de 200 centros educativos en la implantación de Skolae, pero lo que hemos hecho ahora es incluirlo en el currículum escolar, que es lo que viene a decir la sentencia. El programa está intacto, está implantado en 221 centros, se ha formado a 4.000 docentes y se imparte a 43.000 alumnos desde el curso 2017-2018. El compromiso de este Gobierno con Skolae está intacto más allá de la sentencia, que se queda más en la forma que realmente en el fondo. No cuestiona ni la formación, solo dice que tiene que estar incluido en el currículum escolar.

¿Puede garantizar entonces que Skolae no peligra?

No peligra, para nada. Además, el compromiso de todo el Gobierno es muy claro con este programa, que es magnífico. Su implantación está asegurada.

Hace unos meses en el Parlamento salió adelante con los votos del PSN una nueva ley de símbolos propuesta por Navarra Suma. ¿En qué papel deja esta ley a la ikurriña en Navarra?

La ikurriña no es la bandera de representación institucional de nuestra comunidad foral. La bandera que representa a la comunidad foral como institución es la que viene contemplada en la LORAFNA. Es la que representa a todas las instituciones, más allá de que cada uno pueda tener un sentimiento u otro hacia la bandera de la comunidad autónoma vasca.

¿Y qué sentimientos le genera la ikurriña a la presidenta de Navarra?

Para mí es la bandera oficial de otra comunidad. Comparto y respeto que haya personas en Navarra que sientan esa bandera como propia, pero no es la que representa a las instituciones de Navarra según su normativa.