UPN propone “acabar con el adoctrinamiento” en colegios, convertir el PAI en modelo y cambiar las becas

El candidato de UPN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado que, en materia de educación, la formación regionalista apuesta por “acabar con el adoctrinamiento en los colegios”, impulsar el aprendizaje de inglés y convertir el programa PAI en modelo, y cambiar el modelo de becas para “poder ayudar más a las familias”.

El vuelco de la política navarra en cuatro años: la izquierda confluye y la derecha se divide

Más

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, Esparza ha indicado este martes que en la actual legislatura “se ha producido un recorte de libertades para las familias navarras a la hora de poder elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos, algo que no había ocurrido hasta ahora”. “Hay un intento claro también de adoctrinamiento desde las escuelas, de decir a las familias, de decirnos cómo tenemos que educar a nuestros hijos -ahí está el ejemplo de la coeducación con el programa Skolae- y, en definitiva, un intento de utilizar la educación para implantar un pensamiento único”, ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que “vamos a acabar con la falta de libertad y vamos a acabar con el adoctrinamiento en los colegios”, y ha defendido “que las familias puedan elegir libremente cómo quieren educar a sus hijos y a sus hijas”. “Por ello, vamos a garantizar una oferta que sea justa y equilibrada, complementaria entre centros públicos y centros concertados”, ha apuntado.

En esta línea, ha defendido la implantación de “un sistema de control de los libros de texto que garantice que no se adoctrina, que garantice que no se juega y que no se miente con la realidad institucional de Navarra”, porque durante esta legislatura, “el consejero ha mirado para otro lado, no ha querido entrar en esta realidad para no molestar a su socio prioritario, a EH Bildu”.

También ha apostado por modificar la normativa de admisión, “eliminando lo que ha hecho este Gobierno, la centralización exclusiva en el Departamento de Educación, en el reparto del alumnado, y volviendo a dotar de competencias a los ayuntamientos en las comisiones locales de escolarización”.

Asimismo, ha planteado “reforzar todo lo que tenga que ver con el aprendizaje del inglés”. “Vamos a impulsar la conversión del PAI, del Programa de Aprendizaje en Inglés. Que pase de ser un programa a ser un modelo, porque de esa manera tendremos la obligación de que esté implantado en todos los colegios públicos de Navarra. Y de esa manera, los navarros y las navarras, todas las familias tendrán la oportunidad de que sus hijos, en una enseñanza y en una escuela pública, puedan aprender inglés”, ha manifestado.

Esparza ha añadido que “vamos a extender también a las familias a las que por ratio no tengan en sus localidades el programa de aprendizaje del inglés, las ventajas y las ayudas en cuanto a la gratuidad del comedor o del transporte para trasladarse a otras localidades donde sí puedan aprender inglés”.

En la misma línea, ha abogado por “incrementar el número de horas impartidas en inglés con el objetivo de que todos los alumnos, al terminar su etapa educativa, alcancen un nivel equivalente al menos al B1”.

Por otro lado, ha subrayado que “queremos garantizar la gratuidad del ciclo 0-3 años” y priorizar a las familias en las que los dos progenitores estén trabajando y a las familias monoparentales. En cuanto al alumnado con necesidades específicas, ha apostado por “dotar a los centros de los recursos necesarios” y promover programas de inclusión educativa “que garanticen el diagnóstico precoz de aquellos niños que tengan necesidades educativas especiales”, haciendo referencia a la atención del alumnado con discapacidad.

“Somos conscientes de que en Navarra hay centros donde se obtienen peores resultados que otros por causas imputables a la situación socioeconómica de la localidad, del alumnado, a los contextos sociales, por eso obviamente esos centros tienen que tener una atención específica, una atención preferente”, ha subrayado.

En otro orden de cosas, ha planteado un cambio en el modelo de becas para “poder ayudar más a las familias, unas becas que primen el esfuerzo, que primen el talento de los estudiantes y que tengan en cuenta la situación económica de las familias y los resultados educativos”. Asimismo, ha remarcado que “la escuela rural para nosotros es clave, queremos dar estabilidad al profesorado que está en las zonas rurales”. Tras apuntar que “hay plazas de difícil cobertura también en la enseñanza pública en los pequeños pueblos”, Esparza ha apostado por “reconocer” el “esfuerzo” de “esos profesionales de la educación que van a localidades pequeñas”. “Hay que mejorarles las condiciones salariales y hay que mejorarles las condiciones laborales para dar estabilidad a esos niños y a esas niñas que no tienen menos derechos por vivir en un pueblo pequeñito en el norte o en el sur, en el este o en el oeste de Navarra”, ha dicho.

Por otro lado, ha defendido una “mayor colaboración con las universidades, con los centros de formación profesional y con las empresas”. “Para eso vamos a impulsar el aumento de las vocaciones STEM, de ciencia, tecnología, ingenierías. Vamos a seguir impulsando la internacionalización de la educación navarra, la FP profesional en toda Navarra, impulsando además centros concretos, el centro de FP de Baztan es fundamental, la renovación de la escuela sanitaria es fundamental, las instalaciones del centro de Tafalla hay que renovarlas y un campus de FP en torno a la ETI de Tudela y la construcción de un nuevo centro de FP en Estella van a ser prioridades de nuestro Gobierno”, ha explicado.

Por último, ha apostado por desarrollar la ley de formación profesional, “que exige que al menos el 25% de las enseñanzas de la FP dual se realice en las empresas”. También ha defendido impulsar el campus de la UPNA en la Ribera y colaborar en la creación de centros y clúster de investigación en la universidad “para seguir apostando por la I+D+i, por la innovación, por la investigación y por que el talento, porque los jóvenes, los hombres y mujeres que se están formando en Navarra, no marchen a otros sitios, puedan desarrollarse aquí, puedan trabajar aquí, puedan investigar aquí de la mano de la universidad y de la mano del tejido empresarial, apoyados obviamente por el Gobierno”.