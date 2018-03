Miguel Ríos vuelve a la carretera con la gira 'Symphonic', que pasará por Santander

El cantante Miguel Ríos volverá a la carretera con la gira 'Symphonic Ríos' en la que, acompañado de 'Los black betty boys' y de una orquesta sinfónica de 50 músicos --dirigida por Carlos Checa, hará sonar algunos de sus temas más emblemáticos por varias ciudades españolas, entre ellas Santander.

El músico ha defendido este miércoles la confluencia de la música rock con la música clásica, destacando que "están en igualdad de condiciones". "Hay que seguir mostrando que el rock es un elemento vivo y que ha contribuido al desarrollo del ser humano, como la clásica. La separación de géneros viene por intereses de otra gente, no por los músicos", ha señalado.

A día de hoy, la primera fecha de la gira será el 21 de junio en Barcelona y, posteriormente, viajará a Marbella (23 de agosto), Murcia (1 de septiembre), Salamanca (5 de octubre), Valladolid (20 de octubre) y Bilbao (1 de diciembre). Asimismo, aún sin fecha cerrada, pasará por Madrid, en el Teatro Real, Valencia, Sevilla y Santander.

"Una gira relajadita, que tengo 73 años", ha bromeado Ríos, quien ha adelantado parte de las canciones que sonarán. Por ejemplo, abrirá con 'Memorias de la carretera' y 'Bienvenido', al igual que en el resto de sus conciertos, porque "esto no iba a ser diferente". También sonará otro de sus éxitos, 'Santa Lucía' que ya la ha "tocado de todas las maneras, menos del revés, y ahora sonará en toda su dimensión".

Ríos había anunciado que dejaría las giras y, salvo alguna aparición en conciertos solidarios como el de 'un juguete una ilusión', se había mantenido al margen de los escenarios. "Pero esto es como con la gira 'El gusto es nuestro', un caramelito que no lo puedes dejar pasar. Pero no tengo intención de traicionarme", ha comentado con humor.

Con un guiño a uno de sus trabajos más celebrados, 'Rock and Ríos', el cantante reconoce que en esa época subió "otra escalera en su carrera", pero también ayudó a la profesión. "Que hubiera un pelotazo tan grande como este álbum para el rock hizo que las compañías pudieran invertir en otras grandes bandas", ha añadido.

VETUSTA MORLA, UN DISCO "ACOJONANTE"

Pese a que alaba el nivel de varias de las bandas actuales --"Vetusta Morla ha hecho un disco acojonante y de la categoría de The Beatles en cuanto a grabación-- si ha alertado sobre un tipo de música que "obedece a una sociedad adocenada". "Si la sociedad está adocenada, la música es de encefalograma plano", ha lamentado.

"Antes los discos eran una cosa más social, se hacían casi ceremonias continuas de celebración de nuevos discos. Ahora hay esta invasión de música que va directo a la entrepierna sin pasar antes por otros órganos vitales, por lo que ¿cómo las nuevas generaciones van a escuchar un disco nuestro?", ha preguntado.

Es por ello que Ríos ha descartado volver a editar alguno de sus álbumes anteriores a los años 80, ya descatalogados. "No tengo interés y además tendría que haber un clamor para que suceda, porque así se animarían en la discográfica. Y ya no se dan clamores, más bien estertores. Yo me siento valorado por lo que me llega de la calle", ha concluido el músico.