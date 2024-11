Manic Street Preachers, plato principal del Azkena Rock Festival de Vitoria en junio de 2025

El Azkena Rock Festival ha hecho este jueves un avance del cartel de su próxima edición, que se celebrará del 19 al 21 de junio de 2025 y que contará con Manic Street Preachers como plato principal. Entre los artistas anunciados, se cuentan The Flaming Lips, Lucinda Williams y Melissa Etheridge. Al recinto de Mendizabala llevará también a Richard Hawley, Reckless Kelly, P.I.L, Turbonegro, The Hellacopters, Buzzcocks, Diamond Dogs & Chris Spedding, Kaotiko, Quique González, Dead Kennedys, The Chesterfield Kings, Robert Jon & The Wreck, Masters of Reality, La estrella azul, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Psilicon Flesh, Ezezez y Libe.

Según explica la propia organización del festival, las entradas saldrán a la venta el miércoles, 20 de noviembre a las 10:00 horas en azkenarockfestival.com. Los asistentes a ediciones anteriores podrán acceder a una preventa exclusiva desde la mañana de este próximo viernes y a precio especial. Además de los bonos para los tres días de festival, también se podrá adquirir el 'bono Gaztea' (100€ más los gastos) para menores de 23 años, y, como novedad este año, se activa el 'bono Cuadrilla', por el que se recibirán seis bonos por la compra de cinco. “Un año más, la compra a plazos estará disponible tanto en la preventa como en la venta general y como siempre, el acceso será gratuito para los menores de 14 años. El festival contará también, un año más, con viajes organizados en autobús que te llevan hasta la misma puerta del festival desde localidades cercanas como Bilbao, Pamplona, Donostia, Zarautz, Arrasate y Alsasua”, abunda la organización.