El bipartito de Torrelavega asegura que la propuesta de Sniace de recalificar terrenos no influirá "para nada" en el PGOU

El equipo de Gobierno de Torrelavega (PSOE-PRC) ha manifestado que la propuesta de la nueva presidenta de Sniace, Gema Díaz Real, de recalificar los terrenos no productivos de la fábrica para uso comercial no influirá "para nada" en el documento del Plan General de Ordenación Ubrana (PGOU) que se llevará a aprobación inicial el 9 de abril, sino que se tendrá en cuenta después, en el proceso de alegaciones.

A preguntas de la prensa sobre la propuesta que Díaz Real dio a conocer la semana pasada, a través de un comunicado, el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, y el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, han explicado que entienden que su petición se ajusta al documento del PGOU que se someterá a votación, ya que éste contempla que el 80 por ciento de los terrenos de Sniace son industriales y el 20 por ciento son terciarios o comerciales.

Así, el alcalde ha considerado que la expresión utilizada por la presidenta de Sniace en el comunicado "no ha sido la más correcta, porque no se trata de una recalificación de los terrenos", sino que según ha indicado, la petición consiste en que una parte del terreno sea suelo terciario y otra suelo industrial para industria en general -no solo para gran industria--.

Por ello, no va a influir y "no se va a incluir para nada" esta solicitud en el PGOU, sino que los técnicos dirán si se ajusta "en su totalidad o solamente" en parte a ese documento de revisión y, de no ajustarse, en la fase de alegaciones el equipo redactor verá si hay que modificarlo, ha explicado e regidor.

"En ningún caso se trata de una recalificación", ya que en este momento ya hay suelo terciario o comercial en Sniace. "Dentro de los terrenos que tiene Sniace se podría hacer mañana un centro comercial, por ejemplo", ha insistido.

En la misma línea, López Estrada ha añadido que el documento que se llevará al pleno del 9 de abril ya recoge un reparto de usos productivos, es decir, que no hay una recalificación porque no se introducen usos distintos, "no se introduce un uso residencial, por ejemplo", ha explicado. "Siempre estaríamos hablando de usos productivos en un porcentaje de un 80 por ciento de uso industrial y un 20 por ciento comercial o terciario".

Por otra parte, ha asegurado que los torrelaveguenses han visto durante "muchos años" cómo los terrenos inutilizados de Sniace han pasado a tener una "imagen lamentable" y el Ayuntamiento es "el único que tiene la oportunidad de revertir esa situación".

Además, ha señalado que el PGOU actual, en vigor desde 1984, califica el suelo prácticamente en su totalidad como suelo industrial para gran industria, con lo cual "sería inviable" obtener esa transformación y generar más suelo industrial para pequeñas empresas, "es en realidad lo que queremos hacer", ha dicho.

Terrenos de uso municipal

Por otro lado, en cuanto a la intención que manifestó la presidenta de Sniace de poner al servicio de la ciudad el excedente de terrenos, el primer teniente de alcalde ha dicho que se está haciendo un estudio "en detalle" para analizar la concordancia entre la propuesta de la empresa y lo planteado por el equipo redactor en el documento del PGOU, que según ha dicho, en principio "parece muy similar".

Así, ha explicado que el objetivo de poder llegar a un acuerdo con la empresa es poder obtener de manera gratuita los terrenos del complejo deportivo Óscar Freire, 'El Patatal' y la casita del Padre Coll, así como otros que son de Sniace pero de uso municipal, como los viales desde el puente de Los Italianos hasta la rotonda de Armando Álvarez.