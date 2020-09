Crece la tensión dentro de Geroa Bai: el PNV, en contra de que Barkos use el nombre de la coalición para su nuevo partido

El presidente del PNV en Navarra, Unai Hualde, ha afirmado que utilizar el nombre de Geroa para un nuevo partido que a su vez se integraría en Geroa Bai "no es la forma más afortunada en el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la coalición" y ha pedido que se "reconsidere" esa marca. Hualde se ha pronunciado así, en una entrevista en Onda Vasca, ante la decisión de un grupo de militantes independientes que forma parte de Geroa Bai de crear el partido 'Geroa Socialverdes de Navarra en Europa'. Actualmente, forman parte de Geroa Bai el PNV, Atarrabia Taldea, la asociación Zabaltzen y militantes independientes.

"Ya manifestamos públicamente como PNV de Navarra que este proceso impulsado por Uxue -Barkos- y por una serie de compañeros de coalición para crear un partido lo observábamos con respeto siempre que contribuyera al fortalecimiento de la coalición Geroa Bai", ha afirmado el presidente del PNV en Navarra, quien, sin embargo, ha señalado que "hemos transmitido internamente que utilizar Geroa en el nombre del partido socialverde no es la forma más afortunada en ese objetivo de contribuir al fortalecimiento de la coalición".

Hualde, que también es presidente del Parlamento de Navarra, ha explicado que esta reflexión se ha hecho tanto en la dirección como en la afiliación del PNV en Navarra. Ha defendido que "hay que valorizar todo lo que contribuya a estructurar, ordenar y fortalecer, y desde ese punto de vista puedo entender la necesidad de crear ese partido para hacer una coalición más estructurada y eludir todo aquello que implique dividir entre los socios de la coalición". "El PNV ha sido profundamente leal y comprometido primero con el proyecto de Nafarroa Bai y luego con Geroa Bai. Hemos convivido bien con los actuales socios y la pretensión es que así pueda seguir siendo", ha señalado.

Hualde ha afirmado que, "como PNV, nos sentimos profundamente Geroa y profundamente Bai, y de alguna manera compartimos esa reflexión de un grupo de independientes sobre el nombre del partido", en el sentido de que se reconsidere la marca anunciada por los impulsores de la nueva formación. Sí ha señalado que "la coalición Geroa Bai es la suma de vasquistas, de abertzales, de progresistas, y si además quiere ser verde, encantados".

El presidente del Parlamento foral también se ha referido a la situación política en la Comunidad foral para señalar que "desde marzo hemos tenido un clima muy generalizado de acuerdo dentro del arco político navarro en todo lo que se ha referido a adoptar medidas para contener esta situación, hemos podido garantizar una actividad legislativa y de control al Gobierno en todo momento, y creo que en general los grupos parlamentarios en su conjunto han sido conscientes de la gravedad de la situación y en líneas generales el acuerdo ha presidido la adopción de las medidas".

Sobre la situación del Gobierno de Navarra, del que forman parte PSN, Geroa Bai y Podemos, Unai Hualde ha afirmado que "la legislatura pasada dimos mucha importancia a los órganos de coordinación parlamentaria y el PSN tiene que ser consciente de que al estar al frente de un Gobierno de coalición de tres fuerzas, que además está sustentado en un acuerdo con otra fuerza más, debe dar importancia a ese engranaje y a esos órganos".

Según el presidente del PNV, el PSN "tiene una especial responsabilidad en cuidar eso, ha sido un año excepcional por el tema de la pandemia, que ha condicionado todas las reuniones, pero esto no es un Ejecutivo monocolor, aquí no vale la actuación unilateral sino la concertada, y creo que hay una autocrítica que debe hacer el PSN de cara a este curso político y que yo creo que la ha hecho". "Hay que engrasar más la coordinación parlamentaria y buscar socios parlamentarios, porque el Gobierno no tiene mayoría absoluta", ha destacado.