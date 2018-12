"La dignidad de las refugiadas sirias en Jordania es increíble"

'Dignidad en la adversidad' es el nombre de la exposición fotográfica que Teófilo Valente Hernández 'Tifas VH' realizó para Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP). Gracias a un proyecto financiado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, las comunidades que acogían a los refugiados sirios en Jordania, así como los propios refugiados, comenzaron a vivir mejor. La adaptación de viviendas para personas con discapacidad y la instalación de tanques de agua fueron medidas imprescindibles en el proyecto.

Lejos de quedar en el olvido al cabo de un tiempo, como muchos de los proyectos que se llevan a cabo, ACPP quiso que este caso tuviera un calado mayor en la población precisamente por todo lo que se ha hablado de los refugiados sirios en Europa, y por las pocas salidas que han tenido esas conversaciones . El primer paso fue llevar a un fotógrafo que se encargase de documentar lo que ocurría y el segundo trasladar estas imágenes a Cantabria para que todos fuésemos partícipes de lo que estaba ocurriendo en otros lugares del mundo.

Las personas con discapacidad ya disponen de viviendas adaptadas a su situación | TIFAS VH / Asamblea Cántabra por la Paz

Tifas VH se lanzó a la aventura y acudió a Irhaba, una de las dos comunidades jordanas que recibieron la ayuda. Allí, junto a ACPP planeó qué era lo que quería transmitir y se pusieron manos a la obra. Las mujeres refugiadas con vidas marcadas por la discapacidad mostrarían sus vidas y, sobre todo, enseñarían cómo la dignidad prevalece pese a su situación de desamparo. Y lo consiguieron.

"Al principio me pedían que les hiciera una foto enseñando una cicatriz, pero yo no quería eso. Quería ir más allá, conseguir algo más sutil", argumenta el fotógrafo. Precisamente, el proceso de realizar los retratos fue lo más complicado, ya que las ideas previas estaban claras, pero el entorno no era el más idóneo para darle al botón de 'capturar'. "La luz era un desastre, estabas en una habitación pequeña con muchas personas y claro, tampoco quería cambiarlas de sitio o de posición... A esto hay que sumarle que no me enteraba de lo que me decían, lo que es bastante importante para sacar fotos con historias. Pero lo conseguimos", cuenta a eldiario.es.

Cinco días bastaron para conocer a las 20 familias que protagonizan este reportaje. Cinco días en los que Tifas reconoce haberse sentido afectado por la situación de estas personas. "Pero es increíble como vienes y sacas la parte positiva. Lo recuerdas con una sonrisa porque allí la gente sonríe mucho más que aquí", señala el documentalista.

El resultado son esas 20 fotografías que se encuentran en el Espacio Joven de Santander y que muestran esta realidad para sensibilizar a chicos y chicas de lo que hay detrás de las crisis migratorias. "Lo que nos pasa aquí no nos pasa solo a nosotros. No vienen a quitarnos el trabajo, las migraciones por conflictos o por motivos económicos son naturales. Siempre lo han sido", relata Sergio Corro de ACPP.

Tifas VH junto a Sergio Corro, de ACPP | ANDRÉS HERMOSA

El fotógrafo asiente, quiere transmitir la particularidad de la exposición y el portavoz de la organización le apoya. "Todo va enfocado a trasladar esa dignidad y ese valor intercultural. Todos son refugiados sirios que van a Jordania por millones y se les acoge, aunque no les sobre mucho precisamente", se cuestionan ambos.

Este distanciamiento por parte de la sociedad occidental sobre lo que ocurre en Oriente Próximo será menor para los alumnos del IES Leonardo Torres Quevedo. Cuatro grupos del Bachillerato de Artes recibieron la visita el pasado martes de Tifas VH después de más de un mes de trabajos de sensibilización. "Este Instituto forma parte de las Escuelas sin Racismo para la Paz y el Desarrollo, con las que nosotros trabajamos. Creemos que no tiene mucho impacto ir, dar una charla y marcharnos así que tratamos de realizar un trabajo consecutivo en el que las intervenciones toquen a todos los ciclos y todas las edades para que sean acumulativos", argumenta el portavoz de la agrupación.

Tifas VH durante su exposición en el IES Leonardo Torres Quevedo de Santander | SERGIO CORRO

Durante la visita del documentalista trataron temas técnicos de fotografía y la experiencia de Tifas VH viajando a otros países para mostrar una de las partes menos alegres pero más necesarias de la vida. "Además hablamos sobre el proyecto y sobre la importancia de fomentar la participación de los y las jóvenes de Cantabria aumentando la sensibilización y demostrando esa convivencia intercultural a través de la fotografía", añade Sergio Corro.

Orgulloso de su trabajo, Tifas VH explica que, para él, la exposición se resume en "dignidad" y en la "potencia fotográfica" de las mujeres sirias y jordanas, a las que califica de "increíbles". Hasta el día 10 se podrá acudir a esta muestra que quizá cuente con una segunda parte. "El proyecto va a tener continuidad y ahora vamos a duplicar los hogares a los que ayudaremos poniendo más tanques de agua y realizando más rehabilitaciones", indica el portavoz de ACPP especialmente ilusionado.

Para ambos la acogida de la población local ha sido la clave del proyecto aunque ahora hay que ir estableciendo las bases para el futuro desarrollo de estas comunidades. "No sabemos si van a querer volver a Siria o no, pero hay que plantar las bases para que a partir de estos proyectos tan básicos vayan creando un proceso de desarrollo social y económico. Ese es nuestro objetivo ahora", concluye el de ACPP.