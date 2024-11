Scorpions tocará en Pamplona el 15 de julio de 2025, después de San Fermín

La fiesta se alargará en Pamplona un día más. Al día siguiente de la finalización de San Fermín, Scorpions ofrecerá un concierto en el Navarra Arena. La banda alemana celebra su sexagésimo aniversario. Según se ha informado, “la venta general [de entradas] se abrirá el próximo martes 19 de noviembre a las 12.00 horas en la web de www.madnesslive.es y se habilitará una preventa el próximo lunes 18 de noviembre a las 12:00 horas”.

“Esta gira de aniversario marca seis décadas de música y éxitos, y brinda una oportunidad única para vibrar junto a una banda cuyo legado en el hard rock y el heavy metal es innegable. Scorpions han dejado huella con clásicos inmortales que han trascendido generaciones y estarán presentes en su setlist para el concierto en Navarra Arena, desde el himno de rebeldía 'Rock You Like a Hurricane' hasta la inolvidable balada 'Still Loving You' y la emblemática 'Wind of Change'”, informa el Navarra Arena.

La gira de aniversario recorrerá varios puntos de Europa, incluida Pamplona. El Rock Fest de Barcelona será la única otra cita en España. “Fundados en Hannover, Alemania Occidental [RFA], en 1965, Scorpions fue parte de la primera ola del metal en los años 70 con su álbum debut, 'Lonesome Crow', lanzado en 1972. La banda alcanzó el estatus de estrellas de arena con lanzamientos seminales como 'Lovedrive', 'Virgin Killer' y 'Animal Magnetism'. En los años 80, Scorpions acumuló una serie de éxitos en las listas de Billboard con 'Love at First Sting' y 'Blackout', incluyendo múltiples sencillos en el Top 10 como ”Rock You Like a Hurricane“ y ”No One Like You“, así como una serie de exitosos sencillos como ”Send Me an Angel“, ”Still Loving You“ y ”Wind of Change“”, indican desde la promotora.

Y añaden: “Scorpions ha vendido más de 110 millones de álbumes y ha recibido múltiples honores, incluidos los premios World Music Award, un sello postal en Brasil, una estrella en el Hollywood Rock Walk y honores Echo. Más recientemente, fueron galardonados con el Premio del Estado de Baja Sajonia”.