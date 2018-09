Asesinada la golfista cántabra Celia Barquín en un campo de golf de Estados Unidos

La golfista cántabra Celia Barquín Arozamena, de 22 años, ha sido hallada muerta en un campo de golf de la localidad estadounidense de Ames, situada en el estado de Iowa, y se investiga ya a un hombre por su presunto asesinato, según han informado las autoridades locales.

La Policía de Ames ha explicado en un comunicado que recibieron el aviso de una "circunstancia sospechosa" a las 10.24 (hora local) del lunes. Un grupo de golfistas había localizado una bolsa "sin nadie cerca", lo que llevó a los agentes a peinar la zona.

***Update*** Ames Police charge Collin Daniel Richards, age 22 with 1st Degree Murder. Please keep the victim and her family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/XmpSx9X0m0