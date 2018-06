Eli 'Paperboy' Reed y la High & Mighty Brass Band actuarán en Escenario Santander

El cantante y guitarrista de soul Eli 'Paperboy' Reed regresa a los escenarios españoles acompañado por la High & Mighty Brass Band y su potente sección de vientos, con la que ya protagonizó varios shows espectaculares en Nueva York y Las Vegas. Dentro de esta gira española, en la que visitarán una docena de ciudades, llegan a Escenario Santander, este viernes 8 de junio a partir de las 21.00 horas, para ofrecer un concierto dentro del ciclo 'Sublimes', organizado por la sala con el apoyo de la Fundación Santander Creativa.

Eli 'Paperboy' Reed, cantante y guitarrista de soul nacido en Boston, se aficionó a la música negra ya desde pequeño, escuchando los discos de su padre. Aprendió de forma autodidacta a tocar el piano, la armónica y la guitarra. Se mudó pronto a Chicago para estudiar y allí amplió su paleta musical tocando en conciertos los domingos por la mañana en un minúsculo club de la zona sur de la ciudad, en el lugar que antes ocupaba una iglesia. Repleto ya de confianza en sí mismo, se mudó a Nueva York y en poco tiempo ya tocaba como cabeza de cartel en los clubs más interesantes de Brooklyn con su banda The True Loves.

Tras regresar a Boston, el chico al que apodaron 'Paperboy' por la forma en que se calaba la gorra que había pertenecido a su abuelo, se centró en la composición y grabó su primer larga duración, 'Roll with You', en 2008. La combinación de su potente voz soul y su gran sensibilidad a la hora de escribir canciones hizo que pronto su nombre sonara en todo el mundo.

En 2016, tras una temporada alejado de la carretera, Reed volvió al estudio de grabación, de donde salió 'My Way Home' (Yep Roc - 2016); un trabajo con el que consigue la difícil tarea de regresar a los orígenes sin perder un ápice de actualidad.

La colaboración entre el joven artista y la neoyorquina High & Mighty Brass Band en varios shows desenfrenados en Brooklyn, NYC y Las Vegas les llevó al estudio de grabación en julio de 2017, de donde salieron los temas que presentan ahora en la gira española y que incluyen revisiones de canciones de Reed como 'Come and Get It', 'The satisfier', 'Take My Love With You', una versión del 'Love On Top' de Beyoncé y un nuevo tema creado especialmente para la ocasión, 'As I Live To Breathe'.

Las entradas para este espectáculo están a la venta en Discos Cucos, Tienda Tipo, Manuel Muñoz, Escenario Santander y en la web de la organización al precio de 18 euros más gastos de distribución.

El ciclo 'Sublimes', organizado por Escenario Santander con el apoyo de la Fundación Santander Creativa, alcanza su quinta edición con la intención de mostrar propuestas diferentes, lejos de las tendencias dominantes. Dentro de la programación de este año, la sala ha recibido las visitas de la banda británica Stone Foundation y el norteamericano Willie Nile, siempre con el rock como gran protagonista, con guiños a las raíces del soul y la música americana.