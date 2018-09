Bernardo Bustillo reitera que su empresa renunciará a ser adjudicataria de la Oficina de Voluntariado de Torrelavega

El secretario general del PSOE Torrelavega, Bernardo Bustillo, ha reiterado su compromiso de renunciar al concurso de la Oficina Municipal de Participación Social, Voluntariado y Cooperación en el caso de que su empresa, Training 02 Consulting, haya resultado finalmente adjudicataria del servicio. Sin embargo, ha aclarado que hará público su desistimiento cuando oficialmente se le notifique que su empresa ha ganado la adjudicación de esta servicio.

Además, en un comunicado, ha subrayado que esta renuncia es "un ejercicio voluntario de transparencia dado que no existe ninguna incompatibilidad con el cargo de secretario general". "Un militante socialista tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano para presentarse a un concurso público o a una oposición", ha aseverado.

En este sentido, ha criticado la "caza de brujas" y el "afán de notoriedad" que, a su juicio, tiene algún partido de ámbito local que "concibe la oposición como un ejercicio de sembrar la duda y la sospecha sobre cualquier persona, empresa, institución o club que tenga la más mínima ilusión de trabajar por Torrelavega".

Bustillo ha señalado que no tiene constancia oficial de la resolución de dicho concurso y que no ha recibido ninguna notificación al respecto. "No puedo renunciar a algo que todavía no se me ha comunicado", ha manifestado.

No obstante, ha subrayado que "si finalmente mi empresa ha sido la adjudicataria, tal y como han apuntado algunos medios de comunicación, mantendré mi compromiso y haré público el escrito de renuncia para que quede constancia y no haya lugar a equívocos o falsas conjeturas". Bustillo ha recordado que cuando su empresa se presentó a esta licitación él era simplemente un militante de base del PSOE de Torrelavega.

No obstante, ha insistido en su compromiso, una vez accedió al cargo de secretario general de la Agrupación Municipal Socialista de Torrelavega, de no participar en ninguna licitación en la ciudad "para evitar, precisamente, que se pudiera poner en entredicho mi trabajo con el desempeño de mi actividad política".