Sayas y Adanero se enfrentan a UPN y no renunciarán a sus actas de diputado

Los hasta este martes diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, le han declarado la guerra al que era su partido por suspenderles de militancia durante dos años y medio tras haber votado en contra de la reforma laboral mintiendo y contraviniendo las órdenes de la dirección y han anunciado que no renunciarán a sus actas de diputado, tal y como les ha reclamado su presidente, Javier Esparza. Los dos seguirán en el grupo mixto, pero ya no representarán a UPN, partido del que, critican, han sido "expulsados de facto".

Carlos García Adanero ha señalado en declaraciones a la prensa que UPN les ha expulsado "por no haber querido ser muleta de Sánchez" y haber defendido los intereses "de los votantes". "Nosotros no vamos a participar en esa nueva estrategia de apoyar a Sánchez, la aspiración de UPN no puede ser que si un día EH Bildu no quiere apoyar al Gobierno, ahí estemos nosotros para ver si el PSOE nos da unas migajas. Eso es una vergüenza", ha lamentado.

Ha anunciado que no va a entregar su acta y que no va a recurrir la decisión del comité de garantías al consejo político del partido porque hace unas semanas "el 80% de sus miembros dijeron que había que expulsarnos sabiendo que estatutariamente no se podía".

El diputado ha defendido que no mintió a la dirección de su partido al decir públicamente que acataría la disciplina de vota para luego votar en contra de la reforma laboral, contradiciendo la versión del comité de garantías de UPN, que en su resolución considera "probado" que tanto él como Sergio Sayas "en ningún momento informaron a la dirección de UPN iba a ser negativo". Adanero ha asegurado que "en conversaciones privadas" con la dirección del partido les trasladó que si no le explicaban los motivos para votar a favor de la convalidación, su voto iba a ser 'no'.

Para Adanero UPN "ha renunciado a ser una alternativa al Gobierno" de Chivite en Navarra y de Sánchez en Madrid" y ha apuntado que "el centroderecha en Navarra necesita una alternativa" sin querer concretar si formará un nuevo partido o dará el salto a las listas de otra formación. "La alternativa llegará con los votos de la gente cuando lleguen unas elecciones y el centroderecha decida que debe haber una alternativa potente para que se pueda dar cabida a otro Gobierno en Navarra", se ha limitado a decir.

Sayas: "Javier Esparza está empeñado en romper UPN"

En la misma línea que su compañero, Sergio Sayas ha anunciado a través de Twitter que seguirá como diputado en el Congreso lo que resta de legislatura y ha asegurado que "la expulsión estaba decidida desde el minuto uno por el presidente".

Sayas, se ha mostrado muy crítico con Javier Esparza, a quien ha acusado de estar "empeñado en romper UPN". "Esta decisión no hace sino debilitar a UPN y acorralar a una gran parte de los afiliados, muchos de ellos con décadas y cargos en el partido y en las instituciones, que no están de acuerdo con las decisiones del presidente y que no entienden que Esparza haya apostado por la purga de cualquier voz crítica en el partido", ha apuntado.