UPN no apoya al PP en las Europeas y da libertad de voto a sus simpatizantes

Unión del Pueblo Navarro (UPN) no apoyará al PP en la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio y dará libertad de voto a sus simpatizantes. La presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, ha señalado que se trata de la decisión “más razonable” después de que Alberto Núñez Feijóo haya rechazado la propuesta de integrar a un miembro de UPN en la lista del PP, como sí se había hecho en comicios anteriores.

En una comparecencia, la presidenta regionalista ha explicado que UPN no ha podido presentarse a las elecciones Europeas por tratarse de unos comicios de circunscripción única en los que es necesario obtener un mínimo de 300.000 votos para obtener representación. Por ello trataron de buscar un acuerdo con el PP, su antiguo socio en Navarra Suma, que fue rechazado.

Ahora, desde UPN no temen que el hecho de no presentarse a las elecciones sea aprovechado por el PP para consolidarse como la referencia de la derecha en la comunidad foral y han lanzado un mensaje a sus antiguos socios. “Que no saquen conclusiones erróneas de los resultados, lo que ocurra va a depender en gran parte de la movilización de los votantes de UPN”, ha solemnizado Cristina Ibarrola, quien ha asegurado que se tratará de unos votos “prestados”. “Sería bueno que el PP centrara sus fuerzas en gobernar España, en sacar el mejor resultado posible para las europeas, porque nosotros ya estamos centrados en recuperar el Gobierno de Navarra para 2027”, ha apostillado.

“No tenemos miedo a que esos votantes no vuelvan a UPN, sabemos que en las próximas elecciones forales, municipales, e incluso generales, volverán a votar a UPN porque la mayor parte de nuestros votantes tienen claro quién les representa en Navarra. No tenemos miedo, es un voto circunstancial”, ha añadido la presidenta de UPN.

Sobre la posibilidad de pactos del Partido Popular Europeo con la extrema derecha tras los comicios del 9 de junio, Ibarrola ha afirmado que “quien está alertando del miedo a la ultraderecha tiene bastante poca legitimidad para hablar de apoyos porque está acordando con lo más radical de la extrema izquierda”. “UPN es un partido moderado, no nos gustan los extremos, pero para cuestionar determinados pactos hay que tener la legitimidad de hacer otros”, ha añadido. En todo caso, ha incidido en que las europeas no es la “batalla” de UPN. “Nos estamos centrando en las forales, municipales y generales”, ha incidido.

Los regionalistas aseguran que siguen siendo el “referente” de la derecha en Navarra y, para refrendarlo, Cristina Ibarrola ha presentado los resultados de una encuesta que UPN ha encargado a Cíes cuyos resultados daría como ganadores a los regionalistas en las elecciones forales y municipales en Pamplona, si bien en ninguno de los dos casos con mayoría absoluta, lo que de nuevo abriría la puerta a pactos entre PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin para gobiernos progresistas. En ambas encuestas, EH Bildu se sitúa como segunda fuerza, lo que para UPN es el resultado “del blanqueamiento” del PSN a la izquierda abertzale.