Alfonso Alonso: "A Vox le falta un hervor"

El presidente del Partido Popular en el País Vasco, Alfonso Alonso, tiene claro que "no se puede flaquear" en la lucha contra la violencia machista. Alonso se suma así a las voces del PP que rechazan las demandas de Vox para rebajar la protección de las mujeres para facilitar la presidencia de la Junta de Andalucía a los conservadores. Hace unos días se habían manifestado en la misma línea el parlamentario vacso Borja Semper y la secretaria general de los populares vascos, Amaya Fernández.

Para Alonso, a Vox le "falta un hervor" porque "le cuesta pasar de la demagogia y de la propaganda a la política". Alonso ha mostrado su "máxima confianza" en la negociación que llevan a cabo los populares sobre el Gobierno de Andalucía, pero ha dejado claro que no merece "gastar saliva" en analizar las 19 medidas que el partido de extrema derecha ha planteado al Partido Popular porque "no tienen ni pies de cabeza" y no son serias. Entre otras demandas, Vox reclama la derogación de las leyes sobre violencia de género, la devolución de competencias autonómicas a la Administración central, o la apertura de centros públicos que separen a niños y niñas en clases diferenciadas.

Al calor de la polémica provocada por Vox, Alonso ha aprovechado para lanzar una andanada al PNV, del que ha asegurado que "no dudaría en coger el voto de Vox para gobernar".

Críticas de los líderes regionales del PP

El líder del PP vasco se suma con sus palabras a otros barones regionales del PP que en las últimas horas se han mostrado críticos con las propuestas de Vox. Este martes, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, expresaba su rechazo a derogar cualquier ley de protección contra la violencia machista. "Solamente se dejarán de aplicar medidas contra la violencia machista cuando no exista la violencia machista. La violencia machista existe, y por lo tanto no podemos obviarla, tenemos que luchar contra ella", zanjó, frente al negacionismo de Vox y las últimas afirmaciones de Pablo Casado que calificaban el asesinato de una mujer como "violencia doméstica".

Otra voz crítica con Vox dentro del Partido Popular ha llegado de Valencia. Su líder en la Comunitat, Isabel Bonig ha subrayado que la existencia de la violencia machista "es una realidad objetiva, las mujeres están siendo asesinadas por sus maltratadores y no podemos obviarlo". "Vox no está a la altura del cambio en Andalucía porque ha ideado una serie de planteamientos que espero que se puedan reconducir", ha explicado en declaraciones a la Cadena SER, donde ha advertido de que "hay que sacar [la violencia de género] del discurso político, para profundizar y mejorar las cosas".

El presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, también ha cuestionado las exigencias de Vox, de las que ha dicho en rueda de prensa que no le "gustan" y que no las "firmaría" en la Región de Murcia "por muchas circunstancias". "Hay que cambiar muchas cosas y leyes, pero para avanzar y para mejorar, no para retroceder", ha declarado después de poner como ejemplo el punto referente a la violencia machista, sobre el que ha dicho: "no podemos dar ni un paso atrás".

Por su parte, el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, ha calificado de "disparate" la propuesta "al por mayor" de recentralización de las competencias de Educación presentada por el partido de Abascal. En declaraciones a los medios de comunicación, Rey ha defendido "la autonomía" como una "herramienta utilísima" para la "innovación y la mejora".