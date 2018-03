Igual dice que no le corresponde valorar si los espigones de La Magdalena es la solución "acertada o no"

Así lo ha manifestado a preguntas de la prensa sobre las críticas de los arquitectos cántabros que han criticado la "poca eficiencia" de esta infraestructura y que, además, lo han considerado una "aberración" para el paisaje y el medio ambiente.

Preguntada por esas consideraciones de los arquitectos, Igual ha señalado que "lo mejor sería no tener nada y no antropizar el medio ambiente, no antropizar el litoral". "Ojalá no hubiésemos tenido que hacer la pregunta de si queremos o no queremos hacer nada para tener playa", ha añadido.

Además, la alcaldesa ha recordado que el proyecto de los espigones se sometió a opinión pública y "el 90 por ciento de las personas dijeron que querían la playa y que, si había que actuar, se hiciese".

Sobre la solución adoptada para el proyecto, que depende de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), ha señalado que se dieron tres alternativas y de entre ellas "resultó esta".

"No me corresponde valorar si es la acertada o no, los técnicos así lo dicen y lo acatamos, pero sí nos corresponde valorar si queremos playa y durante todo el año y no estar pendientes de los temporales", ha dicho.